Бунёдкор
Металлург Бекабад
«Бунёдкор»
Турнирное положение: Ташкентцы отчаянно сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Бунёдкор» в 23 матчах отправил 23 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 37 раз.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Ташкентцы уступили в Фергане (1:2).
А вот до того «Бунёдкор» расписал мировую с «Согдианой» (1:1). Плюс несколько раньше команда переиграла земляков-железнодорожников (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ташкентцы лишь на 5 очков опережают зону прямого вылета. А вот от спасительной 11 позиции отставание минимальное.
Поединки с «Металлургом» для команды традиционно складываются довольно удачно. В 5 последних очных встречах «Бунёдкор» добыл 2 виктории при 3 ничьих.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут действовать агрессивно. Обыгрывать аутсайдера ташкентцы просто обязаны!
«Металлург» Бекабад
Турнирное положение: «Металлурги» твердо стоят на вылет. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы .
При этом «Металлург» Бекабад в 23 матчах настрелял всего 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. «Металлург» Бекабад расписал мировую с АГМК (1:1).
До того команда минимально уступила «Навбахору». А вот поединок с «Андижаном» принес сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Металлург» Бекабад находится уже в шаге от вылета. Да и проблемы с реализацией у команды весьма серьезные.
При этом «Металлург» Бекабад не побеждает 4 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается реже 2 раз за матч.
«Металлургам» нужно исключительно побеждать в оставшихся турах. В случае поражения от ташкентцев команда де-юре спикирует дивизионом ниже.
Очевидно, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и терять-то команде уже нечего!
Статистика для ставок
- Ташкентцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- «Металлург» Бекабад в среднем забивает реже гола за матч
- «Металлург» Бекабад не побеждал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: Ташкентцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
Хозяевам нужно побеждать, да и аутсайдер в последних поединках выглядел неуверенно.
Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.12