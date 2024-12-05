ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Хилл против Гловера ТейшейрыКрасиво говорит, но плохо дерется. Джамал Хилл — самый переоцененный полутяж UFC Новак Джокович и Янник СиннерДоминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона Ламин Ямаль и Рафинья«Мальорка» — «Барселона». Онлайн
    Все новости спорта

    Давайте поставим на ничью?!

    «Витория» — «Гремио». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Витория» — «Гремио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Брэйтуэйт
    5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Гремио». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Декабря 2024 года

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 02:00 Гремио

    Гремио

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» ходит в середняках бразильского чемпионата. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Витория» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забить команде удалось 42 раза в 36 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Витория» уверенно расправилась с «Форталезой» (2:0).

    При этом «Витория» до того не уступила «Ботафого» (1:1). Да и поединок с «Крисиумой» завершился трудной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кайо Винисиус, Освальдо — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Витория» уже фактически доигрывает чемпионат. Вылет команде не грозит, да и в топ-8 уже не пробиться.

    Матчи с «Гремио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Витория» уступила 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается сохранить свою турнирную позицию.

    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» проводит весьма посредственный сезон. За 2 тура до финиша команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гремио» имеет проблемы в плане созидания. Вот только пропускает команда частенько: 46 мячей в 36 матчах.

  • Второе дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине»
  • Испанский голкипер громко напоминает о себе после годичного перерыва
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Гремио» переиграл «Сан-Паулу» (2:1).

    Чуть раньше команда расписала мировую с «Крузейро» (1:1). А вот поединок с «Жувентуде» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гремио» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Гремио» нынче смотрится бледновато. При этом команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    К слову, «Гремио» забивает в среднем чаще гола за матч. Плюс команде важно не опуститься ниже 14 позиции.

    При этом в кадровом плане у команды нынче полный штиль. К тому же в трех последних очных встречах с «Виторией» она победила.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же у оппонента имеются проблемы с надежностью тылов.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Витория» не проигрывала в 3 своих последних матчах

    • «Гремио» обыграл «Виторию» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.04 и 1.49.

    Прогноз: «Витория» максимально мотивирована сохранить место в первой десятке.

    «Гремио» неплохо выглядел в последних матчах, плюс в кадровом плане у команды почти полная идиллия.

    Ставка: Ничья за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Пахтакор — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бюрель — Наэф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ян — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетова — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ипсвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вердер — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витория» — «Гремио»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 05.12.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на ничью?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры