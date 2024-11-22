Расинг Ф
Леванте
«Ферроль»
Турнирное положение: По итогам 15 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды галисийская команда с 12 очками идет в зоне вылета, отставая на три балла от безопасной позиции.
«Ферроль» выиграл два поединка, а также по шесть раз играл вничью и уходил с поля поверженным. Разница мячей составляет 9:17.
Последние матчи: В своей предыдущей проведенной игре «зеленые дьяволы» потерпели выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2. А туром ранее они проиграли в родных стенах сантандерскому «Расингу» со счетом 1:2, прервав тем самым длительную серию без проигрышей.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Ферроль» проиграл свои два предыдущих поединка, но оба раза командам из верхней части таблицы. Перед этими же неудачами коллектив имел 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, где поровну поделил мировые исходы и виктории. Непосредственно в чемпионате за это время команда дважды выиграла и расписали три ничьи.
«Леванте»
Турнирное положение: Клуб из Валенсии отыграл только 13 игр и набрал в них 22 очка, с которыми идет седьмым в таблице, но от зоны плей-офф отстает на балл при двух играх в запасе.
«Леванте» выиграл шесть встреч, четыре поединка завершил вничью и трижды уходил с поля поверженным, забил 19 мячей при 15 пропущенных.
Последние матчи: На прошлых выходных «лягушки» в домашнем поединке расписали мировую с «Эльче» со счетом 1:1, пропустив первыми. Перед этим они вышли победителями из двух игр чемпионата кряду, поочередно одолев по 2:1 на своем поле «Депортиво» и в гостях «Гранаду».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сейчас у «Леванте» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив отпраздновал две виктории и один поединок свел вничью. И во всех данных встречах неизменно играла ставка обе забьют. Перед этим периодом клуб из Валенсии проиграл три поединка из пяти проведенных при одной ничьей и одном выигрыше.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате на поле «Ферроля» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0
- А перед этим в трех играх кряду побеждал «Леванте»
- В четырех из шести минувших очных встречах данных команд играла ставка ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Леванте» букмекеры дают коэффициент 2.65. Ничья оценена в 3.15, а победа «Ферроля» оценена в 3.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.77 соответственно.
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: В этом противостоянии многое указывает на низовой исход. Во-первых, команды не блещут особой результативностью в этом сезоне, а во-вторых, между собой зачастую играют по низам.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.77.
Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим мировой результат, так как в прошлом сезоне на поле «Ферроля» эти клубы поделили очки между собой.
Ставка: ничья за 3.15.