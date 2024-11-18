18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Руанда. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигерия — Руанда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерия уже обеспечила себе выход в финальную часть Кубка африканских наций. Команда финиширует на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Нигерия в 5 турах квалификации разжилась 11 очками. Забила команда 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась всего одним баллом. Встреча с Бенином завершилась паритетом (1:1).

А вот до того Нигерия сумела переиграть Ливию (1:0). При этом чуть раньше команда не смогла одолеть Руанду (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 1 пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Нигерийцы уверенно прошли квалификацию. Еще бы, ведь в составе команды находится ряд известных исполнителей.

Матчи с Руандой для команды традиционно складываются удачно. В пяти очных поединках Нигерия выиграла 1 раз при 4 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева уже не будут особо надрываться. Между тем, откровенно расслабленными «суперорлов» мы точно не увидим.

Руанда

Турнирное положение: Руандийцы нынешний отбор проводят не столь удачно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем Руанда в 5 матчах группы отличилась всего 3 мячами в ворота соперников. При этом команда пропустила 6 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Руандийцы минимально уступили Ливии.

До того команда уверенно расправилась с Джибути (3:0). А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился поражением (0:1).

Вообще же, Руанда в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: руандийцы не столь уверенно выглядят в атаке. Да и результаты команды стабильными явно не назовешь.

При этом Руанда имеет весьма скромный по именам подбор игроков. А вот финишировать на итоговом 2 месте команда явно постарается.

Наверняка в этой встрече руандийцы будут максимально активно атаковать. При этом команде еще нужно, чтобы в параллельном матче Ливия одолела Бенин.

И уж точно руандийцы предстанут в почти оптимальном составе. Плюс оппоненту уже ничего не нужно в заключительном туре.

Статистика для ставок

Нигерия не проигрывала в 5 своих последних поединках

Руанда еще ни разу не обыгрывала «суперорлов»

Нигерийцы пропустили всего 1 мяч в 5 матчах квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 9.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.73.

Прогноз: Нигерийцы явно сильнее соперника, однако уже потеряли турнирную мотивацию.

Руандийцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, и явно намерены дать бой лидеру группы.

Ставка: Обе забьют за 2.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21