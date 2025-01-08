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    Голевой обмен после перерыва?!

    «Сидней» — «Перт Глори». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сидней» — «Перт Глори»
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    «Перт Глори»
    8 января в 11-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Сидней» и «Перт Глори». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сидней» — «Перт Глори», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 08 Января 2025 года

    Сидней

  • Сидней
    •  Сидней 11:00 Перт Глори

    Перт Глори

  • Австралия. А-лига
    •

    «Сидней»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за попадание в топ-6. Ныне она пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Сидней» в 10 матчах набрал 14 зачетных баллов. А вот забила команда 22 мяча, и это один из лучших показателей в лиге.

    Сидней — Перт Глори: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. На выезде она расписала мировую с «Ньюкасл Джетс» (2:2).

    При этом «Сидней» до того переиграл «Мельбурн Виктори» (3:0). А вот немногим ранее команда подписала мировую с «Аделаидой Юнайтед» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сидней» имеет ненадежные тылы. В 10 поединках австралийского чемпионата команда пропустила 19 раз.

    Матчи с «Перт Глори» для команды традиционно складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Сидней» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. С реализацией у команды полный порядок.

    «Перт Глори»

    Турнирное положение: «Перт Глори» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Перт Глори» лишь на 3 очка идущий на дне «Брисбен Роар». Плюс в 11 поединках чемпионата Австралии команда настреляла всего 7 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Вестерн Юнайтед» завершилась поражением (2:3).

    При этом до того команда была бита «Макартуром» (0:3). Зато «Брисбен Роар» был обыгран, пусть и лишь с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Перт Глори» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Перт Глори» все никак не выберется из группы аутсайдеров. Вот только в 2 своих последних поединках команда уступила.

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    Причем «Перт Глори» в 2 последних матчах пропустил по 3 мяча. Так что проблемы в обороне лишь накапливаются.

    Отставание от шестой позиции составляет целых 13 зачетных баллов. Так что команде придется сосредоточиться на битве за выживание.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рассчитывать на контратаки. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Сидней» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Перт Глори» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Сидней» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сидней» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: «Перт Глори» имеет заметные сложности с надежностью тылов, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, вот только и проблемы в обороне никуда не делись.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 6.50

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    «Сидней» — «Перт Глори»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?!
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