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    «Реймс» — «Ницца». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Ницца»
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    «Ницца»
    11 января в 17-м туре французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле примет «Ницу». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Января 2025 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 21:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    Турнирное положение: Этот клуб с 20 набранными очками идет на 11 месте в таблице, опережая всего на пять пунктов красную зону.

    «Реймс» выиграл пять матчей из 16 проведенных, пять раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, забил и пропустил по 21 голу.

    Реймс — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Красно-белые» в своем предыдущем проведенном поединке, который прошел в начале этого года, проиграли в гостевой встрече «Сент-Этьену» со счетом 1:3 в рамках чемпионата страны. А в двух предыдущих играх Лиги 1 они расписали мировые по 0:0 со «Страсбургом» на выезде с «Монако» дома.

    Не сыграют: Мохамед Дарами и Реда Хадра — травмированы.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Реймс» в рамках чемпионата Франции не побеждает на протяжении четырех последних встреч, дважды уступив за это время и расписав две мировые, забив за данный отрезок только один гол. Выиграть же в чемпионате страны команда смогла только раз за предыдущие девять поединков при пяти проигрышах и трех ничейных исходах.

    «Ницца»

    Турнирное положение: С 27 зачетными пунктами данный коллектив разместился на шестой строке в таблице, уступая всего балл четвертой позиции, которая дает билет в ЛЧ.

    «Ницца» семь раз в текущем первенстве побеждала, шесть встреч свела вничью, а также три игры проиграла, разница мячей составляет 31:21.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «орлята» на своем поле смогли выиграть у «Ренна» со счетом 3:2. А в предыдущем туре Лиги 1 они в гостях сыграли вничью 2:2 с аутсайдером «Монпелье», а еще ранее уступил в Бельгии местному «Юниону» 1:2 в Лиге Европы.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: «Ницца» не совсем удачно провела свои семь предыдущих встреч во всех турнирах. За это время она смогла отпраздновать лишь две домашние виктории в чемпионате Франции над коллективами из низов таблицы. Еще в данном отрезке команда расписала две мировые в основное время и трижды уступила, но только раз за это время в рамках первенства страны. Всего же в рамках Лиги 1 «южане» уступили только в одном поединке из 12 предыдущих.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» дома в текущем чемпионате выиграл лишь две игры из восьми при трех ничьих и трех фиаско

    • У «Ниццы» в гостях аналогичная статистика

    • «Ницца» не проигрывает «Реймсу» вот уже на протяжении 11 игр, выиграв лишь три из них при восьми мировых результатах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.68, победа «Реймса» — 2.73, ничья — 3.63.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем здесь не особо результативный исход, ведь «Реймс» дома забивает мало, да и «Ницца» в гостях результативностью не радует. К тому же на это еще указывает очная низовая статистика игр этих клубов.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.04.

    Прогноз: А вторым исходом здесь прогнозируем ничейный результата, та как восемь из 11 предыдущих встреч этих команд завершились миром.

    Ставка: ничья за 3.63.

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    «Реймс» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Вновь состоится мировая?
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