Санта-Клара
Брага
«Санта-Клара»
Турнирное положение: «Санта-Клара» проводит весьма продуктивный сезон. Ныне она пребывает на 4 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.
При этом «Санта-Клара» 2 очка опережает идущую следом… «Брагу». А вот средняя результативность команды едва превышает гол за матч.
Санта-Клара — Брага: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. В овертайме кубкового поединка она уступила «Спортингу» (1:2).
При этом «Санта-Клара» до того проиграла «Ароке» (0:1). А вот немногим ранее команда с минимальным счетом одолела «Риу Аве».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Диогу Калила, Педру Феррейра — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Санта-Клара» в последних матчах несколько забуксовала. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.
Поединки с «Брагой» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Санта-Клара» проиграл 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только «Брагу» команда не может обыграть уже более 4 лет.
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Брага» имеет не столь надежные тылы. В 14 поединках чемпионата Португалии команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с «Фамаликаном» завершился мировой (3:3).
При этом до того команда была разбита «Ромой» (0:3). А вот встреча с «Эшторилом» принесла лишь один зачетный балл (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брага» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Брага» не побеждала в трех своих последних поединках. Да и отставание от топ-3 измеряется уже 9 очками.
В случае победы в этой встрече «Брага» запрыгнет на 4 позицию. Да и забивает команда достаточно регулярно — 25 мячей в Примейра-Лиге.
Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и опытный Рикарду Орта еще явно прибавит!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Брага» сильнее соперника, да и цели попасть в тройку никто не отменял.
Статистика для ставок
- «Санта-Клара» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- «Брага» не побеждала в 3 своих последних поединках
- «Санта-Клара» уже 4 года не обыгрывает «Брагу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
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Прогноз: «Орлы» традиционно успешно противостоят «Санта-Кларе», плюс намерены прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.
Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же довольно выгодно смотрятся в плане реализации.
Ставка: Победа «Браги» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25