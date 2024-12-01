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    «Доностьяррас» будут торопиться

    «Реал Сосьедад» — «Бетис». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 1 декабря 2024 года

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    «Доностьяррас»
    1 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Декабря 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» традиционно сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реал Сосьедад» в 14 матчах забил всего 14 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила те же 11 раз.

    Реал Сосьедад — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Баски уверенно переиграли «Аякс» (2:0).

    А вот до того «Реал Сосьедад» минимально уступил «Атлетику». Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Йове-Эспаньол» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 9 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Орри Оскарссон, Арсен Захарян — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» на 4 очка отстает от заветной зоны топ-6. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.

    Поединки с «Бетиса» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» добыл 2 виктории при одной коллизии.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. «Доностьяррас» уже 2 года не проигрывают севильцам.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» в нынешнем сезоне ходит в середняках испанского чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Бетис» в 14 матчах настрелял всего 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Бетис» уступил «Младе-Болеслав» (1:2).

    До того команда по всем статьям уступила «Валенсии» (2:4). А вот чуть раньше ей не удалось переиграть ершистую «Сельту» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Эктор Беллерин, Пабло Форналс, Джонни Кардосо, Марк Рока — травмированы.

    Состояние команды: «Бетис» лишь на два зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с реализацией никуда не делись.

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    При этом «Бетис» проиграл в 2 своих последних поединках. А вот не побеждают севильцы уже три матча кряду.

    В кадровом плане у команды имеется ряд заметных пробоин. Да и ворота «доностьяррас» севильцы не забивали в 2 последних очных поединках.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Бетис» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Реал Сосьедад» не проигрывает «Бетису» уже 2 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» явно намерен быстро вскрыть оборону столь нестабильного соперника.

    Номинальные хозяева явно способны прибавить, и уж точно постараются подняться в зону еврокубков.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» будут торопиться
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