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    «Брентфорд» уверенно расправится с «совами»

    «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    «Брентфорд»
    29 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Брентфорд» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 29 Октября 2024 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 23:00 Шеффилд Уэнсдей

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Кубок Лиги
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» в текущем чемпионате выступает довольно неплохо. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Брентфорд» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз в 9 турах.

    Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла тяжелейшие три очка. «Брентфорд» перестрелял «Ипсвич» (4:3).

    При этом «Брентфорд» до того уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). А вот немногим ранее был обыгран «Вулверхэмптон» (5:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Брентфорд» явно сосредоточен на борьбе за выживание в АПЛ. Да и оборона команды подчас совершает откровенно детские ошибки.

    Матчи с «Шеффилд Уэнсдей» проходят для команды традиционно успешно. «Брентфорд» в 5 последних очных встречах выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Полпред АПЛ уж точно будет активно атаковать.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» выступает во втором по силе английском дивизионе. По итогам 12 туров команда там находится на 13 местетурнирной таблицы.

    Причем «Шеффилд Уэнсдей» в текущем чемпионате набрал всего 15 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает фактически гол за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре Чемпионшипа команда разжилась тремя зачетными баллами. «Шеффилд Уэнсдей» нанес поражение «Портсмуту» (2:1).

    При этом до того команда подписала сухую мировую с «Суонси». Да и встреча с «Бёрнли» не принесла «совам» успеха (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шеффилд Уэнсдей» нынче выглядит довольно скромно. В 2 своих последних матчах команда не побеждала.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 12 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 18 раз.

    При этом «Шеффилд Уэнсдей» явно мотивирован дать бой представителю элиты. «Совам» палец в рот не клади, да и оппонент далеко небезгрешен.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс соперник слишком часто допускает огрехи в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Уэнсдей» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Брентфорд» победил в 2 своих последних домашних матчах

    • «Совы» проиграли лондонцам в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: Лондонцы в своих последних домашних поединках прилично выглядели в плане реализации.

    «Совы» будут бодаться, однако банального класса полпреду Чемпионшипа может в итоге не хватить.

    Ставка: Фора «Брентфорда» -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

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    «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. «Брентфорд» уверенно расправится с «совами»
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