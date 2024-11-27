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    Поднимется ли «Жирона» в зону плей-офф Лиги чемпионов?

    «Штурм» Грац — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 2.03) на футбол, Лига чемпионов, 27 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» Грац — «Жирона»
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    Боян Миовски («Жирона»)
    27 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов «Штурм» Грац на своем поле сыграет против «Жироны». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» Грац — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 27 Ноября 2024 года

    Штурм

  • Грац
    •  Штурм 20:45 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Штурм» Грац

    Турнирное положение: «Штурм» Грац после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 33-е место с отставанием в пять очков от зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда не набрала ни одного балла, потерпев поражение на выезде от «Бреста» (1:2) и «Боруссии» Дортмунд (0:1), а также дома от «Брюгге» (0:1) и «Спортинга» Лиссабон (0:2).

    Штурм — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках австрийского первенства «Штурм» Грац на своем поле разгромил «Аустрию» Клагенфурт (7:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на первой позиции, опережая на пять очков от сразу двух своих главных преследователей.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» Грац проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей

    Такая форма сулит хозяевам вроде как неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, соперник все же превосходит его в классе.

    Пока что единственный забитый мяч команды в Лиге чемпионов был автоголом.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 29-ю позицию с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда набрала три очка после того, как в первых турах на выезде проиграла ПСЖ (0:1) и потерпела разгром от ПСВ (0:4), а также дома уступила «Фейеноорду» (2:3) и победила «Слован» Братислава (2:0).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках испанского первенства «Жирона» на своем поле крупно обыграла «Эспаньол» (4:1).

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает шестую строчку в зоне еврокубков, отставая четыре очка от зоны Лиги чемпионов, а также опережая седьмое место, вне еврокубков, по разнице мячей.

    Не сыграют: травмированы — Эррера, Абель Руис, Порту, Мисехой, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Жирона» выиграла четыре раза при одном поражении.

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    Такая форма обещает гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество каталонцев в классе.

    Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Штурм» не проиграл при тотал больше 1,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Жирона» выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Жироны» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.03. Ничья — в 4.00, победа «Штурма» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

    Ставка: «Жирона» победит за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65

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    «Штурм» Грац — «Жирона»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Жирона» в зону плей-офф Лиги чемпионов?
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