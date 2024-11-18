Нигерия
Руанда
Нигерия
Турнирное положение: Нигерия уже обеспечила себе выход в финальную часть Кубка африканских наций. Команда финиширует на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Нигерия в 5 турах квалификации разжилась 11 очками. Забила команда 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Нигерия — Руанда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась всего одним баллом. Встреча с Бенином завершилась паритетом (1:1).
А вот до того Нигерия сумела переиграть Ливию (1:0). При этом чуть раньше команда не смогла одолеть Руанду (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 5 забитыми мячами при 1 пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Нигерийцы уверенно прошли квалификацию. Еще бы, ведь в составе команды находится ряд известных исполнителей.
Матчи с Руандой для команды традиционно складываются удачно. В пяти очных поединках Нигерия выиграла 1 раз при 4 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева уже не будут особо надрываться. Между тем, откровенно расслабленными «суперорлов» мы точно не увидим.
Руанда
Турнирное положение: Руандийцы нынешний отбор проводят не столь удачно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем Руанда в 5 матчах группы отличилась всего 3 мячами в ворота соперников. При этом команда пропустила 6 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Руандийцы минимально уступили Ливии.
До того команда уверенно расправилась с Джибути (3:0). А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился поражением (0:1).
Вообще же, Руанда в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: руандийцы не столь уверенно выглядят в атаке. Да и результаты команды стабильными явно не назовешь.
При этом Руанда имеет весьма скромный по именам подбор игроков. А вот финишировать на итоговом 2 месте команда явно постарается.
Наверняка в этой встрече руандийцы будут максимально активно атаковать. При этом команде еще нужно, чтобы в параллельном матче Ливия одолела Бенин.
И уж точно руандийцы предстанут в почти оптимальном составе. Плюс оппоненту уже ничего не нужно в заключительном туре.
Статистика для ставок
- Нигерия не проигрывала в 5 своих последних поединках
- Руанда еще ни разу не обыгрывала «суперорлов»
- Нигерийцы пропустили всего 1 мяч в 5 матчах квалификации
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 9.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.73.
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Прогноз: Нигерийцы явно сильнее соперника, однако уже потеряли турнирную мотивацию.
Руандийцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, и явно намерены дать бой лидеру группы.
Ставка: Обе забьют за 2.76.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21