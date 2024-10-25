25 октября в 9-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Санта-Клара» и «Жил Висенте». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Клара» — «Жил Висенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санта-Клара»

Турнирное положение: «Санта-Клара» стартовала весьма продуктивно. На текущий момент команда пребывает на 4 месте в турнирной таблице.

При этом «Санта-Клара» в 8 турах чемпионата набрала 15 зачетных баллов. Отставание от 3 позиции составляет всего одно очко.

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Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Санта-Клара» с минимальным счетом уступила «Морейренсе».

После того команда в Кубке Португалии одолела «Гондомар» (1:0). Да и победа над «Боавиштой» в чемпионате вышла минимальной.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Санта-Клара» забила 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Алиссон Сафира — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Санта-Клара» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона допускает результативные сбои всего раз за поединок.

Поединки против «Жил Висенте» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Санта-Клара» выиграла и проиграла по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться разжиться тремя очками. Команда намерена удержаться на столь высокой для себя позиции.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: «Жил Висенте» в новом чемпионате стартовал на своем уровне. По итогам 8 туров команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Жил Висенте» настрелял 10 мячей в 8 поединках. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 12 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Жил Висенте» сумел уверенно одолеть «Эштрелу» (3:0).

После того команда прошла в следующий раунд Кубка страны. Заштатный «ОС Белененсеш» был обыгран уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» победил дважды. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жил Висенте» победил в 2 своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила ни разу.

При этом «Жил Висенте» уже давненько не обыгрывал «Санта-Клару». Последняя виктория случилась еще 2 года назад.

Команда по именам имеет весьма скромный состав. Да и задача подняться повыше в турнирной таблице имеется.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и последние локальные успехи явно окрылили игроков.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

«Жил Висенте» выиграл в 2 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санта-Клара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены сохранить высокую позицию в турнирной таблице.

Обеим командам необходимо поднатореть в плане реализации, чем они и займутся в этой встрече.

Ставка: Победа «Санта-Клары» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35