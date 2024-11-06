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    «Фейеноорд» будет торопиться!

    «Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург»
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    «Фейеноорд»
    6 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 06 Ноября 2024 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 23:00 Зальцбург

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Роттердамцы в Лиге чемпионов стартовали достаточно продуктивно. Нынче команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фейеноорд» в трех стартовых турах набрал 6 очков. Голландцы забили 6 мячей при 7 пропущенных в собственные ворота.

    Фейеноорд — Зальцбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке роттердамцы добыли викторию. Команда нанесла поражение «АЗ Алкмаару» (3:2).

    При этом «Фейеноорд» чуть ранее уступил «Аяксу» (0:2). А вот поединок с «Утрехтом» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Сантьяго Хименес, Джордан Лотомба, Антони Миламбо, Аясе Уэда — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Роттердамцы в своем чемпионате находятся на 4 месте. Отставание от 2 строчки измеряется 3 очками.

    Матчи с «быками» для команды традиционно складываются сложно. В двух очных поединках «Фейеноорд» по разу победил и уступил австрийцам.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оборона оппонента слишком часто допускает результативные просчеты.

    «Ред Булл Зальцбург»

    Турнирное положение: «Ред Булл Зальцбург» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В Лиге чемпионов команда сейчас находится на ужасном 34 месте.

    Причем «Ред Булл Зальцбург» еще не открыл счет своим голам в Лиге чемпионов. В 3 поединках главного турнира Старого Света команда пропустила 9 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потеряла два очка. «Быки» не сумели обыграть «ГраЦер» (0:0).

    При этом до того команда уверенно переиграла «Тироль» (3:0). А вот встреча с «Вольфсбергером» принесла паритет (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ред Булл Зальцбург» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Петар Ратков, Мусса Йео — травмированы. Лукас Дуат, Александр Шлагер — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «быки» не пропускали в 3 своих последних поединках. Вот только с реализацией до сих пор имеются проблемы.

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    В Лиге чемпионов команда выглядит крайне слабо. Австрийцы умудрились уступить даже нестабильному загребскому «Динамо» (0:2).

    В кадровом плане «Ред Булл Зальцбург» выглядит не столь грозно. Да и ряд игроков не сможет помочь австрийцам в этой встрече.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Пора бы австрийцам открыть счет своим голам в турнире.

    Статистика для ставок

    • Австрийцы не пропускали в 3 своих последних поединках

    • Роттердамцы в Лиге чемпионов в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Быки» в нынешней Лиге чемпионов в среднем пропускают 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Фейеноорд» выглядит сильнее соперника, и наверняка быстро понесется в атаку.

    Австрийцы нынче не столь стабильны, да и оборона команды в Лиге чемпионов выглядит убогенько.

    Ставка: Победа «Фейеноорда» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» будет торопиться!
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