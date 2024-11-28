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    «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт» Фр
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    Марио Гётце
    28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 23:00 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: Датчане в Лиге Европы стартовали довольно неплохо. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мидтьюлланн» в четырех стартовых турах набрал 7 зачетных баллов. Да и оборона команды выглядит достаточно надежно, дав результативный сбой всего 3 раза.

    Мидтьюлланн — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Мидтьюлланн» добыл викторию. Команда минимально одолела «Силькеборг».

    При этом «Мидтьюлланн» чуть ранее уступил «Виборгу» (0:1). А вот поединок с ФКСБ завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 2 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Дарио Осорио — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: до последней виктории датчане проиграли 4 раза кряду. Да и с реализацией у команды не все так весело.

    При этом «Мидтьюлланн» до последнего поединка не забивал дважды кряду. Да и с немцами команде придется чрезвычайно непросто.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Датчане постараются дать бой более крепкому оппоненту.

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний сезон проводят весьма продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на высоком 4 месте.

    Причем «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 8 мячей при 4 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Франкфуртцы минимально одолели «Вердер».

    При этом до того команда сумела переиграть «Штутгарт» (3:2). Плюс встреча с пражской «Славией» также принесла три очка (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

    Состояние команды: Франкфуртцы выиграли в пяти своих последних поединках. Так что в морально-психологическом плане у немцев все в ажуре.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Вот только реально побороться за Серебряную салатницу будет крайне непросто.

    В кадровом плане «Айнтрахт» Фр выглядит довольно выгодно. Плюс превосходный сезон проводит египетский форвард Омар Мармуш.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Немцы нынче на коне, да и Мармуш скажет свое веское слово.

    Статистика для ставок

    • Франкфуртцы победили в 5 своих последних поединках

    • «Мидтьюлланн» до последней виктории проиграл 4 раза кряду

    • Обе команды в Лиге Европы в среднем пропускают один гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Айнтрахт» Фр весьма неплохо атакует, да и вообще, выглядит монолитнее датчан.

    Датчане только-только прервали свой пораженческий сериал, да и забивают с огромной натугой.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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    «Мидтьюлланн» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Айнтрахт» свой победный сериал?
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