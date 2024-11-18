18 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Люксембург и Северная Ирландия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Северная Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрал лишь два балла.

Люксембург занимает последнюю, четвертую позицию, на четыре очка отставая от третьей в квартете Беларуси, а значит уже не сможет избежать вылета в четвертый дивизион.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная в своих стенах потерпела поражение от Болгарии (0:1).

Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки с Беларусью с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти из семи последних матчей, которые были официальными и товарищескими, Люксембург проиграл при двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на успех, а даже на ничью, пусть даже на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Жерсон Родригеш — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия после пяти туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала 10 баллов.

Северная Ирландия занимает первую позицию, на два очка опережая вторую Болгарию, и выйдет во второй дивизион турнира даже в случае ничьей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграла Беларусь (2:0).

Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах разгромила Болгарию (5:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Северная Ирландия не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть явное преимущество в классе.

Исаак Прайс — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Люксембург проиграл

в двух из трех последних матчей Люксембург сыграл вничью

в пяти из шести последних матчей Северной Ирландии забивала лишь одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.20, успех Люксембурга — в 3.35.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в четырех из шести последних поединках гости выиграли.

Ставка: Северная Ирландия победит за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

Ставка: Северная Ирландия победит и тотал больше 1,5 голов за 3.15