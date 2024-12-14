14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Бохум». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы застряли в середняках лиги. По итогам 13 туров чемпионата команда оккупировала 12 строчку турнирной таблицы.

При этом «Унион» крайне слабо атакует, отличившись 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Штутгарту» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Байера» (1:2). При этом чуть ранее берлинцы уступили еще и «Вольфсбургу» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Унион» забил 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Берлинцы на данном этапе явно не преуспевают. Команда проиграла в трёх своих последних поединках.

Матчи против «Бохума» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Унион» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать свою неудачную серию. Да и пора бы берлинцам поднатореть в плане реализации.

«Бохум»

Турнирное положение: «Несгибаемые» традиционно бьются за выживание. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Бохум» в 13 матчах настрелял лишь 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Несгибаемые» минимально уступили «Вердеру».

До того команда проиграла «Аугсбургу» (0:1). А вот встреча со «Штутгартом» завершилась поражением со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Майрон Боаду, Яков Медич — травмированы.

Состояние команды: «Бохум» всеми силами пытается оторваться от дна таблицы. Причем отставание от спасительного 15 места составляет 9 очков.

При этом «Бохум» не забивал в трёх своих последних поединках. Да и набрала команда всего лишь 2 очка в нынешнем чемпионате.

Причем команда уже 2 года не проигрывает «Униону». Да и в двух последних очных поединках «Бохум» обыграл берлинцев, забивая не меньше 3 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Аутсайдеру срочно нужны очки, и явно необходимо рисковать.

Статистика для ставок

И те, и другие проиграли в 3 своих последних поединках

«Бохум» забивает меньше всех в лиге — 10 мячей

«Унион» уже 2 года не обыгрывает «Бохум»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: Номинальные хозяева бьются за попадание в топ-6, плюс выглядят явно выгоднее аутсайдера.

«Унион» уж точно будет активно атаковать, да и оппонент, исходя из турнирного положения, обязан рисковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00