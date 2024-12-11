11 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Миллуолл» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 16 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» минимально уступили «Ковентри».

До того команда не смогла одолеть «Оксфорд Юнайтед» (1:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Сандерлендом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Миллуолл» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Джошуа Коберн, Джейк Купер — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» имеют заметные кадровые пробоины. А вот отставание от искомой 6 позиции составляет 6 очков.

Матчи против «клинков» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Миллуолл» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «львам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» намерены как можно скорее вернуться в элиту. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Шеффилд Юнайтед» в 19 матчах наколотил 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 11 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Клинки» не сумели одолеть «Вест Бромвич» (2:2).

До того команда минимально переиграла «Сандерленд». А вот встреча с «Оксфорд Юнайтед» завершилась уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Олли Арбластер — травмирован.

Состояние команды: «Клинки» намерены сохранить за собой первую строчку. Да и отрыв от 3 позиции составляет всего 2 очка.

При этом «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и потенциально команда способна напрямую подняться в АПЛ.

«Клинки» имеют весьма качественный подбор игроков. Вот только с реализацией у команды нынче имеются заметные сложности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. «Клинки» мотивированы улучшить свою забивную статистику.

Статистика для ставок

«Миллуолл» в среднем забивает примерно гол за матч

Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

«Миллуолл» не проигрывает с 1 октября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться на вершине таблицы.

«Шеффилд Юнайтед» уж точно будет активно атаковать, да и пора бы «клинкам» поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50