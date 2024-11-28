28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: Датчане в Лиге Европы стартовали довольно неплохо. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Мидтьюлланн» в четырех стартовых турах набрал 7 зачетных баллов. Да и оборона команды выглядит достаточно надежно, дав результативный сбой всего 3 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Мидтьюлланн» добыл викторию. Команда минимально одолела «Силькеборг».

При этом «Мидтьюлланн» чуть ранее уступил «Виборгу» (0:1). А вот поединок с ФКСБ завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 2 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Дарио Осорио — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: до последней виктории датчане проиграли 4 раза кряду. Да и с реализацией у команды не все так весело.

При этом «Мидтьюлланн» до последнего поединка не забивал дважды кряду. Да и с немцами команде придется чрезвычайно непросто.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Датчане постараются дать бой более крепкому оппоненту.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний сезон проводят весьма продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на высоком 4 месте.

Причем «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 8 мячей при 4 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Франкфуртцы минимально одолели «Вердер».

При этом до того команда сумела переиграть «Штутгарт» (3:2). Плюс встреча с пражской «Славией» также принесла три очка (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

Состояние команды: Франкфуртцы выиграли в пяти своих последних поединках. Так что в морально-психологическом плане у немцев все в ажуре.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Вот только реально побороться за Серебряную салатницу будет крайне непросто.

В кадровом плане «Айнтрахт» Фр выглядит довольно выгодно. Плюс превосходный сезон проводит египетский форвард Омар Мармуш.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Немцы нынче на коне, да и Мармуш скажет свое веское слово.

Статистика для ставок

Франкфуртцы победили в 5 своих последних поединках

«Мидтьюлланн» до последней виктории проиграл 4 раза кряду

Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают один гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Айнтрахт» Фр весьма неплохо атакует, да и вообще, выглядит монолитнее датчан.

Датчане только-только прервали свой пораженческий сериал, да и забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10