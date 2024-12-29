«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Юс» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится скромном на 20 месте.
На данный момент «Оксфорд Юнайтед» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 39 раза в 22 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» дома переиграли «Кардифф Сити» (3:2).
До того команда потерпела поражение от мощного «Лидса» (0:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Шеффилд Уэнсдей» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Юс» всего на 2 зачетных пункта опережают опасную зону. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.
Матчи против «Плимута» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оксфорд Юнайтед» победил 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. Вот только в четырех последних очных поединках команда уступила «пилигримам».
«Плимут»
Турнирное положение: «Пилигримы» нынче твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Плимут» в 22 матчах набрал всего лишь 18 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 49 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Пилигримы» были разгромлены «Ковентри» (0:4).
До того команда расписала боевой паритет с «Мидлсбро» (3:3). Вот только встреча с «Шеффилд Юнайтед» завершилась коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились всего 4 забитыми мячами при 15 пропущенных.
Не сыграют: Джо Эдвардс — травмирован. Каллам Райт — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Пилигримы» пока несильно увязли на дне турнирной таблицы. На данный момент команда отстает от спасительного 21 места всего на 2 очка.
При этом «Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. Вот только забитые мячи даются команде с огромной натугой.
«Пилигримы» с начала ноября никак не могут добыть викторию. Плюс лазарет команды все никак не может полностью опустеть.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и «Оксфорд Юнайтед» «пилигримы» обыгрывают регулярно.
Статистика для ставок
- «Оксфорд Юнайтед» уступил «Плимуту» в 4 последних очных поединках
- «Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч
- «Пилигримы» не побеждают с начала ноября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оксфорд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
- 2.40Лацио — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Кальяри — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.12Порту — Боавишта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Оксфорд Юнайтед» нынче выглядит монолитнее соперника, давно не знающего вкуса побед.
«Пилигримы» весьма противостоят «Оксфорд Юнайтед», одолев соперника в четырех последних очных поединках.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50