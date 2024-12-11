Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
«Миллуолл»
Турнирное положение: «Львы» нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Миллуолл» не столь ярко атакует, отличившись 20 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 16 раз.
Миллуолл — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» минимально уступили «Ковентри».
До того команда не смогла одолеть «Оксфорд Юнайтед» (1:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Сандерлендом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Миллуолл» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Джошуа Коберн, Джейк Купер — травмированы.
Состояние команды: «Львы» имеют заметные кадровые пробоины. А вот отставание от искомой 6 позиции составляет 6 очков.
Матчи против «клинков» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Миллуолл» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «львам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Клинки» намерены как можно скорее вернуться в элиту. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Шеффилд Юнайтед» в 19 матчах наколотил 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 11 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Клинки» не сумели одолеть «Вест Бромвич» (2:2).
До того команда минимально переиграла «Сандерленд». А вот встреча с «Оксфорд Юнайтед» завершилась уверенной победой (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Олли Арбластер — травмирован.
Состояние команды: «Клинки» намерены сохранить за собой первую строчку. Да и отрыв от 3 позиции составляет всего 2 очка.
При этом «Шеффилд Юнайтед» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и потенциально команда способна напрямую подняться в АПЛ.
«Клинки» имеют весьма качественный подбор игроков. Вот только с реализацией у команды нынче имеются заметные сложности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. «Клинки» мотивированы улучшить свою забивную статистику.
Статистика для ставок
- «Миллуолл» в среднем забивает примерно гол за матч
- Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч
- «Миллуолл» не проигрывает с 1 октября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.
- 1.96Аталанта — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.74Байер — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Жирона — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться на вершине таблицы.
«Шеффилд Юнайтед» уж точно будет активно атаковать, да и пора бы «клинкам» поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50