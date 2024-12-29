29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Плимут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Юс» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится скромном на 20 месте.

На данный момент «Оксфорд Юнайтед» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 39 раза в 22 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» дома переиграли «Кардифф Сити» (3:2).

До того команда потерпела поражение от мощного «Лидса» (0:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Шеффилд Уэнсдей» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Юс» всего на 2 зачетных пункта опережают опасную зону. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.

Матчи против «Плимута» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оксфорд Юнайтед» победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. Вот только в четырех последних очных поединках команда уступила «пилигримам».

«Плимут»

Турнирное положение: «Пилигримы» нынче твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Плимут» в 22 матчах набрал всего лишь 18 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 49 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Пилигримы» были разгромлены «Ковентри» (0:4).

До того команда расписала боевой паритет с «Мидлсбро» (3:3). Вот только встреча с «Шеффилд Юнайтед» завершилась коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились всего 4 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Джо Эдвардс — травмирован. Каллам Райт — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Пилигримы» пока несильно увязли на дне турнирной таблицы. На данный момент команда отстает от спасительного 21 места всего на 2 очка.

При этом «Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. Вот только забитые мячи даются команде с огромной натугой.

«Пилигримы» с начала ноября никак не могут добыть викторию. Плюс лазарет команды все никак не может полностью опустеть.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и «Оксфорд Юнайтед» «пилигримы» обыгрывают регулярно.

Статистика для ставок

«Оксфорд Юнайтед» уступил «Плимуту» в 4 последних очных поединках

«Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Пилигримы» не побеждают с начала ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оксфорд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Оксфорд Юнайтед» нынче выглядит монолитнее соперника, давно не знающего вкуса побед.

«Пилигримы» весьма противостоят «Оксфорд Юнайтед», одолев соперника в четырех последних очных поединках.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50