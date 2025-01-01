1 января в 16-м туре чемпионата Израиля по футболу сыграют «Маккаби» Нетания и «Бейтар». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Нетания — «Бейтар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Нетания

Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. Ныне она пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

При этом «Маккаби» Нетания в 15 матчах набрал лишь 14 очков. А вот средняя результативность команды составляет больше гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Со счетом 2:0 она переиграла «Хапоэль» Умм аль-Фахм.

При этом «Маккаби» Нетания до того уступил «Маккаби» Хайфа (1:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Маккаби» Бней-Рейне (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Маккаби» Нетания весьма неудачно обороняется. В 15 поединках чемпионата команда пропустила 27 мячей.

Матчи с «Бейтаром» для команды традиционно складываются неудачно. «Маккаби» Нетания в 5 последних очных поединках проиграл трижды при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда нестабильна, чередуя успешные поединки с блеклыми.

«Бейтар»

Турнирное положение: «Бейтар» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Бейтар» весьма прилично выглядит в плане реализации. В 15 поединках чемпионата Израиля команда наколотила 33 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила в серии пенальти. В Кубке Израиля был пройден «Кирьят Ям».

При этом до того команда не сумела обыграть «Ирони» Тибериас (1:1). Зато встреча с «Ашдодом» завершилась непростой викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бейтар» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бейтар» борется за самые высокие места. Вот только надежность тылов несколько подводит: 19 пропущенных мячей в 15 поединках.

Причем «Бейтар» не проигрывает три матча кряду. Вот только команде нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

Нынешнее отставание от лидера составляет 4 зачетных балла. Да и забил «Бейтар» больше всех в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и плотнее подтянуться к лидеру вполне реально.

Статистика для ставок

«Бейтар» имеет лучшую атаку в лиге — 33 гола

«Бейтар» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Маккаби» Нетания в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Маккаби» Нетания многовато пропускает, да и вообще, не блещет стабильностью результатов.

Номинальные гости явно сразу будут действовать активно, к тому же команда забивает чаще всех в лиге.

Ставка: Победа «Бейтара» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20