В рамках 17-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле примет «Фейеноорд». Поединок пройдет 22 декабря и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон. После 16-и туров ПСВ занимает 1-е место в таблице чемпионата Нидерландов с 42 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

ПСВ набрал максимум очков на своем поле. За 7 встреч команда заработала 21 балл, забив в этих поединках 29 раз и пропустив только трижды.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Нидерландов ПСВ неожиданно проиграл «Херенвену» (0:1), пропустив единственный гол на 73-й минуте. До этого команда разгромила «Твенте» со счетом 6:1.

В последних 5-и матчах чемпионата ПСВ проиграл только 1 раз и четырежды победил. За этот период команде удалось забить 19 голов при 4-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Серджино Дест и Фоде Фофана (у обоих — травмы).

Состояние команды: ПСВ проводит почти идеальный сезон, кроме странного поражения в последнем туре. В предстоящем матче ПСВ точно будет доминировать над «Фейеноордом».

В команде феерит 21-летний нападающий Рикардо Пепи, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 15 матчей форвард забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции чемпионата Нидерландов, набрав 35 очков за 16 матчей. «Фейеноорд» отстает от лидерства в таблице на 7 баллов.

К тому же, команда занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав на чужом поле 18 очков из 24-х возможных. За 8 матчей в гостях «Фейеноорду» удалось забить 23 гола.

Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата Нидерландов команда разгромила «Хераклес» (5:2), а до этого на чужом поле одолела «Валвейк» со счетом 3:2.

У «Фейеноорда» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Нидерландов, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 5 раз и однажды сыграть вничью.

Не сыграют: Хулиан Карранза, Килиндши Хартман, Джордан Лотомба и Аясе Уэда (у всех — травмы).

Состояние команды: «Фейеноорд» также проводит отличный сезон, но команде будет тяжело обогнать ПСВ в чемпионате, ведь лидеры очень сильны. В предстоящей очной встрече гостям будет довольно трудно.

В последних 3-х поединках «Фейеноорд» дважды обыгрывал ПСВ. Смогут ли на сей раз гости дать бой лидеры чемпионата? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Фейеноорд» не проигрывает в чемпионате Нидерландов на протяжении 6-и последних матчей

ПСВ проиграла 2 раза в последних 3-х матчах во всех турнирах

В последних 3-х очных встречах ПСВ ни разу не обыграл «Фейеноорд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСВ — 1.67, победа «Фейеноорда» — 4.60, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что ПСВ не допустит 2 поражения подряд в чемпионате Нидерландов.

Ставка: Победа ПСВ с форой (-1) за 2.07.

Прогноз: Команды сыграют результативно. Атакующие линии ПСВ и «Фейеноорда» очень сильны.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.75.