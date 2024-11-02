В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 2 ноября и начнется в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» идет на шестом месте в таблице Бундеслиги. У клуба 14 очков по итогам восьми встреч. «Айнтрахт» одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

Последние матчи: В трех последних встречах «Айнтрахт» одержал две победы и один раз сыграл вничью. Команда смогла выиграть у РФШ (1:0) и «Боруссии» Менхенгладбах (2:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Айнтрахт» в текущем сезоне ведет борьбу за попадание в еврокубки. Клуб не слишком отстал от лидеров. Расстояние от первого места составляет лишь шесть очков.

В текущем сезоне «Айнтрахт» на своем поле еще ни разу не уступал. В родных стенах клуб выступает успешно. В шести домашних матчах «Айнтрахт» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» проваливает нынешний сезон. Команда находится на последнем, 18-м месте. У команды только одно набранное очко.

Последние матчи: В октябре «Бохум» разочаровывает фанатов в каждом матче. Клуб постоянно проигрывает.

Ранее в нынешнем месяце «Бохум» уступил «Вольфсбургу», «Кельну», «Хоффенхайму» и «Баварии». В эти матчах команда пропустила 14 голов.

Состояние команды: «Бохум» на данный момент является главным аутсайдером Бундеслиги. Если ничего не поменяется в ближайшее время, то команда по итогам сезона рискует понизиться в классе.

«Бохум» очень плохо обороняется. В восьми встречах клуб пропустил 22 гола. До сих пор не одержано ни одной победы.

Букмекеры уверены в победе «Айнтрахта». Последний раз команды встречались 10 февраля. Тогда матч закончился вничью 1:1.

Статистика для ставок

В текущем сезоне «Айнтрахт» на своем поле еще ни разу не уступал

В чемпионате Германии-2024/25 у «Бохума» нет ни одной победы

10 февраля 2024 года команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.36. Ничья — в 6.00, победа «Бохума» — в 7.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.36 и 3.05.

Прогноз: «Айнтрахт» является фаворитом предстоящей игры. У хозяев проблем не возникнет. «Айнтрахт» уверенно завоюет три очка.

Ставка: Победа «Айнтрахта» с форой (-1.5) за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости прервут серию неудач и смогут не проиграть.

Ставка: «Бохум» не проиграет за 3.42