16 декабря в 17-м туре чемпионата Азербайджана по футболу сыграют «Карабах» и «Сумгаит». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Сумгаит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирное положение: Агдамцы привычно бьются за чемпионский титул. Ныне команда пребывает на месте турнирной таблицы Суперлиги.

При этом «Карабах» на один зачетный балл отстаёт от лидера чемпионата. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда Гурбана Гурбанова потерпела неудачу. Поединок с «Эльфсборгом» завершился коллизией (0:1).

При этом «Карабах» до того не сумел переиграть «Сабах» (1:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Габале» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Агдамцы ныне пребывают не в самых оптимальных кондициях. Команда не сумела победить в 2 своих последних матчах.

При этом «Карабах» традиционно успешно противостоит «Сумгаиту». Из 5 последних очных поединков агдамцы выиграли 4 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и по своему потенциала подопечные Гурбанова явно выглядят мощнее всех в стране.

«Сумгаит»

Турнирное положение: «Сумгаит» борется за попадание в еврокубки. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сумгаит» имеет не столь надежные тылы. В 16 поединках чемпионата Азербайджана команда пропустила 21 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Нефтчи» был обыгран весьма уверенно (2:0).

При этом до того команда в Кубке Азербайджана в овертайме переиграла МОИК (3:1). А вот встреча с «Зирей» завершилась поражением (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сумгаит» отпраздновал 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сумгаит» аж на 11 зачетных пунктов отстает от 3 позиции. Да и забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

Команда победила в двух своих последних поединках. При этом «Сумгаит» в них забивал не менее двух голов за матч.

Очевидно, что для команды отличной мотивацией будет дать бой чемпиону. Да и оппонент в последнее время отнюдь не блещет результатами.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. команда будет пытаться извлечь дивиденды из контратак.

Статистика для ставок

«Сумгаит» победил в 2 своих последних поединках

«Карабах» не побеждал в 2 своих последних матчах

Агдамцы пропустили всего 7 мячей в 15 поединках чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 6.40, а победа оппонента — в скромные 14.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.43 и 2.46.

Прогноз: «Карабах» в последних матчах выглядел не столь выгодно, тогда как оппонент нынче прибавил.

Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки, в которых вполне способны найти свой шанс у ворот агдамцев.

Ставка: Обе забьют за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.81