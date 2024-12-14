Унион
Бохум
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы застряли в середняках лиги. По итогам 13 туров чемпионата команда оккупировала 12 строчку турнирной таблицы.
При этом «Унион» крайне слабо атакует, отличившись 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.
Унион — Бохум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Штутгарту» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Байера» (1:2). При этом чуть ранее берлинцы уступили еще и «Вольфсбургу» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Унион» забил 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Берлинцы на данном этапе явно не преуспевают. Команда проиграла в трёх своих последних поединках.
Матчи против «Бохума» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Унион» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать свою неудачную серию. Да и пора бы берлинцам поднатореть в плане реализации.
«Бохум»
Турнирное положение: «Несгибаемые» традиционно бьются за выживание. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Бохум» в 13 матчах настрелял лишь 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Несгибаемые» минимально уступили «Вердеру».
До того команда проиграла «Аугсбургу» (0:1). А вот встреча со «Штутгартом» завершилась поражением со счетом 0:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Майрон Боаду, Яков Медич — травмированы.
Состояние команды: «Бохум» всеми силами пытается оторваться от дна таблицы. Причем отставание от спасительного 15 места составляет 9 очков.
При этом «Бохум» не забивал в трёх своих последних поединках. Да и набрала команда всего лишь 2 очка в нынешнем чемпионате.
Причем команда уже 2 года не проигрывает «Униону». Да и в двух последних очных поединках «Бохум» обыграл берлинцев, забивая не меньше 3 мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Аутсайдеру срочно нужны очки, и явно необходимо рисковать.
Статистика для ставок
- И те, и другие проиграли в 3 своих последних поединках
- «Бохум» забивает меньше всех в лиге — 10 мячей
- «Унион» уже 2 года не обыгрывает «Бохум»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.
- 2.15Вальядолид — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Эмполи — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Тулуза — Сент-Этьен: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Номинальные хозяева бьются за попадание в топ-6, плюс выглядят явно выгоднее аутсайдера.
«Унион» уж точно будет активно атаковать, да и оппонент, исходя из турнирного положения, обязан рисковать.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00