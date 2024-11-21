21 ноября в 34-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Байя» и «Палмейрас» Сан-Паулу. Начало встречи — 0:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Байя» — «Палмейрас» Сан-Паулу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байя»

Турнирное положение: после 33 туров «Байя» идет на высоком для себя 8-м месте в таблице Серии А с 46 очками.

Последние матчи: в последнем туре команда неожиданно уступила в гостях «Жувентуде» (1:2). «Байя» открыла счет уже на второй минуте после точного удара Каули, но затем соперник полностью перехватил инициативу и смог дожать после перерыва, забив дважды.

Ранее было поражение дома от «Сан-Паулу» (0:3) и в гостях от «Васко да Гама» (2:3).

Не сыграют: дисквалифицирован Кану, травмы у Яго, Биела и Резенде.

Состояние команды: больше года с командой работает известный в прошлом вратарь Рожериу Сени. Это отличный тренер, плодотворно работавший с «Форталезой» на протяжении нескольких сезонов, но ему никак не могут покориться топ-клубы («Фламенго» и родной «Сан-Паулу»). Бывший вратарь-голеадор всегда ставит атакующий и интенсивный футбол, на его команды приятно смотреть.

«Палмейрас»

Турнирное положение: пока «Палмейрас» идет на втором месте в таблице бразильской Серии А с 64 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 33-м туре «зеленые» смогли на своем поле обыграть «Гремио» со счетом 1:0. Единственный мяч забил главный сейчас талант чемпионата Бразилии 17-летний Эстевао. Он принес победу «Палмейрасу» на 73-й минуте. Это его 12-й гол в Серии А, он лучший бомбардир чемпионата.

До этого было поражение в гостях от «Коринтианс» (0:2) и ничья с «Форталезой» (2:2).

Не сыграют: Эстевао, Майк и Ричард Риос дисквалифицированы, травмы у Лазаро, Пикереса и Бруно Родригеса.

Состояние команды: четыре года с «Палмейрасом» работает португалец Абель Ферейра, никакой другой тренер из клубов Серии А не смог задержаться так долго на своем месте. Это очень системный и жесткий специалист, который отлично раскрывает молодые таланты и ставит игру с узнаваемым почерком. Традиционно «Палмейрас» отлично готов физически, часто накатывая на финише чемпионата.

Статистика для ставок

В первом круге «Палмейрас» выиграл со счетом 2:0

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

В этом сезоне «Палмейрас» лучший в Серии А по забитым мячам, у команды 54 гола в 33 играх, у «Байя» разница 43-42

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Байя» дают 3,40, а на «Палмейраса» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.

Прогноз: обе команды играют в атакующей манере, используя высокий прессинг. В этой игре стоит ждать голов, так как имеются потери в оборонительной линии с обеих сторон. «Байа» играет дома всегда агрессивно с любым соперником, а «Палмейрас» сейчас находится в отличной форме и много забивает.

Ставка: обе забьют за 1,90.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть результативную победу гостей, несмотря на серьезные проблемы с составом. Абель Ферейра всегда изобретателен и что-нибудь обязательно придумает оригинальное именно для «Байи».

Ставка: победа «Палмейраса» плюс тотал больше 2,5 за 3,80.