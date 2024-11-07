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    Сумеет ли «Мидтьюлланн» огорчить румын?

    ФКСБ — «Мидтьюлланн». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ФКСБ — «Мидтьюлланн»
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    ФКСБ
    7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ФКСБ и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 20:45 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
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    ФКСБ

    Турнирное положение: Румыны уж точно поборются за попадание в топ-8 основного раунда Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом ФКСБ в трех стартовых турах набрал 6 зачетных пунктов. В этих поединках румыны забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. ФКСБ расписал мировую с «Университатей» Крайова (1:1).

    При этом ФКСБ чуть ранее уверенно расправился с бухарестским «Динамо» (4:0). А вот поединок с бухарестским «Рапидом» завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Михай Лихандру, Дариус Олару, Виллиам Баэтен — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В своем чемпионате ФКСБ находится на 6 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет аж 9 зачетных баллов.

    При этом ФКСБ не проигрывал в 3 своих последних поединках. Причем в двух из них команда не пропускала в свои ворота.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Румыны явно способны прибавить в плане реализации.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Мидтьюлланн» нынешний сезон проводит довольно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 7 месте.

    Причем «Мидтьюлланн» в Лиге Европы набрал 7 очков. В 3 поединках второго по статусу турнира Старого Света команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота лишь один.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда откровенно провалилась. «Мидтьюлланн» дома уступил «Брённбю» (1:5).

    При этом до того команда минимально уступила тому же «Брённбю». А вот встреча с «Орхусом» завершилась победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидтьюлланн» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: датчане ныне крайне нестабильны. Да и в двух своих последних поединках команда уступила.

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    При этом средняя результативность датчан в Лиге Европы составляет чуть больше гола за матч. А вот оборона команды — настоящий бетон.

    Вот только «Мидтьюлланн» пока явно не отошел от последних неудач. Между тем, в Бухарест команда явно летит за очками.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оппонент выглядит отнюдь небезгрешным.

    Статистика для ставок

    • ФКСБ не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • Датчане в Лиге Европы пропустили всего 1 мяч в 3 матчах

    • «Мидтьюлланн» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.99 и 1.91.

    Прогноз: «Мидтьюлланн» явно постарается исправиться за последние неудачи.

    ФКСБ на данном этапе не столь стабилен, да и лазарет румын все никак не опустеет.

    Ставка: Победа «Мидтьюлланна» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    ФКСБ — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Мидтьюлланн» огорчить румын?
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