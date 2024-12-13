13 декабря в стартовом поединке 19-го тура испанской Сегунды «Альмерия» на своем поле сыграет против «Мирандеса». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Мирандес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: Андалузский коллектив с 32 набранными очками разместился на третьей строке, проигрывая два пункта второй позиции.

«Альмерия» выиграла девять игр из 18 проведенных, пять игр свела вничью и потерпела четыре проигрыша, разница мячей составляет 34:27.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «красно-белые» расписали гостевую мировую с «Малагой» 1:1, уйдя от фиаско уже в компенсированное к матчу время. Перед этим они вышли победителями из семи поединков кряду.

Не сыграют: Лукас Робертоне и Иддрису Баба не помогут своей команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: К этому поединку «Альмерия» подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала два мировых результата и отпраздновала девять викторий. Непосредственно в рамках Сегунды за это время команда провела девять встреч, выиграв семь из них и дважды сыграв вничью. А забивная серия команды длится уже 16 игр подряд во всех соревнованиях.

«Мирандес»

Турнирное положение: Коллектив из города Миранда де Эбро с 34 баллом идет на второй строке, уступая три пункта лидеру.

«Мирандес» смог выиграть десять встреч из 18 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и терпел фиаско, разница мячей составляет 20:13.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «кабаны» на своем поле нанесли поражений «Леванте» со счетом 2:1, а перед этим они в Сантандере одолели «Расинг» со счетом 1:0, а также справились с «Кастельоном» 3:1 в гостях и с «Эльденсе» 1:0 дома.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Состояние команды: К данному поединку «Мирандес» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период коллектив расписал одну мировую и отпраздновал четыре виктории. Причем в двух из трех своих последних поединках «красные» не пропускали. Перед этим они проиграли две встречи подряд, оба раза уступив на выезде и только раз в чемпионате.

Статистика для ставок

«Альмерия» не проигрывает «Мирандесу» вот уже в семи играх кряду, выиграв пять из них

В позапрошлом сезоне Сегунды «Альмерия» дважды обыграла предстоящего оппонента — 2:1 и 4:1

В шести минувших очных встречах данных команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 1.60, победа «Мирандеса» — 5.60, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на викторию «Альмерии», у которой сейчас длительная серия без поражений, да и к тому же она отлично играет против «Мирандеса».

Рекомендуемая ставка: победа «Альмерии» с форой (-1) за 1.97.

Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми мячами, ведь в последних шести очных противостояниях эти клубы неизменно огорчали друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00.