Абердин
Росс Каунти
«Абердин»
Турнирное положение: Абердинцы бьются за вторую строчку в чемпионате. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Абердин» не столь ярко атакует, отличившись 31 забитым мячом в 19 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.
Абердин — Росс Каунти: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Абердинцы с минимальным счетом уступили «Данди Юнайтед».
А вот до того команда была разгромлена «Килмарноком» (0:4). При этом поединок с «Хибернианом» также завершился поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Абердин» забил 2 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Папе Гуйе — травмирован.
Состояние команды: Абердинцы на 2 очка отстают от искомой 2 позиции. А вот не побеждает команда еще с начала ноября.
Матчи против «Росс Каунти» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Абердин» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Абердинцы постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.
«Росс Каунти»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выживание. Ныне она находится на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Росс Каунти» настрелял всего 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она не сумела переиграть «Хартс» (2:2).
До того команда уверенно переиграла «Данди» (3:0). А вот поединок с «Сент-Мирреном» завершился поражением со счетом 1:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Росс Каунти» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Росс Каунти» проводит довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывала в двух своих последних поединках.
При этом «Росс Каунти» уже два с половиной года не обыгрывал абердинцев. Зато гандикап от последнего места измеряется 5 очками.
Пока что команда всеми силами пытается выбраться из опасной зоны. Вот только оборона команды в среднем дает результативный сбой почти 2 раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно намерена, как минимум, не уступить.
Статистика для ставок
- «Росс Каунти» не проигрывал в 2 своих последних матчах
- «Абердин» не побеждает с начала ноября
- «Росс Каунти» в среднем пропускает практически 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абердин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.88 и 1.98.
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Прогноз: «Абердин» явно постарается прервать свой неудачный сериал, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Росс Каунти» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, к тому же традиционно неудачно противостоит абердинцам.
Ставка: Победа «Абердина» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20