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    «Ланс» — «Тулуза». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Тулуза»
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    «Ланс»
    5 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Тулуза». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Января 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 17:00 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ланс» довольно скромно атакует, отличившись 19 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 14 раз.

    Ланс — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Ланс» в Кубке Франции уступил ПСЖ в серии пенальти.

    А вот до того команда подписала мировую с «Осером» (2:2). Зато поединок с «Монпелье» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 8 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Рубен Агилар, Реми Лабью — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Кроваво-золотые» лишь по дополнительным показателям отстают от топ-6. Зато команда не проигрывает 4 матча кряду.

    Матчи против «Тулузы» для команды исторически складываются сверхудачно. В 6 последних очных поединках «Ланс» обыграл «фиолетовых».

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс команда традиционно успешно противостоит «Тулузе».

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» в текущем сезоне бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 9 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

    Причем «Тулуза» настреляла 15 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Фиолетовые» в Кубке страны в серии пенальти одолели «От Лион».

    До того «фиолетовые» нанесли поражение «Сент-Этьену» (2:1). Правда, поединок с «Монако» завершился досадным поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» победила дважды. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фиолетовые» нынче выглядят вполне боеспособным коллективом. Команда не проигрывала в двух последних поединках.

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    При этом «Тулуза» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется лишь 3 очками.

    «Фиолетовые» крепки, вот только пресловутой стабильностью не блещут. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только «фиолетовые» не могут обыграть «Ланс» уже без малого 14 лет.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» не проигрывала в 2 последних матчах

    • «Ланс» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    • «Кроваво-золотые» не проигрывают «Тулузе» уже почти 14 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

    Прогноз: «Ланс» намерен поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

    «Фиолетовые» в последних матчах немного прибавили, и уж точно постараются прервать негативный сериал очных поединков с «Лансом».

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Ланс» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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