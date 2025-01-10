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    Поможет ли новый тренер «Вест Хэму» пройти «Виллу»?

    «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Вест Хэм»
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    Олли Уоткинс
    В рамках третьего раунда Кубка Англии «Астон Вилла» на своем поле примет «Вест Хэм». Поединок пройдет 10 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» в данном матч только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

    Команда по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги занимает восьмую позицию с отставанием от три очка от зоны еврокубков, а также на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках отложенной 20-го тура национального первенства клуб в домашних стенах одержал победу над «Лестером» (2:1).

    Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах потерял очки, сыграв вничью на своем поле с «Брайтоном» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» выиграла лишь раз при одной ничьей и одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и дома, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля все-таки сулят им проход в следующий раунд.

    Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в Премьер-лиге с восемью голами.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм», как и соперник, в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

    Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает 14-ю позицию, на семь очков опережая зону вылета (18-20-е места), поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Манчестер Сити» (1:4).

    Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив также крупно проиграл, но теперь с еще большей разницей, когда в своих стенах проиграл «Ливерпулю» — 0:5.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вест Хэм» проиграл и в пяти последних выиграл лишь раз, поэтому закономерно, что клуб на этой неделе сменил тренера — Юлена Лопетеги на Грэма Поттера.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на выезде против более классного соперника, тем не менее, смена тренера может им помочь.

    Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Вест Хэм» не проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз:в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Также в данных поединках забивали больше 2,5 голов.


    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.68. Ничья — в 4.40, победа «Вест Хэма» — в 4.40. При этом в последнем матче гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Вест Хэма».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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    «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на футбол. Поможет ли новый тренер «Вест Хэму» пройти «Виллу»?
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