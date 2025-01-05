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    «Пираты» привычно одолеют «Анже»

    «Анже» — «Брест». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига 1, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Брест»
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    «Брест»
    5 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Брест». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Января 2025 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 17:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» бьется за сохранение прописки в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Анже» слабовато атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

    Анже — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Анже» в Кубке Франции минимально одолели ФК 93 Бобиньи.

    А вот до того команда проиграла «Ренну» (0:2). При этом поединок с «Лионом» также завершился поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Анже» забил 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эммануэль Биумла, Фарид Эль Мелали — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А до последней виктории команда проиграла 2 раза кряду.

    Матчи против «Бреста» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Анже» уступил 4 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда всеми силами будет пытаться оторваться от опасной зоны.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» в текущем чемпионате бьются за выход в еврокубки. Ныне они находятся на 11 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

    Причем «Брест» настрелял 24 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Пираты» в Кубке страны одолели скромный «Ля Рош» (1:0).

    До того «пираты» уверенно расправились с «Нантом» (4:1). Да и поединок со ПСВ также завершился победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Йонас Мартен, Пьер Леес-Мелу — травмированы.

    Состояние команды: «Пираты» проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в трех последних поединках.

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    При этом «Брест» в трех своих последних матчах пропустил всего 1 раз. К тому же отставание от искомой 6 позиции измеряется 5 очками.

    Пока что «пираты» не демонстрируют всего своего потенциала. Да и оборона команды дает результативный сбой в среднем почти 2 раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Пираты» постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Брест» победил в 3 последних матчах

    • «Анже» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    • «Брест» обыграл «Анже» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Анже» имеет заметные проблемы в плане реализации, да и «Брест» постепенно прибавляет.

    «Пираты» в последних матчах выглядели симпатично, и явно намерены поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Бреста» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Анже» — «Брест»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. «Пираты» привычно одолеют «Анже»
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