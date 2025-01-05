5 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Брест». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» бьется за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» слабовато атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Анже» в Кубке Франции минимально одолели ФК 93 Бобиньи.

А вот до того команда проиграла «Ренну» (0:2). При этом поединок с «Лионом» также завершился поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Анже» забил 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эммануэль Биумла, Фарид Эль Мелали — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А до последней виктории команда проиграла 2 раза кряду.

Матчи против «Бреста» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Анже» уступил 4 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда всеми силами будет пытаться оторваться от опасной зоны.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 11 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

Причем «Брест» настрелял 24 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Пираты» в Кубке страны одолели скромный «Ля Рош» (1:0).

До того «пираты» уверенно расправились с «Нантом» (4:1). Да и поединок со ПСВ также завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Йонас Мартен, Пьер Леес-Мелу — травмированы.

Состояние команды: «Пираты» проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в трех последних поединках.

При этом «Брест» в трех своих последних матчах пропустил всего 1 раз. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется 5 очками.

Пока что «пираты» не демонстрируют всего своего потенциала. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем почти 2 раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Пираты» постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Брест» победил в 3 последних матчах

«Анже» в среднем забивает чуть реже гола за матч

«Брест» обыграл «Анже» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Анже» имеет заметные проблемы в плане реализации, да и «Брест» постепенно прибавляет.

«Пираты» в последних матчах выглядели симпатично, и явно намерены поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Бреста» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20