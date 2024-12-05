5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Гремио». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» ходит в середняках бразильского чемпионата. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Витория» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забить команде удалось 42 раза в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Витория» уверенно расправилась с «Форталезой» (2:0).

При этом «Витория» до того не уступила «Ботафого» (1:1). Да и поединок с «Крисиумой» завершился трудной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кайо Винисиус, Освальдо — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Витория» уже фактически доигрывает чемпионат. Вылет команде не грозит, да и в топ-8 уже не пробиться.

Матчи с «Гремио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Витория» уступила 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается сохранить свою турнирную позицию.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» проводит весьма посредственный сезон. За 2 тура до финиша команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Гремио» имеет проблемы в плане созидания. Вот только пропускает команда частенько: 46 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Гремио» переиграл «Сан-Паулу» (2:1).

Чуть раньше команда расписала мировую с «Крузейро» (1:1). А вот поединок с «Жувентуде» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гремио» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гремио» нынче смотрится бледновато. При этом команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

К слову, «Гремио» забивает в среднем чаще гола за матч. Плюс команде важно не опуститься ниже 14 позиции.

При этом в кадровом плане у команды нынче полный штиль. К тому же в трех последних очных встречах с «Виторией» она победила.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же у оппонента имеются проблемы с надежностью тылов.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Витория» не проигрывала в 3 своих последних матчах

«Гремио» обыграл «Виторию» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.04 и 1.49.

Прогноз: «Витория» максимально мотивирована сохранить место в первой десятке.

«Гремио» неплохо выглядел в последних матчах, плюс в кадровом плане у команды почти полная идиллия.

Ставка: Ничья за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04