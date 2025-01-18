Кардифф Сити
Суонси
«Кардифф Сити»
Турнирное положение: «Лазурные птицы» в нынешнем сезоне полностью проваливаются. На текущий момент они расположились на 21 месте турнирной таблицы.
При этом «Кардифф Сити» слабовато атакует, отличившись 26 забитыми мячами в 26 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз.
Кардифф Сити — Суонси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Лазурные птицы» подписали мировую с крепким «Уотфордом» (1:1).
А вот до того команда минимально переиграла «Шеффилд Юнайтед». При этом поединок с «Мидлсбро» завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Кардифф Сити» забил 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лазурные птицы» нынче сражаются за выживание в Чемпионшипе. Гандикап от зоны вылета минимальный.
Матчи с «Суонси» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кардифф Сити» победил 1 раз при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда должна постепенно выбираться из кризиса.
«Суонси»
Турнирное положение: «Лебеди» нынче окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Суонси» на 6 очков отстает от зоны стыков. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 26 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Лебеди» в Кубке Англии уступили «Саутгемптону» (0:3).
До того команда расписала паритет с «Вест Бромвичем» (1:1). А вот поединок с «Портсмутом» завершился поражением (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лебеди» не побеждают 3 матча кряду. Команда не столь ярко атакует, отличившись 30 голами.
Прекрасно проявляет себя Лиам Каллен. Валлийский форвард «Суонси» настрелял уже 8 мячей в чемпионате.
В последних матчах у «лебедей» наблюдается явный кризис жанра. Команда в 3 последних поединках отличилась всего одним забитым голом.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Лебеди» намерены побороться за попадание в первую шестерку.
Статистика для ставок
- «Суонси» не может победить 3 матча кряду
- «Кардифф Сити» в среднем забивает аккурат гол за матч
- «Лазурные птицы» не проигрывают 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кардифф Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Кардифф Сити» постепенно прибавляет, и уж точно будет активно атаковать.
«Лазурные птицы» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10