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    Гости смогут отобрать очки у фаворита?

    «Айнтрахт» — «Бохум». Прогноз и ставки (к. 2.51) на футбол, чемпионат Германии, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Бохум»
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    «Айнтрахт»
    В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 2 ноября и начнется в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
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    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» идет на шестом месте в таблице Бундеслиги. У клуба 14 очков по итогам восьми встреч. «Айнтрахт» одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

    Последние матчи: В трех последних встречах «Айнтрахт» одержал две победы и один раз сыграл вничью. Команда смогла выиграть у РФШ (1:0) и «Боруссии» Менхенгладбах (2:1).

    Айнтрахт Ф — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Айнтрахт» в текущем сезоне ведет борьбу за попадание в еврокубки. Клуб не слишком отстал от лидеров. Расстояние от первого места составляет лишь шесть очков.

    В текущем сезоне «Айнтрахт» на своем поле еще ни разу не уступал. В родных стенах клуб выступает успешно. В шести домашних матчах «Айнтрахт» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» проваливает нынешний сезон. Команда находится на последнем, 18-м месте. У команды только одно набранное очко.

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    • Последние матчи: В октябре «Бохум» разочаровывает фанатов в каждом матче. Клуб постоянно проигрывает.

    Ранее в нынешнем месяце «Бохум» уступил «Вольфсбургу», «Кельну», «Хоффенхайму» и «Баварии». В эти матчах команда пропустила 14 голов.

    Состояние команды: «Бохум» на данный момент является главным аутсайдером Бундеслиги. Если ничего не поменяется в ближайшее время, то команда по итогам сезона рискует понизиться в классе.

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    «Бохум» очень плохо обороняется. В восьми встречах клуб пропустил 22 гола. До сих пор не одержано ни одной победы.

    Букмекеры уверены в победе «Айнтрахта». Последний раз команды встречались 10 февраля. Тогда матч закончился вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • В текущем сезоне «Айнтрахт» на своем поле еще ни разу не уступал

    • В чемпионате Германии-2024/25 у «Бохума» нет ни одной победы

    • 10 февраля 2024 года команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.36. Ничья — в 6.00, победа «Бохума» — в 7.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.36 и 3.05.

    Прогноз: «Айнтрахт» является фаворитом предстоящей игры. У хозяев проблем не возникнет. «Айнтрахт» уверенно завоюет три очка.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» с форой (-1.5) за 1.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости прервут серию неудач и смогут не проиграть.

    Ставка: «Бохум» не проиграет за 3.42

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    «Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Гости смогут отобрать очки у фаворита?
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