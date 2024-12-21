«Бернли» на своем поле примет «Уотфорд» в матче 22-го тура английского Чемпионшипа. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бернли»

Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на возвращение в АПЛ уже в этом сезоне.

В настоящий момент коллектив из Бернли имеет в своем активе 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

«Бордовые» смогли забить 26 мячей, а в свои ворота пропустили только 8.

Последние матчи: в прошлом туре «Бернли» смог переиграть «Норвич» (2:1).

До этого подопечные Скотта Паркера сыграли вничью с «Дерби Каунти» (0:0) и «Мидлсбро» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим же команда из графства Ланкашир одолела «Сток Сити» (2:0), «Ковентри» (2:0), «Бристоль» (1:0) и «Суонси» (1:0).

Не сыграют: травмированы Йордан Бейер, Майк Трезор Ндайишимийе и Арон Рэмзи.

Состояние команды: сейчас «Бернли» набрал отличный ход и вклинился в борьбу за то, чтобы вернуться в АПЛ сразу же после вылета оттуда.

Отдельно стоит отметить защиту команды. «Бернли» пропускает меньше всех в лиге, что является достойным показателем.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «шершни» в меньшей степени, но также претендуют на повышение в классе.

Сейчас у «желтой армии» 34 очка и седьмое место в турнирной таблице.

«Золотые мальчики» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

Последние матчи: команда из Уотфорда в прошлом туре переиграла «Вест Бромвич» (2:1).

До этого же коллектив из одноименного города сыграл вничью с «Халлом» (1:1) и КПР (0:0).

Перед этим «Уотфорд» также победил «Бристоль» (1:0).

Не сыграют: наставник команды Том Клеверли не сможет рассчитывать на травмированных Кевина Кебена и Тома Деле-Баширу.

Состояние команды: «Уотфорд» сейчас тоже находится в достаточно неплохой форме. Старт сезона для команды был непростым, но сейчас она смогла подняться по турнирной таблице и уже претендует на повышение в классе.

Если «Уотфорд» сможет продолжить в том же духе, то точно будет одним из претендентов на то, чтобы в следующем сезоне выступать в АПЛ.

Статистика для ставок

«Бернли» не проигрывает на протяжении 8 матчей

«Уотфорд» не проигрывает на протяжении 6 матчей

В последнем очном противостоянии команд в 2023 году «Бернли» и «Уотфорд» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бернли» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Уотфорда» — в 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: обе команды в отличной форме и долго не проигрывают. Предположим, что они продлят свою серию без поражений.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: хоть команды пропускают и не очень много, но по разу смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.10.