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    Позволит ли «Ковентри» подняться со дна «Плимуту»?

    «Ковентри» — «Плимут». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Плимут»
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    Хаджи Райт
    26 декабря в 23-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Ковентри» и «Плимут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2024 года

    Ковентри Сити

  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 18:00 Миллуолл

    Миллуолл

  • Лондон
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    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Ковентри» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на 17-й позиции в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда на шесть баллов опережает зону вылета (22-24-я строчки), а также на 11 очков отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места).

    Ковентри Сити — Миллуолл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Портсмута» (1:4).

    Перед этим «Небесно-голубые» сумели набрать три очка, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах оказались сильнее «Халл Сити» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Райт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Ковентри» выиграл лишь раз при двух поражениях.

    Это говорит о не лучшей форме хозяев, тем не менее, с учетом превосходства в классе, а также фактора своего поля, у него хорошие шансы на успех.

    Хаджи Райт — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с семью голами.

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Плимут» после 21-го поединка английского Чемпионшипа набрал 18 баллов и находится в самом низу турнирной таблицы.

    Команда занимает последнюю, 24-ю позицию, отставая на один пункт от безопасной 21-й строчки, а также на шесть очков от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле поделил очки с «Мидлсбро» (3:3).

    Перед этим в 21-м туре второго английского дивизиона «Пилигримы» потерпели поражение, когда в чужих стенах «всухую» проиграли лидеру «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Харди, Обафеми, Эдвардс, Тиджани, Уиттакер, Сиссоко, Хэтч, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Плимут» проиграл четырежды и не знает побед семь матчей кряду во всех турнирах.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Чемпионшипа с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Ковентри» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Плимута» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Плимута» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.40, победа «Плимута» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Плимута».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Ковентри» — «Плимут»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Ковентри» подняться со дна «Плимуту»?
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