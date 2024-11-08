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    Сумеет ли «Бунёдкор» одолеть аутсайдера?

    «Бунёдкор» — «Металлург» Бекабад. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бунёдкор» — «Металлург» Бекабад
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    «Бунёдкор»
    8 ноября в 24-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунёдкор» — «Металлург» Бекабад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 08 Ноября 2024 года

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Бунёдкор 16:15 Металлург Бекабад

    Металлург Бекабад

  • Бекабад
    •

    «Бунёдкор»

    Турнирное положение: Ташкентцы отчаянно сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бунёдкор» в 23 матчах отправил 23 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 37 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Ташкентцы уступили в Фергане (1:2).

    А вот до того «Бунёдкор» расписал мировую с «Согдианой» (1:1). Плюс несколько раньше команда переиграла земляков-железнодорожников (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ташкентцы лишь на 5 очков опережают зону прямого вылета. А вот от спасительной 11 позиции отставание минимальное.

    Поединки с «Металлургом» для команды традиционно складываются довольно удачно. В 5 последних очных встречах «Бунёдкор» добыл 2 виктории при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Обыгрывать аутсайдера ташкентцы просто обязаны!

    «Металлург» Бекабад

    Турнирное положение: «Металлурги» твердо стоят на вылет. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы .

    При этом «Металлург» Бекабад в 23 матчах настрелял всего 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. «Металлург» Бекабад расписал мировую с АГМК (1:1).

    До того команда минимально уступила «Навбахору». А вот поединок с «Андижаном» принес сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Металлург» Бекабад находится уже в шаге от вылета. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

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    При этом «Металлург» Бекабад не побеждает 4 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже 2 раз за матч.

    «Металлургам» нужно исключительно побеждать в оставшихся турах. В случае поражения от ташкентцев команда де-юре спикирует дивизионом ниже.

    Очевидно, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и терять-то команде уже нечего!

    Статистика для ставок

    • Ташкентцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • «Металлург» Бекабад в среднем забивает реже гола за матч

    • «Металлург» Бекабад не побеждал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: Ташкентцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    Хозяевам нужно побеждать, да и аутсайдер в последних поединках выглядел неуверенно.

    Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.12

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    «Бунёдкор» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бунёдкор» одолеть аутсайдера?
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