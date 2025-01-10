В рамках третьего раунда Кубка Англии «Астон Вилла» на своем поле примет «Вест Хэм». Поединок пройдет 10 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» в данном матч только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги занимает восьмую позицию с отставанием от три очка от зоны еврокубков, а также на четыре балла от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках отложенной 20-го тура национального первенства клуб в домашних стенах одержал победу над «Лестером» (2:1).

Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах потерял очки, сыграв вничью на своем поле с «Брайтоном» с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» выиграла лишь раз при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, пусть даже и дома, тем не менее, преимущество в классе, а также фактор своего поля все-таки сулят им проход в следующий раунд.

Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в Премьер-лиге с восемью голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм», как и соперник, в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 20-ти поединков АПЛ занимает 14-ю позицию, на семь очков опережая зону вылета (18-20-е места), поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Манчестер Сити» (1:4).

Перед этим в 19-м туре английской Премьер-лиги коллектив также крупно проиграл, но теперь с еще большей разницей, когда в своих стенах проиграл «Ливерпулю» — 0:5.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вест Хэм» проиграл и в пяти последних выиграл лишь раз, поэтому закономерно, что клуб на этой неделе сменил тренера — Юлена Лопетеги на Грэма Поттера.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на выезде против более классного соперника, тем не менее, смена тренера может им помочь.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Вест Хэм» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Вест Хэма» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз:в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Также в данных поединках забивали больше 2,5 голов.