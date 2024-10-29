29 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Брентфорд» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» в текущем чемпионате выступает довольно неплохо. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брентфорд» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз в 9 турах.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла тяжелейшие три очка. «Брентфорд» перестрелял «Ипсвич» (4:3).

При этом «Брентфорд» до того уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). А вот немногим ранее был обыгран «Вулверхэмптон» (5:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Брентфорд» явно сосредоточен на борьбе за выживание в АПЛ. Да и оборона команды подчас совершает откровенно детские ошибки.

Матчи с «Шеффилд Уэнсдей» проходят для команды традиционно успешно. «Брентфорд» в 5 последних очных встречах выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Полпред АПЛ уж точно будет активно атаковать.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» выступает во втором по силе английском дивизионе. По итогам 12 туров команда там находится на 13 местетурнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» в текущем чемпионате набрал всего 15 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре Чемпионшипа команда разжилась тремя зачетными баллами. «Шеффилд Уэнсдей» нанес поражение «Портсмуту» (2:1).

При этом до того команда подписала сухую мировую с «Суонси». Да и встреча с «Бёрнли» не принесла «совам» успеха (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шеффилд Уэнсдей» нынче выглядит довольно скромно. В 2 своих последних матчах команда не побеждала.

Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 12 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 18 раз.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» явно мотивирован дать бой представителю элиты. «Совам» палец в рот не клади, да и оппонент далеко небезгрешен.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс соперник слишком часто допускает огрехи в обороне.

Статистика для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Брентфорд» победил в 2 своих последних домашних матчах

«Совы» проиграли лондонцам в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Лондонцы в своих последних домашних поединках прилично выглядели в плане реализации.

«Совы» будут бодаться, однако банального класса полпреду Чемпионшипа может в итоге не хватить.

Ставка: Фора «Брентфорда» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится вничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50