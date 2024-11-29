29 ноября в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Дамак». Начало игры — в 17:40 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Дамак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» привычно бьется за чемпионство. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Наср» в 11 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 10 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сенсационно уступила. «Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии» (1:2).

А вот после того «Аль-Наср» по всем статьям одолел «Аль-Гарафу» (3:1). При этом чуть ранее команда минимально переиграла «Аль-Рияд».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 11 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» уже на 8 очков отстает от лидера чемпионата. Да и Криштиану Роналду пока отличился 7 голами.

Поединки с «Дамаком» для команды традиционно складываются позитивно. В 6 последних очных встречах «Аль-Наср» переиграл соперника.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команда Криштиану Роналду явно намерена не отставать от дуэта лидеров.

«Дамак»

Турнирное положение: «Дамак» нынче ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Дамак» в 11 матчах настреляла 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 19 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Дамак» уверенно расправился с «Аль-Холудом» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Аль-Вехде» (3:2). При этом поединок с «Аль-Риядом» завершился ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дамак» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дамак» на 7 очков опережает опасную зону. Да и оборона команды ошибается достаточно часто.

При этом «Дамак» уже три года не обыгрывал «Аль-Наср». Да и в нынешней диспозиции гостям за счастье будет и ничья.

В последней очной встрече полугодичной давности команда минимально уступила «Аль-Насру». Да и сейчас она вполне способна дай бой Роналду и компании.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот соперника они будут отыскать на контратаках.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» в среднем забивает 2 гола за матч

«Дамак» уже 3 года не может обыграть «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забивает треть голов «Аль-Насра»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Аль-Наср» выглядит в разы сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки в родных стенах.

Команда Роналду явно способна прибавить во всех игровых компонентах, да и пора бы ей приближаться к дуэту лидеров.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10