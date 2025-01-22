22 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Селтик» и «Янг Бойз». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Cелтик» — «Янг Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» находится на 21-м месте в таблице Лиги чемпионов. У команды 9 очков по итогам шести матчей.

«Селтик» одержал две победы и один раз проиграл. Также были зафиксированы три ничьи.

Последние матчи: «Селтик» неудачно начал январь. Команда в дерби уступила «Рейнджерсу» со счетом 0:3.

Но потом результаты стали лучше. «Селтику» удалось выиграть четыре матча из пяти.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Селтик» успешно выступает на своем поле. Вряд ли у клуба возникнут проблемы в домашней встрече. Букмекеры не сомневаются в победе «Селтика».

Стоит отметить атаку «Селтика». В последних пяти матчах команда забила 14 голов. Высока вероятность, что матч с «Янг Бойз» также окажется результативным.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» крайне неудачно выступает в Лиге чемпионов. Клуб замыкает таблицу. «Янг Бойз» проиграл все шесть матчей и не набрал ни одного очка.

«Янг Бойз» в 6 матчах Лиги чемпионов отличился 3 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: После нового года «Янг Бойз» провел несколько товарищеских матчей. Клуб порадовал болельщиков двумя победами.

18 января в матче чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» принимал «Винтертур». Встреча завершилась вничью 0:0.

Состояние команды: «Янг Бойз» проваливает текущий розыгрыш Лиги чемпионов. До сих пор не набрано ни одного очка.

Оборона — одно из самых слабых мест у «Янг Бойз». Клуб пропустил 22 гола — это худший показатель в ЛЧ на данный момент.

В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» занимает 9-е место в таблице. Клуб набрал 24 очка в 19 встречах.

Статистика для ставок

«Селтик» в последних пяти матчах забил 14 голов

«Янг Бойз» пропустил 22 мяча — это худший показатель в ЛЧ на данный момент

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.90.

Прогноз: «Селтик» превосходит швейцарский коллектив. Хозяева будут играть первым номером, и, скорее всего, одержат уверенную победу.

Ставка: победа «Селтика» с форой (-1.5) за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья после первого тайма за 2.75