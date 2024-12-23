ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеСамая эффективная команда Европы. Как «Атлетико» вернулся в гонку за титул Ла Лиги Пеп ГвардиолаСохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити» «Ливерпуль»«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    Смогут ли команды выдать результативный матч?

    «Астерас» — «Арис» Салоники. На что лучше сделать ставку 23 декабря? Ответ — в прогнозе на 16-й тур чемпионата Греции с коэффициентом 2.20

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Астерас» — «Арис» Салоники
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арис» Салоники
    В рамках 16-го тура чемпионата Греции «Астерас» на своем поле примет «Арис» Салоники. Поединок пройдет 23 декабря и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астерас» — «Арис» Салоники, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 22 Декабря 2024 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 19:00 Бодрум

    Бодрум

  • Бодрум
    •

    «Астерас»

    Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице чемпионата Греции с 16-ю очками в активе после 15-и туров. «Астерас» отстает от топ-8 в лиге лишь на 1 балл.

    Команда пока что находится в группе вылета, но вся борьба еще впереди. У «Астераса» есть все шансы забраться повыше.

    Трабзонспор — Бодрум: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.624.105.00Бонус€300
    •

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Греции команда уступила «Волосу» (1:2), провалив 2-й тайм, а до этого «Астерас» проиграл «Панатинаикосу» (0:1).

    У команды продолжается серия поражений в чемпионате, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Астерас» 10 раз пропустил и трижды победил.

    Состояние команды: Сейчас у «триполисов» продолжается кризис, команда перестала набирать очки и спустилась вниз по турнирной таблице.

    Стоит отметить, что «Астерас» выступает не так уж и плохо на своем поле. Команда занимает по этому показателю 8-е место в лиге, набрав 7 очков из 21-го возможного.

    «Арис» Салоники

    Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в чемпионате с 27-ю очками в активе после 15-и туров. «Арис» отстает от 4-ки лидеров лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

    На чужом поле команда выступает не так уж и здорово, набрав 8 баллов из 21-го возможного и занимая по этому показателю всего 11-е место в лиге.

  • Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?
  • Все, что нужно знать о надеждах ведущих команд Европы во время зимнего трансферного окна
  • 20/12/2024

    • Последние матчи: В прошлом поединке «Арис» одолел «Пансеррайкос» (1:0), забив единственный гол на 85-й минуте. До этого команда одолела «Атромитос» (2:1).

    До этой небольшой победной серии у «Ариса» было 3 поражения подряд в чемпионате Греции. За этот период команда проиграла АЕКу (0:4), «Волосу» (0:1) и «Панетоликосу» (1:2).

    Не сыграют: Магомед-Шапи Сулейманов (красная карточка), Жозе Сифуентес, Клэйтон Дианди и Робин Куайсон (у всех — травмы).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Арис» вполне может претендовать на место в топ-4 чемпионата, но для этого команде необходимо регулярно побеждать, а с этим бывают проблемы.

    В 5-и последних очных матчах «Арис» только 1 раз проиграл «Астерасу». В прошлом поединке команды сыграли вничью (1:1).

    Статистика для ставок

    • «Арис» выиграл 2 последних матча

    • У «Астераса» продолжается серия поражений в чемпионате Греции, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

    • В последних 5-и очных встречах «Арис» проиграл «Астерасу» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ариса» — 2.30, победа «Астераса» — 3.20, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: Команды вполне способны выступить результативно.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.20.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд должна выйти вперед, у «Ариса» точно будет возможность открыть счет.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рома — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Валенсия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Утрехт — Фортуна Ситтард
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Юнион Сен-Жан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бордо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астерас» — «Арис» Салоники: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды выдать результативный матч?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры