Реймс
Ницца
«Реймс»
Турнирное положение: Этот клуб с 20 набранными очками идет на 11 месте в таблице, опережая всего на пять пунктов красную зону.
«Реймс» выиграл пять матчей из 16 проведенных, пять раз сыграл вничью и шесть встреч проиграл, забил и пропустил по 21 голу.
Реймс — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Красно-белые» в своем предыдущем проведенном поединке, который прошел в начале этого года, проиграли в гостевой встрече «Сент-Этьену» со счетом 1:3 в рамках чемпионата страны. А в двух предыдущих играх Лиги 1 они расписали мировые по 0:0 со «Страсбургом» на выезде с «Монако» дома.
Не сыграют: Мохамед Дарами и Реда Хадра — травмированы.
Состояние команды: «Реймс» в рамках чемпионата Франции не побеждает на протяжении четырех последних встреч, дважды уступив за это время и расписав две мировые, забив за данный отрезок только один гол. Выиграть же в чемпионате страны команда смогла только раз за предыдущие девять поединков при пяти проигрышах и трех ничейных исходах.
«Ницца»
Турнирное положение: С 27 зачетными пунктами данный коллектив разместился на шестой строке в таблице, уступая всего балл четвертой позиции, которая дает билет в ЛЧ.
«Ницца» семь раз в текущем первенстве побеждала, шесть встреч свела вничью, а также три игры проиграла, разница мячей составляет 31:21.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «орлята» на своем поле смогли выиграть у «Ренна» со счетом 3:2. А в предыдущем туре Лиги 1 они в гостях сыграли вничью 2:2 с аутсайдером «Монпелье», а еще ранее уступил в Бельгии местному «Юниону» 1:2 в Лиге Европы.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.
Состояние команды: «Ницца» не совсем удачно провела свои семь предыдущих встреч во всех турнирах. За это время она смогла отпраздновать лишь две домашние виктории в чемпионате Франции над коллективами из низов таблицы. Еще в данном отрезке команда расписала две мировые в основное время и трижды уступила, но только раз за это время в рамках первенства страны. Всего же в рамках Лиги 1 «южане» уступили только в одном поединке из 12 предыдущих.
Статистика для ставок
- «Реймс» дома в текущем чемпионате выиграл лишь две игры из восьми при трех ничьих и трех фиаско
- У «Ниццы» в гостях аналогичная статистика
- «Ницца» не проигрывает «Реймсу» вот уже на протяжении 11 игр, выиграв лишь три из них при восьми мировых результатах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 2.68, победа «Реймса» — 2.73, ничья — 3.63.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.04 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем здесь не особо результативный исход, ведь «Реймс» дома забивает мало, да и «Ницца» в гостях результативностью не радует. К тому же на это еще указывает очная низовая статистика игр этих клубов.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.04.
Прогноз: А вторым исходом здесь прогнозируем ничейный результата, та как восемь из 11 предыдущих встреч этих команд завершились миром.
Ставка: ничья за 3.63.