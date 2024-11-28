Мидтьюлланн
Айнтрахт Ф
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: Датчане в Лиге Европы стартовали довольно неплохо. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Мидтьюлланн» в четырех стартовых турах набрал 7 зачетных баллов. Да и оборона команды выглядит достаточно надежно, дав результативный сбой всего 3 раза.
Мидтьюлланн — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Мидтьюлланн» добыл викторию. Команда минимально одолела «Силькеборг».
При этом «Мидтьюлланн» чуть ранее уступил «Виборгу» (0:1). А вот поединок с ФКСБ завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 2 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Дарио Осорио — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: до последней виктории датчане проиграли 4 раза кряду. Да и с реализацией у команды не все так весело.
При этом «Мидтьюлланн» до последнего поединка не забивал дважды кряду. Да и с немцами команде придется чрезвычайно непросто.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Датчане постараются дать бой более крепкому оппоненту.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний сезон проводят весьма продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на высоком 4 месте.
Причем «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 8 мячей при 4 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Франкфуртцы минимально одолели «Вердер».
При этом до того команда сумела переиграть «Штутгарт» (3:2). Плюс встреча с пражской «Славией» также принесла три очка (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.
Состояние команды: Франкфуртцы выиграли в пяти своих последних поединках. Так что в морально-психологическом плане у немцев все в ажуре.
В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Вот только реально побороться за Серебряную салатницу будет крайне непросто.
В кадровом плане «Айнтрахт» Фр выглядит довольно выгодно. Плюс превосходный сезон проводит египетский форвард Омар Мармуш.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Немцы нынче на коне, да и Мармуш скажет свое веское слово.
Статистика для ставок
- Франкфуртцы победили в 5 своих последних поединках
- «Мидтьюлланн» до последней виктории проиграл 4 раза кряду
- Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают один гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 1.90Ливерпуль — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.20Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Айнтрахт» Фр весьма неплохо атакует, да и вообще, выглядит монолитнее датчан.
Датчане только-только прервали свой пораженческий сериал, да и забивают с огромной натугой.
Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10