26 декабря в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Мехелен» и «Стандард». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мехелен» — «Стандард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мехелен»

Турнирное положение: «Мехелен» бьется за попадание в шестерку сильнейших. Ныне команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мехелен» на 2 очка отстает от искомой 6 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. Поединок с «Вестрело» принес паритет (1:1).

При этом «Мехелен» до того расписал мировую с «Антверпеном» (1:1). А вот немногим ранее команда уступила «Брюгге» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда трижды сыграла вничью. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Даам Фулон, Никола Сторм — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мехелен» в последних матчах несколько забуксовал. Последняя победа была добыта еще месяц назад.

Поединки со «Стандардом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных встреч «Мехелен» победил 2 раза при 3 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «Стандарду» команда не проигрывает уже почти 2 года.

«Стандард»

Турнирное положение: «Стандард» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на скромной 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Стандард» имеет не столь надежные тылы. В 19 поединках чемпионата Бельгии команда пропустила в свои ворота 21 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Поединок с «Гентом» завершился минимальной неудачей.

При этом до того команда сыграла вничью с «Беерсхотом» (0:0). А вот встреча с «Хеверли Лувеном» также принесла один зачетный балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Стандард» расписал 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: Эйден О`Нил — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Стандард» сражается за попадание в топ-6. Правда, отставание от шестой строчки нынче измеряется 4 очками.

В этой встрече «Стандард» намерен разжиться очками. Вот только забивает команда с огромнейшей натугой — 12 мячей в 19 поединках.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет почти в оптимальном сочетании. Да и оборона соперника ошибается частенько.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. «Стандард» явно способен прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Мехелен» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч

«Стандард» забивает в среднем реже гола за матч

«Мехелен» уже почти 2 года не проигрывает «Стандарду»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мехелен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Стандард» в последние годы неудачно противостоит «Мехелену», да и с атакой у команды огромные проблемы.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно с первых минут, да и оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Мехелена» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25