В рамках 16-го тура чемпионата Греции «Астерас» на своем поле примет «Арис» Салоники. Поединок пройдет 23 декабря и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астерас» — «Арис» Салоники, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астерас»

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице чемпионата Греции с 16-ю очками в активе после 15-и туров. «Астерас» отстает от топ-8 в лиге лишь на 1 балл.

Команда пока что находится в группе вылета, но вся борьба еще впереди. У «Астераса» есть все шансы забраться повыше.

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Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Греции команда уступила «Волосу» (1:2), провалив 2-й тайм, а до этого «Астерас» проиграл «Панатинаикосу» (0:1).

У команды продолжается серия поражений в чемпионате, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Астерас» 10 раз пропустил и трижды победил.

Состояние команды: Сейчас у «триполисов» продолжается кризис, команда перестала набирать очки и спустилась вниз по турнирной таблице.

Стоит отметить, что «Астерас» выступает не так уж и плохо на своем поле. Команда занимает по этому показателю 8-е место в лиге, набрав 7 очков из 21-го возможного.

«Арис» Салоники

Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в чемпионате с 27-ю очками в активе после 15-и туров. «Арис» отстает от 4-ки лидеров лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

На чужом поле команда выступает не так уж и здорово, набрав 8 баллов из 21-го возможного и занимая по этому показателю всего 11-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «Арис» одолел «Пансеррайкос» (1:0), забив единственный гол на 85-й минуте. До этого команда одолела «Атромитос» (2:1).

До этой небольшой победной серии у «Ариса» было 3 поражения подряд в чемпионате Греции. За этот период команда проиграла АЕКу (0:4), «Волосу» (0:1) и «Панетоликосу» (1:2).

Не сыграют: Магомед-Шапи Сулейманов (красная карточка), Жозе Сифуентес, Клэйтон Дианди и Робин Куайсон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Арис» вполне может претендовать на место в топ-4 чемпионата, но для этого команде необходимо регулярно побеждать, а с этим бывают проблемы.

В 5-и последних очных матчах «Арис» только 1 раз проиграл «Астерасу». В прошлом поединке команды сыграли вничью (1:1).

Статистика для ставок

«Арис» выиграл 2 последних матча

У «Астераса» продолжается серия поражений в чемпионате Греции, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В последних 5-и очных встречах «Арис» проиграл «Астерасу» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ариса» — 2.30, победа «Астераса» — 3.20, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Команды вполне способны выступить результативно.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.20.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд должна выйти вперед, у «Ариса» точно будет возможность открыть счет.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.92.