22 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Санта-Клара» и «Брага». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Клара» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» проводит весьма продуктивный сезон. Ныне она пребывает на 4 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

При этом «Санта-Клара» 2 очка опережает идущую следом… «Брагу». А вот средняя результативность команды едва превышает гол за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. В овертайме кубкового поединка она уступила «Спортингу» (1:2).

При этом «Санта-Клара» до того проиграла «Ароке» (0:1). А вот немногим ранее команда с минимальным счетом одолела «Риу Аве».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Диогу Калила, Педру Феррейра — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Санта-Клара» в последних матчах несколько забуксовала. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.

Поединки с «Брагой» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Санта-Клара» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только «Брагу» команда не может обыграть уже более 4 лет.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брага» имеет не столь надежные тылы. В 14 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с «Фамаликаном» завершился мировой (3:3).

При этом до того команда была разбита «Ромой» (0:3). А вот встреча с «Эшторилом» принесла лишь один зачетный балл (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Брага» не побеждала в трех своих последних поединках. Да и отставание от топ-3 измеряется уже 9 очками.

В случае победы в этой встрече «Брага» запрыгнет на 4 позицию. Да и забивает команда достаточно регулярно — 25 мячей в Примейра-Лиге.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и опытный Рикарду Орта еще явно прибавит!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Брага» сильнее соперника, да и цели попасть в тройку никто не отменял.

Статистика для ставок

«Санта-Клара» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

«Брага» не побеждала в 3 своих последних поединках

«Санта-Клара» уже 4 года не обыгрывает «Брагу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Орлы» традиционно успешно противостоят «Санта-Кларе», плюс намерены прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.

Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же довольно выгодно смотрятся в плане реализации.

Ставка: Победа «Браги» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25