«Ферроль» на своем поле примет «Леванте» в 16-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 22 ноября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ферроль» — «Леванте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ферроль»

Турнирное положение: По итогам 15 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды галисийская команда с 12 очками идет в зоне вылета, отставая на три балла от безопасной позиции.

«Ферроль» выиграл два поединка, а также по шесть раз играл вничью и уходил с поля поверженным. Разница мячей составляет 9:17.

Последние матчи: В своей предыдущей проведенной игре «зеленые дьяволы» потерпели выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2. А туром ранее они проиграли в родных стенах сантандерскому «Расингу» со счетом 1:2, прервав тем самым длительную серию без проигрышей.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Ферроль» проиграл свои два предыдущих поединка, но оба раза командам из верхней части таблицы. Перед этими же неудачами коллектив имел 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, где поровну поделил мировые исходы и виктории. Непосредственно в чемпионате за это время команда дважды выиграла и расписали три ничьи.

«Леванте»

Турнирное положение: Клуб из Валенсии отыграл только 13 игр и набрал в них 22 очка, с которыми идет седьмым в таблице, но от зоны плей-офф отстает на балл при двух играх в запасе.

«Леванте» выиграл шесть встреч, четыре поединка завершил вничью и трижды уходил с поля поверженным, забил 19 мячей при 15 пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: На прошлых выходных «лягушки» в домашнем поединке расписали мировую с «Эльче» со счетом 1:1, пропустив первыми. Перед этим они вышли победителями из двух игр чемпионата кряду, поочередно одолев по 2:1 на своем поле «Депортиво» и в гостях «Гранаду».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сейчас у «Леванте» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив отпраздновал две виктории и один поединок свел вничью. И во всех данных встречах неизменно играла ставка обе забьют. Перед этим периодом клуб из Валенсии проиграл три поединка из пяти проведенных при одной ничьей и одном выигрыше.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате на поле «Ферроля» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0

А перед этим в трех играх кряду побеждал «Леванте»

В четырех из шести минувших очных встречах данных команд играла ставка ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Леванте» букмекеры дают коэффициент 2.65. Ничья оценена в 3.15, а победа «Ферроля» оценена в 3.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.77 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии многое указывает на низовой исход. Во-первых, команды не блещут особой результативностью в этом сезоне, а во-вторых, между собой зачастую играют по низам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим мировой результат, так как в прошлом сезоне на поле «Ферроля» эти клубы поделили очки между собой.

Ставка: ничья за 3.15.