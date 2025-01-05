5 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Тулуза». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» довольно скромно атакует, отличившись 19 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Ланс» в Кубке Франции уступил ПСЖ в серии пенальти.

А вот до того команда подписала мировую с «Осером» (2:2). Зато поединок с «Монпелье» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Рубен Агилар, Реми Лабью — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» лишь по дополнительным показателям отстают от топ-6. Зато команда не проигрывает 4 матча кряду.

Матчи против «Тулузы» для команды исторически складываются сверхудачно. В 6 последних очных поединках «Ланс» обыграл «фиолетовых».

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс команда традиционно успешно противостоит «Тулузе».

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» в текущем сезоне бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

Причем «Тулуза» настреляла 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Фиолетовые» в Кубке страны в серии пенальти одолели «От Лион».

До того «фиолетовые» нанесли поражение «Сент-Этьену» (2:1). Правда, поединок с «Монако» завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» победила дважды. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиолетовые» нынче выглядят вполне боеспособным коллективом. Команда не проигрывала в двух последних поединках.

При этом «Тулуза» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется лишь 3 очками.

«Фиолетовые» крепки, вот только пресловутой стабильностью не блещут. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только «фиолетовые» не могут обыграть «Ланс» уже без малого 14 лет.

Статистика для ставок

«Тулуза» не проигрывала в 2 последних матчах

«Ланс» не проигрывал в 4 своих последних поединках

«Кроваво-золотые» не проигрывают «Тулузе» уже почти 14 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

Прогноз: «Ланс» намерен поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

«Фиолетовые» в последних матчах немного прибавили, и уж точно постараются прервать негативный сериал очных поединков с «Лансом».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40