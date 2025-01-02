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    «Абердин» начнет без раскачки

    «Абердин» — «Росс Каунти». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 2 января 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Абердин» — «Росс Каунти»
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    «Абердин»
    2 января в 21-м туре чемпионата Шотландии по футболу сыграют «Абердин» и «Росс Каунти». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абердин» — «Росс Каунти», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2025 года

    Абердин

  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Абердин 18:00 Росс Каунти

    Росс Каунти

  • Шотландия. Премьер-лига
    •

    «Абердин»

    Турнирное положение: Абердинцы бьются за вторую строчку в чемпионате. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абердин» не столь ярко атакует, отличившись 31 забитым мячом в 19 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

    Абердин — Росс Каунти: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Абердинцы с минимальным счетом уступили «Данди Юнайтед».

    А вот до того команда была разгромлена «Килмарноком» (0:4). При этом поединок с «Хибернианом» также завершился поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Абердин» забил 2 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Папе Гуйе — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Абердинцы на 2 очка отстают от искомой 2 позиции. А вот не побеждает команда еще с начала ноября.

    Матчи против «Росс Каунти» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Абердин» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Абердинцы постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

    «Росс Каунти»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выживание. Ныне она находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Росс Каунти» настрелял всего 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она не сумела переиграть «Хартс» (2:2).

    До того команда уверенно переиграла «Данди» (3:0). А вот поединок с «Сент-Мирреном» завершился поражением со счетом 1:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Росс Каунти» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Росс Каунти» проводит довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в двух своих последних поединках.

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    При этом «Росс Каунти» уже два с половиной года не обыгрывал абердинцев. Зато гандикап от последнего места измеряется 5 очками.

    Пока что команда всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Вот только оборона команды в среднем дает результативный сбой почти 2 раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно намерена, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • «Росс Каунти» не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Абердин» не побеждает с начала ноября

    • «Росс Каунти» в среднем пропускает практически 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абердин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Абердин» явно постарается прервать свой неудачный сериал, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Росс Каунти» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, к тому же традиционно неудачно противостоит абердинцам.

    Ставка: Победа «Абердина» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Абердин» — «Росс Каунти»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на футбол. «Абердин» начнет без раскачки
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