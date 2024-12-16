Карабах
Сумгаит
«Карабах»
Турнирное положение: Агдамцы привычно бьются за чемпионский титул. Ныне команда пребывает на месте турнирной таблицы Суперлиги.
При этом «Карабах» на один зачетный балл отстаёт от лидера чемпионата. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.
Карабах — Сумгаит: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда Гурбана Гурбанова потерпела неудачу. Поединок с «Эльфсборгом» завершился коллизией (0:1).
При этом «Карабах» до того не сумел переиграть «Сабах» (1:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Габале» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Агдамцы ныне пребывают не в самых оптимальных кондициях. Команда не сумела победить в 2 своих последних матчах.
При этом «Карабах» традиционно успешно противостоит «Сумгаиту». Из 5 последних очных поединков агдамцы выиграли 4 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и по своему потенциала подопечные Гурбанова явно выглядят мощнее всех в стране.
«Сумгаит»
Турнирное положение: «Сумгаит» борется за попадание в еврокубки. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сумгаит» имеет не столь надежные тылы. В 16 поединках чемпионата Азербайджана команда пропустила 21 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Нефтчи» был обыгран весьма уверенно (2:0).
При этом до того команда в Кубке Азербайджана в овертайме переиграла МОИК (3:1). А вот встреча с «Зирей» завершилась поражением (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сумгаит» отпраздновал 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сумгаит» аж на 11 зачетных пунктов отстает от 3 позиции. Да и забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.
Команда победила в двух своих последних поединках. При этом «Сумгаит» в них забивал не менее двух голов за матч.
Очевидно, что для команды отличной мотивацией будет дать бой чемпиону. Да и оппонент в последнее время отнюдь не блещет результатами.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. команда будет пытаться извлечь дивиденды из контратак.
Статистика для ставок
- «Сумгаит» победил в 2 своих последних поединках
- «Карабах» не побеждал в 2 своих последних матчах
- Агдамцы пропустили всего 7 мячей в 15 поединках чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 6.40, а победа оппонента — в скромные 14.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.43 и 2.46.
- 2.38Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.95Челси — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.23Атлетико — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Карабах» в последних матчах выглядел не столь выгодно, тогда как оппонент нынче прибавил.
Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки, в которых вполне способны найти свой шанс у ворот агдамцев.
Ставка: Обе забьют за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.81