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    Северная Ирландия выиграет группу Лиги наций?

    Люксембург — Северная Ирландия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига наций, 18 ноября 2024 года

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    Исаак Прайс
    18 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Люксембург и Северная Ирландия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Северная Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 18 Ноября 2024 года

    Люксембург

  • Люксембург
    •  Люксембург 22:45 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

  • Лига наций УЕФА. C3
    •

    Люксембург

    Турнирное положение: Люксембург после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал лишь два балла.

    Люксембург занимает последнюю, четвертую позицию, на четыре очка отставая от третьей в квартете Беларуси, а значит уже не сможет избежать вылета в четвертый дивизион.

    Люксембург — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в своих стенах потерпела поражение от Болгарии (0:1).

    Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки с Беларусью с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти из семи последних матчей, которые были официальными и товарищескими, Люксембург проиграл при двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на успех, а даже на ничью, пусть даже на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Жерсон Родригеш — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 10 баллов.

    Северная Ирландия занимает первую позицию, на два очка опережая вторую Болгарию, и выйдет во второй дивизион турнира даже в случае ничьей.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграла Беларусь (2:0).

    Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах разгромила Болгарию (5:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Северная Ирландия не проиграла при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явное преимущество в классе.

    Исаак Прайс — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей Люксембург проиграл

    • в двух из трех последних матчей Люксембург сыграл вничью

    • в пяти из шести последних матчей Северной Ирландии забивала лишь одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.20, успех Люксембурга — в 3.35.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в четырех из шести последних поединках гости выиграли.

    Ставка: Северная Ирландия победит за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: Северная Ирландия победит и тотал больше 1,5 голов за 3.15

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