Альмерия
Мирандес
«Альмерия»
Турнирное положение: Андалузский коллектив с 32 набранными очками разместился на третьей строке, проигрывая два пункта второй позиции.
«Альмерия» выиграла девять игр из 18 проведенных, пять игр свела вничью и потерпела четыре проигрыша, разница мячей составляет 34:27.
Альмерия — Мирандес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «красно-белые» расписали гостевую мировую с «Малагой» 1:1, уйдя от фиаско уже в компенсированное к матчу время. Перед этим они вышли победителями из семи поединков кряду.
Не сыграют: Лукас Робертоне и Иддрису Баба не помогут своей команде.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: К этому поединку «Альмерия» подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала два мировых результата и отпраздновала девять викторий. Непосредственно в рамках Сегунды за это время команда провела девять встреч, выиграв семь из них и дважды сыграв вничью. А забивная серия команды длится уже 16 игр подряд во всех соревнованиях.
«Мирандес»
Турнирное положение: Коллектив из города Миранда де Эбро с 34 баллом идет на второй строке, уступая три пункта лидеру.
«Мирандес» смог выиграть десять встреч из 18 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и терпел фиаско, разница мячей составляет 20:13.
Последние матчи: В предыдущем туре первенства «кабаны» на своем поле нанесли поражений «Леванте» со счетом 2:1, а перед этим они в Сантандере одолели «Расинг» со счетом 1:0, а также справились с «Кастельоном» 3:1 в гостях и с «Эльденсе» 1:0 дома.
Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.
Состояние команды: К данному поединку «Мирандес» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период коллектив расписал одну мировую и отпраздновал четыре виктории. Причем в двух из трех своих последних поединках «красные» не пропускали. Перед этим они проиграли две встречи подряд, оба раза уступив на выезде и только раз в чемпионате.
Статистика для ставок
- «Альмерия» не проигрывает «Мирандесу» вот уже в семи играх кряду, выиграв пять из них
- В позапрошлом сезоне Сегунды «Альмерия» дважды обыграла предстоящего оппонента — 2:1 и 4:1
- В шести минувших очных встречах данных команд играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 1.60, победа «Мирандеса» — 5.60, ничья — 3.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.85 соответственно.
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Прогноз: Ставим здесь на викторию «Альмерии», у которой сейчас длительная серия без поражений, да и к тому же она отлично играет против «Мирандеса».
Рекомендуемая ставка: победа «Альмерии» с форой (-1) за 1.97.
Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми мячами, ведь в последних шести очных противостояниях эти клубы неизменно огорчали друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.00.