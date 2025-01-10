«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» в данном матч только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.
Команда по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги занимает восьмую позицию с отставанием от три очка от зоны еврокубков, а также на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках отложенной 20-го тура национального первенства клуб в домашних стенах одержал победу над «Лестером» (2:1).
Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах потерял очки, сыграв вничью на своем поле с «Брайтоном» с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» выиграла лишь раз при одной ничьей и одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и дома, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля все-таки сулят им проход в следующий раунд.
Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в Премьер-лиге с восемью голами.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм», как и соперник, в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.
Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает 14-ю позицию, на семь очков опережая зону вылета (18-20-е места), поэтому всерьез рискует понизиться в классе.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Манчестер Сити» (1:4).
Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив также крупно проиграл, но теперь с еще большей разницей, когда в своих стенах проиграл «Ливерпулю» — 0:5.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вест Хэм» проиграл и в пяти последних выиграл лишь раз, поэтому закономерно, что клуб на этой неделе сменил тренера — Юлена Лопетеги на Грэма Поттера.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на выезде против более классного соперника, тем не менее, смена тренера может им помочь.
Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Вест Хэм» не проиграл
- в трех из пяти последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
Прогноз:в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Также в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
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Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Вест Хэма».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Вест Хэма».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45