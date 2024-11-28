28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы «Бешикташ» на своем поле сыграет против «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» после четырех туров основного раунда Лиги Европы занимает 18-е место в зоне плей-офф с отставанием в три балла от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Команда потерпела поражения на выезде от «Аякса» (0:4) и дома от «Айнтрахта» (1:3), а также обыграла в гостях «Лион» (1:0) и на своем поле «Мальмё» (2:1).

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках турецкого первенства «Бешикташ» в домашних стенах проиграл «Гезтепе» (2:4).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 12-ти поединков находится на шестой позиции, отставая на один балл от зоны еврокубков, которая начинается с четвертой строчки.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Мучи и Уйсал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бешикташ» трижды проиграл при одной победе и одной ничьей.

Такая форма вроде как сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля, они выглядят явным фаворитом.

Четыре гола команды в Лиге Европы с тремя голами.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает предпоследнюю, 36-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны плей-офф.

Команда потерпела поражения на выезде от «Браги» (1:2) и «Аякса» (0:5), а также на своем поле от «Мидтьюлланна» (0:2) и «Реал Сосьедада» (1:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках израильского первенства «Маккаби» Тель-Авив на чужом поле разгромил «Бней Сахнин» (4:0).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает вторую строчку, по дополнительным показателям уступая лидеру «Бейтару» Иерусалим, а также на один балл опережая своего ближайшего преследователя.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Маккаби» Тель-Авив четырежды проиграла при одной победе.

Такая форма не позволяет гостям рассчитывать даже на ничью, но самое главное — они явно уступают сопернику в классе, который при этом принимает их на своем поле.

Два гола команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Бешикташ» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Маккаби» Тель-Авив забивала только одна команда.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.40, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Кроме того, в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

При этом и в четырех из пяти последних поединков гостей забивали больше 2,5 голов.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Маккаби» Тель-Авив.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40