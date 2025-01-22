Селтик
Янг Бойз
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» находится на 21-м месте в таблице Лиги чемпионов. У команды 9 очков по итогам шести матчей.
«Селтик» одержал две победы и один раз проиграл. Также были зафиксированы три ничьи.
Селтик — Янг Бойз: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Селтик» неудачно начал январь. Команда в дерби уступила «Рейнджерсу» со счетом 0:3.
Но потом результаты стали лучше. «Селтику» удалось выиграть четыре матча из пяти.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Селтик» успешно выступает на своем поле. Вряд ли у клуба возникнут проблемы в домашней встрече. Букмекеры не сомневаются в победе «Селтика».
Стоит отметить атаку «Селтика». В последних пяти матчах команда забила 14 голов. Высока вероятность, что матч с «Янг Бойз» также окажется результативным.
«Янг Бойз»
Турнирное положение: «Янг Бойз» крайне неудачно выступает в Лиге чемпионов. Клуб замыкает таблицу. «Янг Бойз» проиграл все шесть матчей и не набрал ни одного очка.
«Янг Бойз» в 6 матчах Лиги чемпионов отличился 3 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 22 раза.
Последние матчи: После нового года «Янг Бойз» провел несколько товарищеских матчей. Клуб порадовал болельщиков двумя победами.
18 января в матче чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» принимал «Винтертур». Встреча завершилась вничью 0:0.
Состояние команды: «Янг Бойз» проваливает текущий розыгрыш Лиги чемпионов. До сих пор не набрано ни одного очка.
Оборона — одно из самых слабых мест у «Янг Бойз». Клуб пропустил 22 гола — это худший показатель в ЛЧ на данный момент.
В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» занимает 9-е место в таблице. Клуб набрал 24 очка в 19 встречах.
Статистика для ставок
- «Селтик» в последних пяти матчах забил 14 голов
- «Янг Бойз» пропустил 22 мяча — это худший показатель в ЛЧ на данный момент
- Ранее команды друг с другом не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.90.
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Прогноз: «Селтик» превосходит швейцарский коллектив. Хозяева будут играть первым номером, и, скорее всего, одержат уверенную победу.
Ставка: победа «Селтика» с форой (-1.5) за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья после первого тайма за 2.75