3 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Шинник». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: У команды Олега Василенко нынче не самый простой период. После 16 туров команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв в 16 поединках настрелял 22 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 23 раза.

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Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела громкую неудачу. «Моряки» разгромно уступили «СКА-Хабаровску» (1:6).

До того команда не сумела переиграть «Нефтехимик» (0:0). А вот встреча с «Уфой» принесла заслуженную викторию (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» не побеждали в 2 своих последних матчах. Причем отставание от искомой зоны стыков все еще небольшое — всего 2 очка.

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что «моряки» на родной арене будут нестись вперед. В противном случае мечта о стыках так мечтой и останется.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы все никак не выберутся из опасной зоны. По итогам 16 туров первенства команда находится на 16 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

Причем «Шинник» весьма слабовато действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла только 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Команда Дмитрия Черышева дала бой «канонирам» (1:1).

При этом до того москвичи вылетели из Кубка России от «Балтики». А вот проблемный «Сокол» был разгромлен со счетом 5:0.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Шинник» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Шинник» явно не демонстрирует всего своего потенциала. А вот в Кубке России команда продолжает свой путь.

При этом «Шинник» лишь на одно очко отстает от спасительной 15 позиции. Вот только без побед ярославцы остаются уже 4 матча кряду.

До мартовской коллизии ярославцы обыграли «моряков» 3 раза подряд. Да и нынче команда Черышева может воспользоваться проблемам соперника в обороне.

И уж точно номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент в последних матчах выглядел не столь монолитно.

Статистика для ставок

Ярославцы не выигрывали в 4 своих последних матчах

«Черноморец» Нв не побеждал в 2 своих последних поединках

«Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

Прогноз: «Моряки» выглядят предпочтительнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

Новороссийцы весьма неплохо атакуют, да и «Шинник» не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1тайме за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30