17 января в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кардифф Сити» и «Суонси». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Суонси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Лазурные птицы» в нынешнем сезоне полностью проваливаются. На текущий момент они расположились на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Кардифф Сити» слабовато атакует, отличившись 26 забитыми мячами в 26 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Лазурные птицы» подписали мировую с крепким «Уотфордом» (1:1).

А вот до того команда минимально переиграла «Шеффилд Юнайтед». При этом поединок с «Мидлсбро» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Кардифф Сити» забил 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лазурные птицы» нынче сражаются за выживание в Чемпионшипе. Гандикап от зоны вылета минимальный.

Матчи с «Суонси» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кардифф Сити» победил 1 раз при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда должна постепенно выбираться из кризиса.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» нынче окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Суонси» на 6 очков отстает от зоны стыков. При этом оборона команды дала результативный сбой 30 раз в 26 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Лебеди» в Кубке Англии уступили «Саутгемптону» (0:3).

До того команда расписала паритет с «Вест Бромвичем» (1:1). А вот поединок с «Портсмутом» завершился поражением (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лебеди» не побеждают 3 матча кряду. Команда не столь ярко атакует, отличившись 30 голами.

Прекрасно проявляет себя Лиам Каллен. Валлийский форвард «Суонси» настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

В последних матчах у «лебедей» наблюдается явный кризис жанра. Команда в 3 последних поединках отличилась всего одним забитым голом.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Лебеди» намерены побороться за попадание в первую шестерку.

Статистика для ставок

«Суонси» не может победить 3 матча кряду

«Кардифф Сити» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Лазурные птицы» не проигрывают 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кардифф Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Кардифф Сити» постепенно прибавляет, и уж точно будет активно атаковать.

«Лазурные птицы» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10