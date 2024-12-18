Расинг Ф
Альмерия
«Ферроль»
Турнирное положение: По итогам 19 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды галисийская команда с 18 очками идет в зоне вылета, отставая на три балла от безопасной позиции.
«Ферроль» выиграл три поединка, девять раз играл вничью и семь раз уходил с поля поверженным. Разница мячей составляет 13:23.
Последние матчи: В своей предыдущей проведенной игре «зеленые дьяволы» в Хихоне неожиданно обыграли «Спортинг» со счетом 3:1. А немногим ранее они в родных стенах были разгромлены «Овьедо» со счетом 1:5, прервав на тот момент серию из трех мировых кряду.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Ферроль» вышел победителем из своего последнего проведенного матча, одолев в гостях команду из первой части таблицы. Перед этим же коллектив имел 8-матчевую безвыигрышную серию в рамках Сегунды, в которой потерпел три фиаско и расписал пять мировых результатов. И за весь этот 9-матчевый период он не забивал в пяти случаях.
«Альмерия»
Турнирное положение: Андалузский коллектив с 35 набранными очками разместился на второй строке, проигрывая два пункта лидеру.
«Альмерия» выиграла десять игр из 19 проведенных, пять игр свела вничью и потерпела четыре проигрыша, разница мячей составляет 35:27.
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «красно-белые» на своем поле минимально одолели соседа по турнирке «Мирандес» со счетом 1:0. А ранее они расписали гостевую мировую с «Малагой» 1:1, уйдя от фиаско уже в компенсированное к матчу время. Перед этим они вышли победителями из семи поединков кряду.
Не сыграют: Лукас Робертоне и Иддрису Баба не помогут своей команде.
Состояние команды: К этому поединку «Альмерия» подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала два мировых результата и отпраздновала десять викторий. Непосредственно в рамках Сегунды за это время команда провела десять встреч, выиграв восемь из них и дважды сыграв вничью. А забивная серия команды длится уже 17 игр подряд во всех соревнованиях.
Статистика для ставок
- Последний раз между собой эти клубы играли аж в далеком 2006 году
- «Альмерия» не уступает в чемпионате десять игр кряду, выиграв восемь из них
- «Ферроль» победил лишь раз за девять предыдущих встреч Сегунды
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 1.90, победа «Ферроля» — 4.00, ничья — 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.82 соответственно.
- 2.10Ювентус — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.84Сарагоса — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 1.80Гранада — Картахена: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Ставим здесь на то, что «Ферроль» на своем поле сможет устоять против «Альмерии», ведь хозяева в предыдущих матчах провалились только раз.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.90.
Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми мячами, так как эти команды в последних своих матчах без гола с поля не уходили.
Ставка: обе забьют за 1.88.