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    «Оксфорд Юнайтед» — «Плимут». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оксфорд Юнайтед» — «Плимут»
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    «Плимут»
    29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Плимут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Юс» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится скромном на 20 месте.

    На данный момент «Оксфорд Юнайтед» лишь на 2 очка опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 39 раза в 22 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Юс» дома переиграли «Кардифф Сити» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от мощного «Лидса» (0:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Шеффилд Уэнсдей» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Оксфорд Юнайтед» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Юс» всего на 2 зачетных пункта опережают опасную зону. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.

    Матчи против «Плимута» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оксфорд Юнайтед» победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. Вот только в четырех последних очных поединках команда уступила «пилигримам».

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Пилигримы» нынче твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Плимут» в 22 матчах набрал всего лишь 18 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 49 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. «Пилигримы» были разгромлены «Ковентри» (0:4).

    До того команда расписала боевой паритет с «Мидлсбро» (3:3). Вот только встреча с «Шеффилд Юнайтед» завершилась коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились всего 4 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Джо Эдвардс — травмирован. Каллам Райт — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Пилигримы» пока несильно увязли на дне турнирной таблицы. На данный момент команда отстает от спасительного 21 места всего на 2 очка.

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    При этом «Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. Вот только забитые мячи даются команде с огромной натугой.

    «Пилигримы» с начала ноября никак не могут добыть викторию. Плюс лазарет команды все никак не может полностью опустеть.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и «Оксфорд Юнайтед» «пилигримы» обыгрывают регулярно.

    Статистика для ставок

    • «Оксфорд Юнайтед» уступил «Плимуту» в 4 последних очных поединках

    • «Плимут» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Пилигримы» не побеждают с начала ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оксфорд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

    Прогноз: «Оксфорд Юнайтед» нынче выглядит монолитнее соперника, давно не знающего вкуса побед.

    «Пилигримы» весьма противостоят «Оксфорд Юнайтед», одолев соперника в четырех последних очных поединках.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Оксфорд Юнайтед» — «Плимут»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на минимализм!
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