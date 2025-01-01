«Маккаби» Нетания
Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. Ныне она пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.
При этом «Маккаби» Нетания в 15 матчах набрал лишь 14 очков. А вот средняя результативность команды составляет больше гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Со счетом 2:0 она переиграла «Хапоэль» Умм аль-Фахм.
При этом «Маккаби» Нетания до того уступил «Маккаби» Хайфа (1:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Маккаби» Бней-Рейне (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Маккаби» Нетания весьма неудачно обороняется. В 15 поединках чемпионата команда пропустила 27 мячей.
Матчи с «Бейтаром» для команды традиционно складываются неудачно. «Маккаби» Нетания в 5 последних очных поединках проиграл трижды при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда нестабильна, чередуя успешные поединки с блеклыми.
«Бейтар»
Турнирное положение: «Бейтар» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Бейтар» весьма прилично выглядит в плане реализации. В 15 поединках чемпионата Израиля команда наколотила 33 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила в серии пенальти. В Кубке Израиля был пройден «Кирьят Ям».
При этом до того команда не сумела обыграть «Ирони» Тибериас (1:1). Зато встреча с «Ашдодом» завершилась непростой викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бейтар» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бейтар» борется за самые высокие места. Вот только надежность тылов несколько подводит: 19 пропущенных мячей в 15 поединках.
Причем «Бейтар» не проигрывает три матча кряду. Вот только команде нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.
Нынешнее отставание от лидера составляет 4 зачетных балла. Да и забил «Бейтар» больше всех в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и плотнее подтянуться к лидеру вполне реально.
Статистика для ставок
- «Бейтар» имеет лучшую атаку в лиге — 33 гола
- «Бейтар» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- «Маккаби» Нетания в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
- 2.15Брентфорд — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.30Хапоэль Иерусалим — Хапоэль Хайфа: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- 2.10Халл Сити — Мидлсбро: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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Прогноз: «Маккаби» Нетания многовато пропускает, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.
Номинальные гости явно сразу будут действовать активно, к тому же команда забивает чаще всех в лиге.
Ставка: Победа «Бейтара» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20