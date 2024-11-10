10 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Вольфсбург». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» нынче ходит в середняках лиги. По итогам 9 туров чемпионата команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» слабовато атакует, отличившись 12 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила те же 12 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Хайденхайм» с минимальным счетом уступил «Хольштайну».

После того команда в Лиге конференций переиграла «Хартс» (2:0). При этом чуть ранее случился вылет из Кубка Германии от «Герты» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хайденхайм» настрелял всего 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайму» явно не хватает ресурсов для борьбы на нескольких фронтах. Да и с реализацией у команды не складывается.

Матчи против «волков» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Хайденхайм» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться очками. Команда твердо намерена закрепиться в середняках Бундеслиги.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» в текущем чемпионате явно не преуспевают. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вольфсбург» в 9 матчах отправил 16 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 раз.

Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Волки» не сумели одолеть «Аугсбург» (1:1).

До того в Кубке Германии команда в овертайме переиграла «Боруссию» Д (1:0). А вот встреча с «Санкт-Паули» принесла сухую мировую.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «волки» на нынешнем турнирном отрезке несколько прибавили. Правда, гандикап от опасной зоны лишь минимальный.

При этом «Вольфсбург» не проигрывал в трех своих последних матчах. Да и оборона команды в этих поединках смотрелась монолитно.

А вот «Хайденхайму» команда еще ни разу не проигрывала. Плюс по своему потенциалу «волки» явно обязаны бодаться за еврокубки.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. «Волки» имеют более качественный подбор игроков, да и будут свежее обремененного еврокубками соперника.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Волки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Вольфсбург» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.98 и 1.92.

Прогноз: Номинальные хозяева имеют явные проблемы с реализацией, к тому же вряд ли полностью восстановятся после матча Лиги конференций.

«Вольфсбург» намеревается оторваться от зоны вылета, плюс традиционно успешно противостоит «Хайденхайму».

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20