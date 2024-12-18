18 декабря в стартовом поединке 20-го тура испанской Сегунды «Ферроль» на своем поле сыграет против «Альмерии». Начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ферроль» — «Альмерия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ферроль»

Турнирное положение: По итогам 19 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды галисийская команда с 18 очками идет в зоне вылета, отставая на три балла от безопасной позиции.

«Ферроль» выиграл три поединка, девять раз играл вничью и семь раз уходил с поля поверженным. Разница мячей составляет 13:23.

Последние матчи: В своей предыдущей проведенной игре «зеленые дьяволы» в Хихоне неожиданно обыграли «Спортинг» со счетом 3:1. А немногим ранее они в родных стенах были разгромлены «Овьедо» со счетом 1:5, прервав на тот момент серию из трех мировых кряду.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Ферроль» вышел победителем из своего последнего проведенного матча, одолев в гостях команду из первой части таблицы. Перед этим же коллектив имел 8-матчевую безвыигрышную серию в рамках Сегунды, в которой потерпел три фиаско и расписал пять мировых результатов. И за весь этот 9-матчевый период он не забивал в пяти случаях.

«Альмерия»

Турнирное положение: Андалузский коллектив с 35 набранными очками разместился на второй строке, проигрывая два пункта лидеру.

«Альмерия» выиграла десять игр из 19 проведенных, пять игр свела вничью и потерпела четыре проигрыша, разница мячей составляет 35:27.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «красно-белые» на своем поле минимально одолели соседа по турнирке «Мирандес» со счетом 1:0. А ранее они расписали гостевую мировую с «Малагой» 1:1, уйдя от фиаско уже в компенсированное к матчу время. Перед этим они вышли победителями из семи поединков кряду.

Не сыграют: Лукас Робертоне и Иддрису Баба не помогут своей команде.

Состояние команды: К этому поединку «Альмерия» подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала два мировых результата и отпраздновала десять викторий. Непосредственно в рамках Сегунды за это время команда провела десять встреч, выиграв восемь из них и дважды сыграв вничью. А забивная серия команды длится уже 17 игр подряд во всех соревнованиях.

Статистика для ставок

Последний раз между собой эти клубы играли аж в далеком 2006 году

«Альмерия» не уступает в чемпионате десять игр кряду, выиграв восемь из них

«Ферроль» победил лишь раз за девять предыдущих встреч Сегунды

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 1.90, победа «Ферроля» — 4.00, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.82 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на то, что «Ферроль» на своем поле сможет устоять против «Альмерии», ведь хозяева в предыдущих матчах провалились только раз.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.90.

Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми мячами, так как эти команды в последних своих матчах без гола с поля не уходили.

Ставка: обе забьют за 1.88.