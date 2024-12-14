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    В Берлине будут забивать!

    «Унион» — «Бохум». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Бохум»
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    «Унион»
    14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Бохум». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2024 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 17:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
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    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинцы застряли в середняках лиги. По итогам 13 туров чемпионата команда оккупировала 12 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Унион» крайне слабо атакует, отличившись 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

    Унион — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Штутгарту» (2:3).

    До того команда потерпела поражение от «Байера» (1:2). При этом чуть ранее берлинцы уступили еще и «Вольфсбургу» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Унион» забил 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Берлинцы на данном этапе явно не преуспевают. Команда проиграла в трёх своих последних поединках.

    Матчи против «Бохума» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Унион» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать свою неудачную серию. Да и пора бы берлинцам поднатореть в плане реализации.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Несгибаемые» традиционно бьются за выживание. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Бохум» в 13 матчах настрелял лишь 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась баллами. «Несгибаемые» минимально уступили «Вердеру».

    До того команда проиграла «Аугсбургу» (0:1). А вот встреча со «Штутгартом» завершилась поражением со счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Майрон Боаду, Яков Медич — травмированы.

    Состояние команды: «Бохум» всеми силами пытается оторваться от дна таблицы. Причем отставание от спасительного 15 места составляет 9 очков.

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    При этом «Бохум» не забивал в трёх своих последних поединках. Да и набрала команда всего лишь 2 очка в нынешнем чемпионате.

    Причем команда уже 2 года не проигрывает «Униону». Да и в двух последних очных поединках «Бохум» обыграл берлинцев, забивая не меньше 3 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Аутсайдеру срочно нужны очки, и явно необходимо рисковать.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие проиграли в 3 своих последних поединках

    • «Бохум» забивает меньше всех в лиге — 10 мячей

    • «Унион» уже 2 года не обыгрывает «Бохум»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

    Прогноз: Номинальные хозяева бьются за попадание в топ-6, плюс выглядят явно выгоднее аутсайдера.

    «Унион» уж точно будет активно атаковать, да и оппонент, исходя из турнирного положения, обязан рисковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Унион» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. В Берлине будут забивать!
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