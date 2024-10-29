29 октября в Кубке России Путь регионов по футболу сыграют «Балтика» и «Урал». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Балтика» вышла на первое место с 30 очками.

Последние матчи: в предыдущей кубковой игре команда Андрея Талалаева разгромила на выезде «Торпедо» со счетом 4:0. Преимущество «Балтики» в этой встрече было подавляющим, а голы забивали Алекс Фернандес (дважды), Стефанович и Зазвонкин.

Ранее были победы в чемпионате над «Шинником» (3:1) и «Уралом» (2:1).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: после назначения Андрея Талалаева на пост главного тренера калининградцы вышли на новый уровень игры, стали очень солидными, действовать с позиции силы и в атакующей манере. Состав у «Балтики» очень глубокий, поэтому даже небольшая ротация в кубке не сильно им повредит.

«Урал»

Турнирное положение: пока «Урал» идет четвертым в таблице Первой лиги с 26 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в Кубке России ранее был пройден саратовский «Сокол», обыгранный в гостях со счетом 3:1. Команда Евгения Аверьянова выглядела довольно неплохо, и выиграла абсолютно по делу. Голы забивали Порохов, Ишков и Аюпов.

В Первой лиге было поражение от «Балтики» (1:2) и ничья со «СКА-Хабаровск» (3:3).

Не сыграют: дисквалифицирован Порохов, травма у Щербицкого.

Состояние команды: пока «Урал» не выглядит очень мощно в этом сезоне, как многим представлялось перед стартом чемпионата. Молодой тренер Аверьянов пока до конца не использует мощный потенциал команды, поэтому все чаще идут разговоры о скорой его смене на более опытного специалиста.

Статистика для ставок

26 октября в Первой лиге «Балтика» выиграла со счетом 2:1

Матч в Первой лиге в прошлом сезоне в Екатеринбурге завершился победой хозяев (2:1)

Игру в Калининграде также выиграл «Урал» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 2,34, а на «Урал» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,25.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: несколько дней назад команды играли в Первой лиге. Тогда «Урал» первым открыл счет, но как только «Балтика» завелась и немного прибавила, так все стало по своим местам. Подопечные Талалаева забили два гола и спокойно довели матч до победы. Сейчас «Балтика» и «Урал» являются командами разного уровня. Вряд ли что-то изменится за несколько дней.

Ставка: победа «Балтики» за 2,34.

Прогноз: также можно взять чуть более рисковый вариант.

Ставка: победа «Балтики» с форой тотал больше 1,5 за 3,20.