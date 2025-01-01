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    «Бейтар» сразу возьмет свое!

    «Маккаби» Нетания — «Бейтар». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 1 января 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Нетания — «Бейтар»
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    «Маккаби» Нетания
    1 января в 16-м туре чемпионата Израиля по футболу сыграют «Маккаби» Нетания и «Бейтар». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Нетания — «Бейтар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Маккаби» Нетания

    Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. Ныне она пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Маккаби» Нетания в 15 матчах набрал лишь 14 очков. А вот средняя результативность команды составляет больше гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Со счетом 2:0 она переиграла «Хапоэль» Умм аль-Фахм.

    При этом «Маккаби» Нетания до того уступил «Маккаби» Хайфа (1:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Маккаби» Бней-Рейне (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Маккаби» Нетания весьма неудачно обороняется. В 15 поединках чемпионата команда пропустила 27 мячей.

    Матчи с «Бейтаром» для команды традиционно складываются неудачно. «Маккаби» Нетания в 5 последних очных поединках проиграл трижды при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда нестабильна, чередуя успешные поединки с блеклыми.

    «Бейтар»

    Турнирное положение: «Бейтар» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бейтар» весьма прилично выглядит в плане реализации. В 15 поединках чемпионата Израиля команда наколотила 33 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила в серии пенальти. В Кубке Израиля был пройден «Кирьят Ям».

    При этом до того команда не сумела обыграть «Ирони» Тибериас (1:1). Зато встреча с «Ашдодом» завершилась непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бейтар» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бейтар» борется за самые высокие места. Вот только надежность тылов несколько подводит: 19 пропущенных мячей в 15 поединках.

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    Причем «Бейтар» не проигрывает три матча кряду. Вот только команде нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

    Нынешнее отставание от лидера составляет 4 зачетных балла. Да и забил «Бейтар» больше всех в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и плотнее подтянуться к лидеру вполне реально.

    Статистика для ставок

    • «Бейтар» имеет лучшую атаку в лиге — 33 гола

    • «Бейтар» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Маккаби» Нетания в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Маккаби» Нетания многовато пропускает, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные гости явно сразу будут действовать активно, к тому же команда забивает чаще всех в лиге.

    Ставка: Победа «Бейтара» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20

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