ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил Ган5 друзей Сирила Гана. Вспоминаем бойцов UFC, незаслуженно выигравших в 2024 году Пеп ГвардиолаСохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити» Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Фейеноорд» доставить лидеры проблемы?

    ПСВ — «Фейеноорд». «Докеры» попытаются навязать борьбу лидеру чемпионата. На что лучше сделать ставку 22 декабря? Ответ — в прогнозе на 17-й тур чемпионата Нидерландов с коэффициентом 2.07

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на ПСВ — «Фейеноорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люк де Йонг — нападающий ПСВ
    В рамках 17-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле примет «Фейеноорд». Поединок пройдет 22 декабря и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Декабря 2024 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 16:30 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •

    ПСВ

    Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон. После 16-и туров ПСВ занимает 1-е место в таблице чемпионата Нидерландов с 42 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

    ПСВ набрал максимум очков на своем поле. За 7 встреч команда заработала 21 балл, забив в этих поединках 29 раз и пропустив только трижды.

    ПСВ — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Нидерландов ПСВ неожиданно проиграл «Херенвену» (0:1), пропустив единственный гол на 73-й минуте. До этого команда разгромила «Твенте» со счетом 6:1.

    В последних 5-и матчах чемпионата ПСВ проиграл только 1 раз и четырежды победил. За этот период команде удалось забить 19 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Серджино Дест и Фоде Фофана (у обоих — травмы).

    Состояние команды: ПСВ проводит почти идеальный сезон, кроме странного поражения в последнем туре. В предстоящем матче ПСВ точно будет доминировать над «Фейеноордом».

    В команде феерит 21-летний нападающий Рикардо Пепи, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 15 матчей форвард забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции чемпионата Нидерландов, набрав 35 очков за 16 матчей. «Фейеноорд» отстает от лидерства в таблице на 7 баллов.

    К тому же, команда занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав на чужом поле 18 очков из 24-х возможных. За 8 матчей в гостях «Фейеноорду» удалось забить 23 гола.

  • Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?
  • Все, что нужно знать о надеждах ведущих команд Европы во время зимнего трансферного окна
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Нидерландов команда разгромила «Хераклес» (5:2), а до этого на чужом поле одолела «Валвейк» со счетом 3:2.

    У «Фейеноорда» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Нидерландов, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 5 раз и однажды сыграть вничью.

    Не сыграют: Хулиан Карранза, Килиндши Хартман, Джордан Лотомба и Аясе Уэда (у всех — травмы).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Фейеноорд» также проводит отличный сезон, но команде будет тяжело обогнать ПСВ в чемпионате, ведь лидеры очень сильны. В предстоящей очной встрече гостям будет довольно трудно.

    В последних 3-х поединках «Фейеноорд» дважды обыгрывал ПСВ. Смогут ли на сей раз гости дать бой лидеры чемпионата? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Фейеноорд» не проигрывает в чемпионате Нидерландов на протяжении 6-и последних матчей

    • ПСВ проиграла 2 раза в последних 3-х матчах во всех турнирах

    • В последних 3-х очных встречах ПСВ ни разу не обыграл «Фейеноорд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСВ — 1.67, победа «Фейеноорда» — 4.60, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что ПСВ не допустит 2 поражения подряд в чемпионате Нидерландов.

    Ставка: Победа ПСВ с форой (-1) за 2.07.

    Прогноз: Команды сыграют результативно. Атакующие линии ПСВ и «Фейеноорда» очень сильны.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хольштайн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вердер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Бернли — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПСВ — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фейеноорд» доставить лидеры проблемы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры