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    Обгонит ли «Альмерия» в таблице «Мирандес»?

    «Альмерия» — «Мирандес». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 13 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Мирандес»
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    «Альмерия»
    13 декабря в стартовом поединке 19-го тура испанской Сегунды «Альмерия» на своем поле сыграет против «Мирандеса». Начало — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Мирандес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Декабря 2024 года

    Альмерия

  • Альмерия
    •  Альмерия 22:30 Мирандес

    Мирандес

  • Испания. Сегунда
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    «Альмерия»

    Турнирное положение: Андалузский коллектив с 32 набранными очками разместился на третьей строке, проигрывая два пункта второй позиции.

    «Альмерия» выиграла девять игр из 18 проведенных, пять игр свела вничью и потерпела четыре проигрыша, разница мячей составляет 34:27.

    Альмерия — Мирандес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «красно-белые» расписали гостевую мировую с «Малагой» 1:1, уйдя от фиаско уже в компенсированное к матчу время. Перед этим они вышли победителями из семи поединков кряду.

    Не сыграют: Лукас Робертоне и Иддрису Баба не помогут своей команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: К этому поединку «Альмерия» подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписала два мировых результата и отпраздновала девять викторий. Непосредственно в рамках Сегунды за это время команда провела девять встреч, выиграв семь из них и дважды сыграв вничью. А забивная серия команды длится уже 16 игр подряд во всех соревнованиях.

    «Мирандес»

    Турнирное положение: Коллектив из города Миранда де Эбро с 34 баллом идет на второй строке, уступая три пункта лидеру.

    «Мирандес» смог выиграть десять встреч из 18 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и терпел фиаско, разница мячей составляет 20:13.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства «кабаны» на своем поле нанесли поражений «Леванте» со счетом 2:1, а перед этим они в Сантандере одолели «Расинг» со счетом 1:0, а также справились с «Кастельоном» 3:1 в гостях и с «Эльденсе» 1:0 дома.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

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    Состояние команды: К данному поединку «Мирандес» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период коллектив расписал одну мировую и отпраздновал четыре виктории. Причем в двух из трех своих последних поединках «красные» не пропускали. Перед этим они проиграли две встречи подряд, оба раза уступив на выезде и только раз в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Альмерия» не проигрывает «Мирандесу» вот уже в семи играх кряду, выиграв пять из них

    • В позапрошлом сезоне Сегунды «Альмерия» дважды обыграла предстоящего оппонента — 2:1 и 4:1

    • В шести минувших очных встречах данных команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альмерии» — 1.60, победа «Мирандеса» — 5.60, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.94 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на викторию «Альмерии», у которой сейчас длительная серия без поражений, да и к тому же она отлично играет против «Мирандеса».

    Рекомендуемая ставка: победа «Альмерии» с форой (-1) за 1.97.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми мячами, ведь в последних шести очных противостояниях эти клубы неизменно огорчали друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

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    «Альмерия» — «Мирандес»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 13.12.2024. Прогнозы на футбол. Обгонит ли «Альмерия» в таблице «Мирандес»?
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