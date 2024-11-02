Айнтрахт Ф
Бохум
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» идет на шестом месте в таблице Бундеслиги. У клуба 14 очков по итогам восьми встреч. «Айнтрахт» одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
Последние матчи: В трех последних встречах «Айнтрахт» одержал две победы и один раз сыграл вничью. Команда смогла выиграть у РФШ (1:0) и «Боруссии» Менхенгладбах (2:1).
Айнтрахт Ф — Бохум: коэффициенты букмекеров
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Айнтрахт» в текущем сезоне ведет борьбу за попадание в еврокубки. Клуб не слишком отстал от лидеров. Расстояние от первого места составляет лишь шесть очков.
В текущем сезоне «Айнтрахт» на своем поле еще ни разу не уступал. В родных стенах клуб выступает успешно. В шести домашних матчах «Айнтрахт» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью.
«Бохум»
Турнирное положение: «Бохум» проваливает нынешний сезон. Команда находится на последнем, 18-м месте. У команды только одно набранное очко.
Последние матчи: В октябре «Бохум» разочаровывает фанатов в каждом матче. Клуб постоянно проигрывает.
Ранее в нынешнем месяце «Бохум» уступил «Вольфсбургу», «Кельну», «Хоффенхайму» и «Баварии». В эти матчах команда пропустила 14 голов.
Состояние команды: «Бохум» на данный момент является главным аутсайдером Бундеслиги. Если ничего не поменяется в ближайшее время, то команда по итогам сезона рискует понизиться в классе.
«Бохум» очень плохо обороняется. В восьми встречах клуб пропустил 22 гола. До сих пор не одержано ни одной победы.
Букмекеры уверены в победе «Айнтрахта». Последний раз команды встречались 10 февраля. Тогда матч закончился вничью 1:1.
Статистика для ставок
- В текущем сезоне «Айнтрахт» на своем поле еще ни разу не уступал
- В чемпионате Германии-2024/25 у «Бохума» нет ни одной победы
- 10 февраля 2024 года команды сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.36. Ничья — в 6.00, победа «Бохума» — в 7.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.36 и 3.05.
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Прогноз: «Айнтрахт» является фаворитом предстоящей игры. У хозяев проблем не возникнет. «Айнтрахт» уверенно завоюет три очка.
Ставка: Победа «Айнтрахта» с форой (-1.5) за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости прервут серию неудач и смогут не проиграть.
Ставка: «Бохум» не проиграет за 3.42