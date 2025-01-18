18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Борнмут». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» в нынешнем сезоне играет очень хорошо. На текущий момент команда идет 4-й в турнирной таблице АПЛ.

«Ньюкасл» одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница мячей составляет 37-22.

Последние матчи: У «Ньюкасла» прекрасная серия из девяти побед кряду. Команда очень давно не теряла очки.

В 2025 году «Ньюкасл» добился четырех побед. «Сороки» обыграли «Тоттенхэм», «Арсенал», «Бромли» и «Вулверхэмптон».

Стоит отметить атаку «Ньюкасла». В последних четырех матчах команда забила 10 голов.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: У «Ньюкасла» максимальные задачи. Команда нацелена побороться за медали. Есть отличные шансы завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Вряд ли у «Ньюкасла» возникнут трудности в предстоящей встрече. Команда точно будет играть первым номером. В победе «Ньюкасла» не сомневаются и букмекеры.

На своем поле «Ньюкасл» не проигрывает с 25 ноября 2024 года. Тогда клуб дома уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» находится на 8-м месте в таблице АПЛ. У клуба 34 набранных очка.

«Борнмут» одержал 9 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 25 мячей.

Последние матчи: В январе «Борнмут» в рамках АПЛ провел две встречи. Команда набрала 4 очка.

Ранее «Борнмут» дома одолел «Эвертон» со счетом 1:0. Затем команда в Лондоне смогла отобрать очки у «Челси» (2:2).

Состояние команды: «Борнмут» находится недалеко от «Ньюкасла». В следующем сезоне команда постарается сыграть в еврокубках. Но для этого нужно еще немного подтянуться в таблице.

«Борнмут» в гостях не проигрывает с 9 ноября. В этот день команда на выезде уступила «Брентфорду» со счетом 2:3.

В 2024 году «Борнмут» и «Ньюкасл» провели друг с другом два матча. Обе встречи завершились вничью. Удастся ли определить победителя на этот раз?

Статистика для ставок

На своем поле «Ньюкасл» не проигрывает с 25 ноября 2024 года

В 2024 году «Борнмут» и «Ньюкасл» друг с другом дважды сыграли вничью

«Борнмут» в гостях не уступает с 9 ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.38.

Прогноз: Обе команды находятся в верхней части таблицы и постараются одержать победу. У хозяев шансов немного больше. «Ньюкасл» воспользуется преимуществом своего поля и завоюет три очка.

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме выявить сильнейшего не удастся.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.48