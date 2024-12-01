Реал Сосьедад
Бетис
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» традиционно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» в 14 матчах забил всего 14 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила те же 11 раз.
Реал Сосьедад — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Баски уверенно переиграли «Аякс» (2:0).
А вот до того «Реал Сосьедад» минимально уступил «Атлетику». Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Йове-Эспаньол» (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Орри Оскарссон, Арсен Захарян — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Реал Сосьедад» на 4 очка отстает от заветной зоны топ-6. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.
Поединки с «Бетиса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» добыл 2 виктории при одной коллизии.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. «Доностьяррас» уже 2 года не проигрывают севильцам.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне ходит в середняках испанского чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Бетис» в 14 матчах настрелял всего 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 16 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Бетис» уступил «Младе-Болеслав» (1:2).
До того команда по всем статьям уступила «Валенсии» (2:4). А вот чуть раньше ей не удалось переиграть ершистую «Сельту» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Эктор Беллерин, Пабло Форналс, Джонни Кардосо, Марк Рока — травмированы.
Состояние команды: «Бетис» лишь на два зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с реализацией никуда не делись.
При этом «Бетис» проиграл в 2 своих последних поединках. А вот не побеждают севильцы уже три матча кряду.
В кадровом плане у команды имеется ряд заметных пробоин. Да и ворота «доностьяррас» севильцы не забивали в 2 последних очных поединках.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже гола за матч
- «Бетис» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Реал Сосьедад» не проигрывает «Бетису» уже 2 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Реал Сосьедад» явно намерен быстро вскрыть оборону столь нестабильного соперника.
Номинальные хозяева явно способны прибавить, и уж точно постараются подняться в зону еврокубков.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20