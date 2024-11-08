8 ноября в 24-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунёдкор» — «Металлург» Бекабад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бунёдкор»

Турнирное положение: Ташкентцы отчаянно сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Бунёдкор» в 23 матчах отправил 23 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 37 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Ташкентцы уступили в Фергане (1:2).

А вот до того «Бунёдкор» расписал мировую с «Согдианой» (1:1). Плюс несколько раньше команда переиграла земляков-железнодорожников (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ташкентцы лишь на 5 очков опережают зону прямого вылета. А вот от спасительной 11 позиции отставание минимальное.

Поединки с «Металлургом» для команды традиционно складываются довольно удачно. В 5 последних очных встречах «Бунёдкор» добыл 2 виктории при 3 ничьих.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Обыгрывать аутсайдера ташкентцы просто обязаны!

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлурги» твердо стоят на вылет. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы .

При этом «Металлург» Бекабад в 23 матчах настрелял всего 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. «Металлург» Бекабад расписал мировую с АГМК (1:1).

До того команда минимально уступила «Навбахору». А вот поединок с «Андижаном» принес сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Металлург» Бекабад находится уже в шаге от вылета. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.

При этом «Металлург» Бекабад не побеждает 4 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже 2 раз за матч.

«Металлургам» нужно исключительно побеждать в оставшихся турах. В случае поражения от ташкентцев команда де-юре спикирует дивизионом ниже.

Очевидно, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и терять-то команде уже нечего!

Статистика для ставок

Ташкентцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Металлург» Бекабад в среднем забивает реже гола за матч

«Металлург» Бекабад не побеждал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: Ташкентцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

Хозяевам нужно побеждать, да и аутсайдер в последних поединках выглядел неуверенно.

Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.12