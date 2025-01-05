Ланс
Тулуза
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланс» довольно скромно атакует, отличившись 19 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 14 раз.
Ланс — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Ланс» в Кубке Франции уступил ПСЖ в серии пенальти.
А вот до того команда подписала мировую с «Осером» (2:2). Зато поединок с «Монпелье» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Рубен Агилар, Реми Лабью — травмированы.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» лишь по дополнительным показателям отстают от топ-6. Зато команда не проигрывает 4 матча кряду.
Матчи против «Тулузы» для команды исторически складываются сверхудачно. В 6 последних очных поединках «Ланс» обыграл «фиолетовых».
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс команда традиционно успешно противостоит «Тулузе».
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» в текущем сезоне бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.
Причем «Тулуза» настреляла 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Фиолетовые» в Кубке страны в серии пенальти одолели «От Лион».
До того «фиолетовые» нанесли поражение «Сент-Этьену» (2:1). Правда, поединок с «Монако» завершился досадным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» победила дважды. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиолетовые» нынче выглядят вполне боеспособным коллективом. Команда не проигрывала в двух последних поединках.
При этом «Тулуза» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется лишь 3 очками.
«Фиолетовые» крепки, вот только пресловутой стабильностью не блещут. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только «фиолетовые» не могут обыграть «Ланс» уже без малого 14 лет.
Статистика для ставок
- «Тулуза» не проигрывала в 2 последних матчах
- «Ланс» не проигрывал в 4 своих последних поединках
- «Кроваво-золотые» не проигрывают «Тулузе» уже почти 14 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.
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- 2.20Тоттенхэм — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: «Ланс» намерен поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.
«Фиолетовые» в последних матчах немного прибавили, и уж точно постараются прервать негативный сериал очных поединков с «Лансом».
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40