14 декабря в 14-м туре Бундеслиги «Санкт-Паули» в родных стенах сразится с «Вердером». Начало поединка запланировано на 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» в текущем сезоне борется за выживание. На данный момент клуб идет 15-м в таблице. Набрано 11 очков в 13 встречах.

Последние матчи: В шести предыдущих встречах «Санкт-Паули» одержал две победы. Команде удалось одолеть «Хоффенхайм» и «Хольштайн Киль».

В декабре «Санкт-Паули» неудачно съездил в Леверкузен. Клуб уступил в гостях «Байеру» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Санкт-Паули» нечасто радует болельщиков победами в домашних матчах. В нынешнем сезоне команда выиграла в родных стенах лишь раз. 29 ноября на своем поле был обыгран «Хольштайн Киль» со счетом 3:1.

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита. У команд равные шансы на успех.

Хозяева, скорее всего, будут играть первым номером. «Санкт-Паули» важно завоевать три очка, чтобы подальше оторваться от зоны вылета.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» располагается в топ-10. У клуба 19 очков по итогам 13 поединков.

Бременцы одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. «Вердер» забил 20 голов и пропустил 24 мяча.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В текущем месяце «Вердер» набрал шесть очков из шести возможных. До этого клуб смог выиграть два матча кряду.

«Вердер» 3 декабря одолел «Дармштадт» (1:0) в Кубке Германии. Затем с таким же счетом бременский коллектив взял верх над «Бохумом».

Состояние команды: «Вердер» идет в середине таблицы. В ноябре-декабре клуб потерпел лишь два поражения. На этом отрезке бременцы трижды победили и один раз сыграли вничью.

Последнюю встречу команды провели в апреле 2022 года. «Санкт-Паули» и «Вердер» разошлись миром. Клубы сыграли вничью 1:1.

Статистика для ставок

«Санкт-Паули» в нынешнем сезоне выиграл в родных стенах лишь раз

В декабре бременский клуб набрал шесть очков из шести возможных

В апреле 2022 года «Санкт-Паули» и «Вердер» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Санкт-Паули» — 2.63, победа «Вердера» — 2.70, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.88 соответственно.

Прогноз: От матча стоит ждать голевого обмена. «Вердер» в последних двух встречах ни разу не пропустил. Но в поединке с «Санкт-Паули» сохранить ворота в неприкосновенности будет трудно.

Ставка: обе забьют за 1.73.

Прогноз: еще одна ставка будет на победу «Санкт-Паули». Команде важно выиграть встречу и улучшить положение в таблице.

Ставка: победа «Санкт-Паули» 2.63.