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    Закрепятся ли «шершни» в первой шестерке?

    «Уотфорд» — «Кардифф Сити». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Кардифф Сити»
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    «Уотфорд»
    29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Уотфорд» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Кардифф Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2024 года

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Кардифф Сити

    Кардифф Сити

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» нынче ходят в борцах за стыки. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Уотфорд» относительно результативно атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз в 22 поединках.

    Уотфорд — Кардифф Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шершни» нанесли поражение «Портсмуту» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от сильного «Бёрнли» (1:2). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Вест Бромвич» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Уотфорд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Том Деле-Баширу — травмирован. Квадво Баа — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шершни» всего на один пункт оторвались от 7 позиции. А вот за прямой выход в АПЛ побороться вряд ли выйдет.

    Матчи против «Кардифф Сити» для команды исторически складываются сложно. В пяти последних очных поединках «Уотфорд» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться в топ-6. Вот только валлийцев команда не побеждает уже 2 года.

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: «Лазурные птицы» бьются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Ныне команда находится на 23 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Кардифф Сити» в 22 матчах наколотил лишь 21 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Лазурные птицы» уступили «Оксфорд Юнайтед» (2:3).

    До того команда проиграла еще и «Шеффилд Юнайтед» (0:2). А вот встреча со «Сток Сити» завершилась боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кардифф Сити» 3 раза сыграл вничью. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лазурные птицы» намерены выбраться из зоны вылета. Нынешний отрыв от спасительного 21 места составляет 2 очка.

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    При этом «Кардифф Сити» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и серия без побед продолжается уже почти 2 месяца.

    «Лазурные птицы» имеют вполне приличный по именам состав. Вот только забивает команда в среднем лишь почти гол за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Лазурные птицы» все никак не могут найти свою игру.

    Статистика для ставок

    • «Уотфорд» победил в 2 своих последних домашних матчах

    • «Кардифф Сити» не побеждает уже почти 2 месяца

    • «Шершни» уже 2 года не могут победить валлийцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.97.

    Прогноз: «Шершни» явно сильнее соперника, да и на своем поле точно будут активно атаковать.

    Оборона валлийцев ошибается уж слишком часто, плюс оппонент прилично выглядит в домашних матчах.

    Ставка: Победа «Уотфорда» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.15

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    «Уотфорд» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Закрепятся ли «шершни» в первой шестерке?
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