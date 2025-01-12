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    «Гавру» сразу придется несладко?!

    «Гавр» — «Ланс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Ланс»
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    «Гавр»
    12 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Ланс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Января 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 17:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» в нынешнем сезоне явно не блещут. На текущий момент они расположились на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Гавр» слабовато атакует, отличившись 12 забитыми мячами в 16 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза.

    Гавр — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Небесные» были разгромлены «Марселем» (1:5).

    А вот до того команда в Кубке страны минимально уступила скромному «Стад Бриошену». При этом поединок со «Страсбуром» также завершился поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Гавр» забил 2 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эмануэль Сабби, Исса Сумаре — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Небесные» на 4 очка отстают от спасительной 15 позиции. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» уступил 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Небесным» пора прерывать свой пятиматчевый пораженческий сериал.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» нынче сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ланс» настрелял 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 16 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Тулузе» (0:1).

    До того команда вылетела из Кубка Франции, в серии пенальти уступив ПСЖ. А вот поединок с «Осером» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Рубен Агилар, Нил Эль Айнауи, Реми Ласкари, Факундо Медина — травмированы. Кевин Дансо, Давид Коста — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Ланс» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Ланс» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Зато отставание от заветной топ-6 составляет всего 3 очка.

    Команда не проигрывает «Гавру» уже 4 с половиной года. А вот насущные проблемы с реализацией решить все никак не удается.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Кроваво-золотые» априори обязаны обыгрывать аутсайдера.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» не проигрывает «Гавру» уже 4 с половиной года

    • «Гавр» в среднем пропускает 2 мяча за матч

    • «Ланс» в среднем забивает немногим чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

    Прогноз: «Ланс» явно сильнее одного из аутсайдеров, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Кроваво-золотые» явно поднатореют в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

    Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Гавр» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. «Гавру» сразу придется несладко?!
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