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    «Лугано» продлит проигрышную серию соперника?

    «Млада-Болеслав» — «Лугано». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Млада-Болеслав» — «Лугано»
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    «Лугано»
    «Млада-Болеслав» сыграет против «Лугано» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Млада-Болеслав»

    Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 30 место, «Млада-Болеслав» пока выступает без набранных очков.

    Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовой игре Лиги конференций потерпел гостевое поражение в матче против армянского коллектива «Ноа» (0:2).

    Не сыграют: Команде из-за травмы не сможет помочь чешский полузащитник Давид Козел.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После матчей 11 тура «Млада-Болеслав» в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает 10 место с активом в 13 очков.

    «Лугано»

    Турнирное положение: Швейцарскй клуб входит в число лидеров основного этапа Лиги конференций, у «Лугано» после матчей первого тура набрано 3 очка.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Лугано» стартовал с крупной победы в Лиге конференций, переиграв на своём поле финский ХИК (3:0). В составе победителей голами отметились Пападопулос, Маркес и Дос Сантос.

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находятся Влади и Занотти.

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    Состояние команды: «Лугано» занимает 4 место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 18 очков после 10 туров.

    Статистика для ставок

    • «Лугано» сыграл во всех турнирах УЕФА

    • «Млада-Болеслав» не может выиграть на протяжении 6 матчей: 4 ничьи и 2 поражения

    • «Млада-Болеслав» и «Лугано» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.56, а победа «Млада-Болеслав» — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Млада-Болеслав» — «Лугано»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Лугано» продлит проигрышную серию соперника?
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