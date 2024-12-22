ПСВ
Фейеноорд
ПСВ
Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон. После 16-и туров ПСВ занимает 1-е место в таблице чемпионата Нидерландов с 42 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.
ПСВ набрал максимум очков на своем поле. За 7 встреч команда заработала 21 балл, забив в этих поединках 29 раз и пропустив только трижды.
ПСВ — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Нидерландов ПСВ неожиданно проиграл «Херенвену» (0:1), пропустив единственный гол на 73-й минуте. До этого команда разгромила «Твенте» со счетом 6:1.
В последних 5-и матчах чемпионата ПСВ проиграл только 1 раз и четырежды победил. За этот период команде удалось забить 19 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграют: Серджино Дест и Фоде Фофана (у обоих — травмы).
Состояние команды: ПСВ проводит почти идеальный сезон, кроме странного поражения в последнем туре. В предстоящем матче ПСВ точно будет доминировать над «Фейеноордом».
В команде феерит 21-летний нападающий Рикардо Пепи, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 15 матчей форвард забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции чемпионата Нидерландов, набрав 35 очков за 16 матчей. «Фейеноорд» отстает от лидерства в таблице на 7 баллов.
К тому же, команда занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав на чужом поле 18 очков из 24-х возможных. За 8 матчей в гостях «Фейеноорду» удалось забить 23 гола.
Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Нидерландов команда разгромила «Хераклес» (5:2), а до этого на чужом поле одолела «Валвейк» со счетом 3:2.
У «Фейеноорда» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Нидерландов, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 5 раз и однажды сыграть вничью.
Не сыграют: Хулиан Карранза, Килиндши Хартман, Джордан Лотомба и Аясе Уэда (у всех — травмы).
Состояние команды: «Фейеноорд» также проводит отличный сезон, но команде будет тяжело обогнать ПСВ в чемпионате, ведь лидеры очень сильны. В предстоящей очной встрече гостям будет довольно трудно.
В последних 3-х поединках «Фейеноорд» дважды обыгрывал ПСВ. Смогут ли на сей раз гости дать бой лидеры чемпионата? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Фейеноорд» не проигрывает в чемпионате Нидерландов на протяжении 6-и последних матчей
- ПСВ проиграла 2 раза в последних 3-х матчах во всех турнирах
- В последних 3-х очных встречах ПСВ ни разу не обыграл «Фейеноорд»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСВ — 1.67, победа «Фейеноорда» — 4.60, ничья — 4.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что ПСВ не допустит 2 поражения подряд в чемпионате Нидерландов.
Ставка: Победа ПСВ с форой (-1) за 2.07.
Прогноз: Команды сыграют результативно. Атакующие линии ПСВ и «Фейеноорда» очень сильны.
Ставка: Тотал 3 больше за 1.75.