«Манчестер Юнайтед сыграет на своем поле против "Челси" в рамках десятого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков в девяти матчах и занимает 14-е место в таблице АПЛ.

Последние матчи: в прошлое воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:2), а еще через несколько дней разгромил «Лестер» (5:2) в рамках Кубка лиги.

Между этими матчами произошло важное событие — клуб уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера.

Не сыграют: предстоящий матч пропустят Нуссаир Мазрауи, Антони, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Кобби Мейну, Мэйсон Маунт и Лени Йоро.

Состояние команды: в эмоциональном плане ситуация сто процентов стала полегче. Увольнение тен Хага — этого в «Манчестер Юнайтед» не ждали разве что Антони и Каземиро, в которых нидерландец продолжал верить даже после самых ужасных матчей.

Все остальные еще в прошлом сезоне убедились, что с этим тренером у них точно ничего не получится.

В ближайших матчах «Манчестер Юнайтед» будет играть под руководством Руда ван Нистелроя, а уже 11 ноября команду подхватит португалец Рубен Аморим. Хуже точно не должно быть.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» находится на пятой строчке, набрав 17 очков в предыдущих девяти турах.

Последние матчи: в начале недели «Челси» проиграл на выезде «Ньюкаслу» (0:2) и вылетел из Кубка лиги.

Зато перед этим «синие» одержали две победы — над «Панатинаикосом» в Лиге конференций и «Ньюкаслом» в рамках АПЛ.

Не сыграют: у лондонского клуба отсутствуют кадровые проблемы.

Состояние команды: сбои, конечно, случаются, но в целом «Челси» достойно проводит первую половину сезона, особенно на фоне тревожных летних прогнозов, когда все думали, что после назначения Энцо Марески команда окончательно зачахнет.

Но ничего подобного, итальянец сразу сообразил, как эффективно использовать нынешний состав, в котором очень много быстрых и техничных игроков.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» забил лишь восемь мячей в девяти матчах АПЛ. Меньше только у «Кристал Пэлас» и «Ипсвича»

«Манчестер Юнайтед» проиграл два из четырех предыдущих матчей АПЛ на своем поле

«Челси» выиграл три из четырех гостевых матчей в АПЛ

«Челси» не смог забить только в одном матче текущего сезона АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.56, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Челси» — за 2.48.

Прогноз: команда, в которой только что сняли главного тренера, как правило, бодро проводит ближайшие матчи. Частично это уже подтвердила игра «МЮ» с «Лестером» в Кубке лиги.

В общем, несмотря на все проблемы хозяев, здесь, наверное, не стоит даже рассматривать ставки на исход. «Манчестер Юнайтед» может удивить.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.18.

Прогноз: также можно подумать о ставке на голы «МЮ». Несложно догадаться, как футболисты буду стараться, пытаясь доказать новому тренеру, что на них можно рассчитывать.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» забьет в обоих таймах за 2.73.