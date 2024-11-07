Стяуа
Мидтьюлланн
ФКСБ
Турнирное положение: Румыны уж точно поборются за попадание в топ-8 основного раунда Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом ФКСБ в трех стартовых турах набрал 6 зачетных пунктов. В этих поединках румыны забили 5 мячей при 5 пропущенных.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. ФКСБ расписал мировую с «Университатей» Крайова (1:1).
При этом ФКСБ чуть ранее уверенно расправился с бухарестским «Динамо» (4:0). А вот поединок с бухарестским «Рапидом» завершился ничьей (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Михай Лихандру, Дариус Олару, Виллиам Баэтен — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В своем чемпионате ФКСБ находится на 6 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет аж 9 зачетных баллов.
При этом ФКСБ не проигрывал в 3 своих последних поединках. Причем в двух из них команда не пропускала в свои ворота.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Румыны явно способны прибавить в плане реализации.
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» нынешний сезон проводит довольно продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 7 месте.
Причем «Мидтьюлланн» в Лиге Европы набрал 7 очков. В 3 поединках второго по статусу турнира Старого Света команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота лишь один.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда откровенно провалилась. «Мидтьюлланн» дома уступил «Брённбю» (1:5).
При этом до того команда минимально уступила тому же «Брённбю». А вот встреча с «Орхусом» завершилась победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидтьюлланн» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: датчане ныне крайне нестабильны. Да и в двух своих последних поединках команда уступила.
При этом средняя результативность датчан в Лиге Европы составляет чуть больше гола за матч. А вот оборона команды — настоящий бетон.
Вот только «Мидтьюлланн» пока явно не отошел от последних неудач. Между тем, в Бухарест команда явно летит за очками.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оппонент выглядит отнюдь небезгрешным.
Статистика для ставок
- ФКСБ не проигрывал в 3 своих последних поединках
- Датчане в Лиге Европы пропустили всего 1 мяч в 3 матчах
- «Мидтьюлланн» проиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.99 и 1.91.
- 1.77Интер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82ПСЖ — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Мидтьюлланн» явно постарается исправиться за последние неудачи.
ФКСБ на данном этапе не столь стабилен, да и лазарет румын все никак не опустеет.
Ставка: Победа «Мидтьюлланна» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.30