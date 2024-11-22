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    Матч не порадует изобилием голов

    «Ферроль» — «Леванте». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 22 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ферроль» — «Леванте»
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    «Леванте»
    «Ферроль» на своем поле примет «Леванте» в 16-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 22 ноября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ферроль» — «Леванте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Ноября 2024 года

    Расинг Ф

  • Фероль
    •  Расинг Ф 22:30 Леванте

    Леванте

  • Валенсия
    •

    «Ферроль»

    Турнирное положение: По итогам 15 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды галисийская команда с 12 очками идет в зоне вылета, отставая на три балла от безопасной позиции.

    «Ферроль» выиграл два поединка, а также по шесть раз играл вничью и уходил с поля поверженным. Разница мячей составляет 9:17.

    Последние матчи: В своей предыдущей проведенной игре «зеленые дьяволы» потерпели выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2. А туром ранее они проиграли в родных стенах сантандерскому «Расингу» со счетом 1:2, прервав тем самым длительную серию без проигрышей.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Ферроль» проиграл свои два предыдущих поединка, но оба раза командам из верхней части таблицы. Перед этими же неудачами коллектив имел 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, где поровну поделил мировые исходы и виктории. Непосредственно в чемпионате за это время команда дважды выиграла и расписали три ничьи.

    «Леванте»

    Турнирное положение: Клуб из Валенсии отыграл только 13 игр и набрал в них 22 очка, с которыми идет седьмым в таблице, но от зоны плей-офф отстает на балл при двух играх в запасе.

    «Леванте» выиграл шесть встреч, четыре поединка завершил вничью и трижды уходил с поля поверженным, забил 19 мячей при 15 пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: На прошлых выходных «лягушки» в домашнем поединке расписали мировую с «Эльче» со счетом 1:1, пропустив первыми. Перед этим они вышли победителями из двух игр чемпионата кряду, поочередно одолев по 2:1 на своем поле «Депортиво» и в гостях «Гранаду».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Леванте» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой коллектив отпраздновал две виктории и один поединок свел вничью. И во всех данных встречах неизменно играла ставка обе забьют. Перед этим периодом клуб из Валенсии проиграл три поединка из пяти проведенных при одной ничьей и одном выигрыше.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате на поле «Ферроля» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0

    • А перед этим в трех играх кряду побеждал «Леванте»

    • В четырех из шести минувших очных встречах данных команд играла ставка ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Леванте» букмекеры дают коэффициент 2.65. Ничья оценена в 3.15, а победа «Ферроля» оценена в 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии многое указывает на низовой исход. Во-первых, команды не блещут особой результативностью в этом сезоне, а во-вторых, между собой зачастую играют по низам.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим мировой результат, так как в прошлом сезоне на поле «Ферроля» эти клубы поделили очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.15.

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    «Ферроль» — «Леванте»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. Матч не порадует изобилием голов
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