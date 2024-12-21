ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямином Шешко интересуются «ПСЖ» и «Тоттенхэм»Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой? Бенуа Сен-ДениСен-Дени, Петрино и еще 4 проспекта UFC, провалившихся в минувшие 12 месяцев Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта

    Кто продлит серию без поражений?

    «Бернли» — «Уотфорд». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 21 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бернли Прогнозы на Уотфорд
    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Уотфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Чакветадзе («Уотфорд»)
    «Бернли» на своем поле примет «Уотфорд» в матче 22-го тура английского Чемпионшипа. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Декабря 2024 года

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Уотфорд

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •

    «Бернли»

    Турнирное положение: команда из одноименного города претендует на возвращение в АПЛ уже в этом сезоне.

    В настоящий момент коллектив из Бернли имеет в своем активе 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

    Бёрнли — Уотфорд: коэффициенты букмекеров

    «Бордовые» смогли забить 26 мячей, а в свои ворота пропустили только 8.

    Последние матчи: в прошлом туре «Бернли» смог переиграть «Норвич» (2:1).

    До этого подопечные Скотта Паркера сыграли вничью с «Дерби Каунти» (0:0) и «Мидлсбро» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же команда из графства Ланкашир одолела «Сток Сити» (2:0), «Ковентри» (2:0), «Бристоль» (1:0) и «Суонси» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Йордан Бейер, Майк Трезор Ндайишимийе и Арон Рэмзи.

    Состояние команды: сейчас «Бернли» набрал отличный ход и вклинился в борьбу за то, чтобы вернуться в АПЛ сразу же после вылета оттуда.

    Отдельно стоит отметить защиту команды. «Бернли» пропускает меньше всех в лиге, что является достойным показателем.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «шершни» в меньшей степени, но также претендуют на повышение в классе.

    Сейчас у «желтой армии» 34 очка и седьмое место в турнирной таблице.

  • Окно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?
  • Рассматриваем все возможные варианты продолжения карьеры нападающего «МЮ»
  • 17/12/2024

    • «Золотые мальчики» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: команда из Уотфорда в прошлом туре переиграла «Вест Бромвич» (2:1).

    До этого же коллектив из одноименного города сыграл вничью с «Халлом» (1:1) и КПР (0:0).

    Перед этим «Уотфорд» также победил «Бристоль» (1:0).

    Не сыграют: наставник команды Том Клеверли не сможет рассчитывать на травмированных Кевина Кебена и Тома Деле-Баширу.

    Состояние команды: «Уотфорд» сейчас тоже находится в достаточно неплохой форме. Старт сезона для команды был непростым, но сейчас она смогла подняться по турнирной таблице и уже претендует на повышение в классе.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Если «Уотфорд» сможет продолжить в том же духе, то точно будет одним из претендентов на то, чтобы в следующем сезоне выступать в АПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Бернли» не проигрывает на протяжении 8 матчей

    • «Уотфорд» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • В последнем очном противостоянии команд в 2023 году «Бернли» и «Уотфорд» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бернли» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Уотфорда» — в 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: обе команды в отличной форме и долго не проигрывают. Предположим, что они продлят свою серию без поражений.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: хоть команды пропускают и не очень много, но по разу смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Фис — Тин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эюпспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Меньшик — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Картахена — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Дерби
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бернли» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Кто продлит серию без поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры