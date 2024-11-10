9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и «Тулуза». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы проводят бледноватый сезон. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» в 10 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Бретонцы были разгромлены набирающим силу «Осером» (0:4).

До того «Ренн» дома минимально переиграл «Гавр». А вот несколько раньше команда расписала мировую с «Брестом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла один раз. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Бретонцы несколько поникли в свете последних неудач. Да и победы даются команде слишком натужно.

Поединки с «Тулузой» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Ренн» добыл 2 победы при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу бретонцы обязаны быть в районе топ-6.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» явно постараются избежать битвы за выживание. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Тулуза» в 10 матчах настреляла всего 11 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 11 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. «Фиолетовые» минимально переиграли «Реймс».

До того команда уверенно переиграла «Монпелье» (3:0). Зато встреча с «Анже» принесла лишь ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.

Состояние команды: «Фиолетовые» постепенно прибавляют. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Тулуза» выиграла в двух своих последних матчах. Причем в них команда ни разу не пропустила в свои ворота.

В кадровом плане у команды все относительно гладко. Да и марокканец Закария Абухляль настрелял уже 4 мяча в нынешнем чемпионате.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. «Фиолетовые» постараются продлить свою серию без поражений.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Тулуза» выиграла в 2 своих последних поединках

«Ренн» уже 2 года не может обыграть «фиолетовых»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Фиолетовые» нынче выглядят прилично, тогда как соперник не блещет стабильностью.

«Тулуза» намерена прибавить в плане реализации, к тому же «Ренн» явно пребывает не в лучших кондициях.

Ставка: Победа «Тулузы» за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.40