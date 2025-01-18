ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесУбойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе Ислам Махачев и Арман ЦарукянНокаут от Царукяна, гильотина Прохазки и еще 5 необычных ставок на бои UFC 311 Мохамед СалахНовая экономическая реальность. Совсем скоро трансферы от 100 млн евро станут редкостью
    Все новости спорта

    «Сороки» добьются успеха в домашнем матче?

    «Ньюкасл» — «Борнмут». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Борнмут Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюкасл»
    18 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Борнмут». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 15:30 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» в нынешнем сезоне играет очень хорошо. На текущий момент команда идет 4-й в турнирной таблице АПЛ.

    «Ньюкасл» одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница мячей составляет 37-22.

    Ньюкасл — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: У «Ньюкасла» прекрасная серия из девяти побед кряду. Команда очень давно не теряла очки.

    В 2025 году «Ньюкасл» добился четырех побед. «Сороки» обыграли «Тоттенхэм», «Арсенал», «Бромли» и «Вулверхэмптон».

    Стоит отметить атаку «Ньюкасла». В последних четырех матчах команда забила 10 голов.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: У «Ньюкасла» максимальные задачи. Команда нацелена побороться за медали. Есть отличные шансы завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    Вряд ли у «Ньюкасла» возникнут трудности в предстоящей встрече. Команда точно будет играть первым номером. В победе «Ньюкасла» не сомневаются и букмекеры.

    На своем поле «Ньюкасл» не проигрывает с 25 ноября 2024 года. Тогда клуб дома уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» находится на 8-м месте в таблице АПЛ. У клуба 34 набранных очка.

    «Борнмут» одержал 9 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 25 мячей.

  • Нелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала»
  • Болельщики «Арсенала» постепенно начинают уставать от Микеля Артеты
  • 15/01/2025

    • Последние матчи: В январе «Борнмут» в рамках АПЛ провел две встречи. Команда набрала 4 очка.

    Ранее «Борнмут» дома одолел «Эвертон» со счетом 1:0. Затем команда в Лондоне смогла отобрать очки у «Челси» (2:2).

    Состояние команды: «Борнмут» находится недалеко от «Ньюкасла». В следующем сезоне команда постарается сыграть в еврокубках. Но для этого нужно еще немного подтянуться в таблице.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Борнмут» в гостях не проигрывает с 9 ноября. В этот день команда на выезде уступила «Брентфорду» со счетом 2:3.

    В 2024 году «Борнмут» и «Ньюкасл» провели друг с другом два матча. Обе встречи завершились вничью. Удастся ли определить победителя на этот раз?

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Ньюкасл» не проигрывает с 25 ноября 2024 года

    • В 2024 году «Борнмут» и «Ньюкасл» друг с другом дважды сыграли вничью

    • «Борнмут» в гостях не уступает с 9 ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.38.

    Прогноз: Обе команды находятся в верхней части таблицы и постараются одержать победу. У хозяев шансов немного больше. «Ньюкасл» воспользуется преимуществом своего поля и завоюет три очка.

    Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме выявить сильнейшего не удастся.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.48

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Фирнли — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Меньшик — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Боржеш — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Френх — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вестерн Юнайтед — Ньюкасл Джетс
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Джокович — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней Уондерерс — Централ Кост Маринерс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:35
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак Субботица — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюкасл» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. «Сороки» добьются успеха в домашнем матче?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры