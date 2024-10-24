«Млада-Болеслав» сыграет против «Лугано» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Млада-Болеслав»

Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 30 место, «Млада-Болеслав» пока выступает без набранных очков.

Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовой игре Лиги конференций потерпел гостевое поражение в матче против армянского коллектива «Ноа» (0:2).

Не сыграют: Команде из-за травмы не сможет помочь чешский полузащитник Давид Козел.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После матчей 11 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 10 место с активом в 13 очков.

«Лугано»

Турнирное положение: Швейцарскй клуб входит в число лидеров основного этапа Лиги конференций, у «Лугано» после матчей первого тура набрано 3 очка.

Последние матчи: «Лугано» стартовал с крупной победы в Лиге конференций, переиграв на своём поле финский ХИК (3:0). В составе победителей голами отметились Пападопулос, Маркес и Дос Сантос.

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находятся Влади и Занотти.

Состояние команды: «Лугано» занимает 4 место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 18 очков после 10 туров.

Статистика для ставок

«Лугано» сыграл во всех турнирах УЕФА

«Млада-Болеслав» не может выиграть на протяжении 6 матчей: 4 ничьи и 2 поражения

«Млада-Болеслав» и «Лугано» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.56, а победа «Млада-Болеслав» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.94.