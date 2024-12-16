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    Голевой обмен заказывали?!

    «Карабах» — «Сумгаит». Матч топ-команд чемпионата Азербайджана: на что сделать ставку 16 декабря? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.04

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сумгаит»
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    «Карабах»
    16 декабря в 17-м туре чемпионата Азербайджана по футболу сыграют «Карабах» и «Сумгаит». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Сумгаит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 16 Декабря 2024 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 18:00 Сумгаит

    Сумгаит

  • Сумгаит
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    «Карабах»

    Турнирное положение: Агдамцы привычно бьются за чемпионский титул. Ныне команда пребывает на месте турнирной таблицы Суперлиги.

    При этом «Карабах» на один зачетный балл отстаёт от лидера чемпионата. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Карабах — Сумгаит: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда Гурбана Гурбанова потерпела неудачу. Поединок с «Эльфсборгом» завершился коллизией (0:1).

    При этом «Карабах» до того не сумел переиграть «Сабах» (1:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Габале» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Агдамцы ныне пребывают не в самых оптимальных кондициях. Команда не сумела победить в 2 своих последних матчах.

    При этом «Карабах» традиционно успешно противостоит «Сумгаиту». Из 5 последних очных поединков агдамцы выиграли 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. Да и по своему потенциала подопечные Гурбанова явно выглядят мощнее всех в стране.

    «Сумгаит»

    Турнирное положение: «Сумгаит» борется за попадание в еврокубки. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сумгаит» имеет не столь надежные тылы. В 16 поединках чемпионата Азербайджана команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Нефтчи» был обыгран весьма уверенно (2:0).

    При этом до того команда в Кубке Азербайджана в овертайме переиграла МОИК (3:1). А вот встреча с «Зирей» завершилась поражением (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сумгаит» отпраздновал 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сумгаит» аж на 11 зачетных пунктов отстает от 3 позиции. Да и забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

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    Команда победила в двух своих последних поединках. При этом «Сумгаит» в них забивал не менее двух голов за матч.

    Очевидно, что для команды отличной мотивацией будет дать бой чемпиону. Да и оппонент в последнее время отнюдь не блещет результатами.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. команда будет пытаться извлечь дивиденды из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Сумгаит» победил в 2 своих последних поединках

    • «Карабах» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Агдамцы пропустили всего 7 мячей в 15 поединках чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 6.40, а победа оппонента — в скромные 14.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.43 и 2.46.

    Прогноз: «Карабах» в последних матчах выглядел не столь выгодно, тогда как оппонент нынче прибавил.

    Номинальные гости явно будут действовать в расчете на контратаки, в которых вполне способны найти свой шанс у ворот агдамцев.

    Ставка: Обе забьют за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в первом тайме подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.81

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    «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.12.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
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