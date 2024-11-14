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    Алжир продолжит побеждать?

    Экваториальная Гвинея — Алжир. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация Кубка африканских наций, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Экваториальная Гвинея — Алжир
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    Рияд Махрез — полузащитник сборной Алжира
    В рамках 5-го тура квалификации Кубка африканских наций Экваториальная Гвинея на своем поле примет Алжир. Поединок пройдет 14 ноября и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Алжир, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Ноября 2024 года

    Экваториальная Гвинея

  • Кубок Африки. Квалификация
    •  Экваториальная Гвинея 16:00 Алжир

    Алжир

  • Алжир
    •

    Экваториальная Гвинея

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в группе Е квалификации Кубка африканских наций с 7-ю очками в активе после 4-х туров. Гвинея отстает от 1-й позиции на 5 баллов.

    На своем поле на групповом этапе сборная играет довольно неплохо, занимая по этому показателю также 2-ю строчку. Экваториальная Гринея набрала 4 балла дома из 6-и возможных.

    Экваториальная Гвинея — Алжир: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре сборная обыграла Либерию со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+4-й минуте. До этого Гвинея снова одолела ту же Либерию со счетом 1:0.

    За последние 4 матча квалификации команда проиграла только Алжиру (0:2), а также сыграла вничью с Того (2:2). За этот период Гвинея забила 5 голов при таком же количестве пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Сейчас Экваториальная Гвинея практически гарантировала себе место в основном этапе Кубка африканских наций, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов.

    В предстоящем матче сборная встретится с фаворитом группы Алжиром, который уже обыгрывал Гвинею. Хозяев точно будет непросто в следующем поединке.

    Алжир

    Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в группе с 12-ю очками в активе после 4-х туров. Алжир опережает ближайшего преследователя на 5 пунктов.

    Сборная набрала максимум очков за 4 встречи, пропустив за этот период только 1 гол при 11-и забитых. Алжир обыгрывает соперника одного за другим.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла Того со счетом 1:0, забив единственный гол на 18-й минуте. До этого Алжир разгромил тот же Того со счетом 5:1.

    У сборной продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период Алжир забил 13 голов при 2-х пропущенных.

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    Состояние команды: Сейчас Алжир очень силен в рамках квалификации Кубка африканских наций, команда вполне может претендовать на высокие места в основном этапе.

    Стоит отметить, что в сентябре этого года Алжир уже обыгрывал Экваториальную Гвинею со счетом 2:0. В предстоящем матче сборная, вероятно, снова обыграет соперника.

    Статистика для ставок

    • Алжир не проиграл ни одного матча в квалификации Кубка африканских наций

    • Экваториальная Гвинея не проигрывает на протяжении 3-х матчей подряд

    • В 2-х очных встречах команды обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Алжира — 1.93, победа Экваториальной Гвинеи — 5.10, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Алжир забил довольно много голов в последних встречах.

    Ставка: Индивидуальный тотал Алжира 1.5 больше за 2.30.

    Прогноз: Алжир еще ни разу не проиграл в квалификации, победная серия команды продолжится.

    Ставка: Победа Алжира за 1.93.

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