Черноморец
Шинник
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: У команды Олега Василенко нынче не самый простой период. После 16 туров команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Черноморец» Нв в 16 поединках настрелял 22 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 23 раза.
Черноморец — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела громкую неудачу. «Моряки» разгромно уступили «СКА-Хабаровску» (1:6).
До того команда не сумела переиграть «Нефтехимик» (0:0). А вот встреча с «Уфой» принесла заслуженную викторию (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» не побеждали в 2 своих последних матчах. Причем отставание от искомой зоны стыков все еще небольшое — всего 2 очка.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что «моряки» на родной арене будут нестись вперед. В противном случае мечта о стыках так мечтой и останется.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы все никак не выберутся из опасной зоны. По итогам 16 туров первенства команда находится на 16 месте в турнирной таблице первого дивизиона.
Причем «Шинник» весьма слабовато действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла только 11 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Команда Дмитрия Черышева дала бой «канонирам» (1:1).
При этом до того москвичи вылетели из Кубка России от «Балтики». А вот проблемный «Сокол» был разгромлен со счетом 5:0.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Шинник» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Шинник» явно не демонстрирует всего своего потенциала. А вот в Кубке России команда продолжает свой путь.
При этом «Шинник» лишь на одно очко отстает от спасительной 15 позиции. Вот только без побед ярославцы остаются уже 4 матча кряду.
До мартовской коллизии ярославцы обыграли «моряков» 3 раза подряд. Да и нынче команда Черышева может воспользоваться проблемам соперника в обороне.
И уж точно номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент в последних матчах выглядел не столь монолитно.
Статистика для ставок
- Ярославцы не выигрывали в 4 своих последних матчах
- «Черноморец» Нв не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.
- 1.75ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.00Бавария — Унион: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.98Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Моряки» выглядят предпочтительнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.
Новороссийцы весьма неплохо атакуют, да и «Шинник» не блещет пресловутой стабильностью.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1тайме за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30