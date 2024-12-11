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    Три очка для «клинков»?

    «Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 11 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    11 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Декабря 2024 года

    Миллуолл

  • Лондон
    •  Миллуолл 22:45 Шеффилд Юнайтед

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Львы» нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Миллуолл» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 16 раз.

    Миллуолл — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» минимально уступили «Ковентри».

    До того команда не смогла одолеть «Оксфорд Юнайтед» (1:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Сандерлендом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Миллуолл» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Джошуа Коберн, Джейк Купер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Львы» имеют заметные кадровые пробоины. А вот отставание от искомой 6 позиции составляет 6 очков.

    Матчи против «клинков» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Миллуолл» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «львам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» намерены как можно скорее вернуться в элиту. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Шеффилд Юнайтед» в 19 матчах наколотил 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 11 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Клинки» не сумели одолеть «Вест Бромвич» (2:2).

    До того команда минимально переиграла «Сандерленд». А вот встреча с «Оксфорд Юнайтед» завершилась уверенной победой (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Олли Арбластер — травмирован.

    Состояние команды: «Клинки» намерены сохранить за собой первую строчку. Да и отрыв от 3 позиции составляет всего 2 очка.

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    При этом «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и потенциально команда способна напрямую подняться в АПЛ.

    «Клинки» имеют весьма качественный подбор игроков. Вот только с реализацией у команды нынче имеются заметные сложности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. «Клинки» мотивированы улучшить свою забивную статистику.

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» в среднем забивает примерно гол за матч

    • Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

    • «Миллуолл» не проигрывает с 1 октября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться на вершине таблицы.

    «Шеффилд Юнайтед» уж точно будет активно атаковать, да и пора бы «клинкам» поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    «Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «клинков»?
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