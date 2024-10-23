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    «Галатасарай» учинит разгром шведам

    «Галатасарай» — «Эльфсборг». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Эльфсборг»
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    Мауро Икарди
    23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Галатасарай» и «Эльфсборг». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 17:30 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» в текущем сезоне выступает весьма мощно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.

    При этом «Галатасарай» в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 8 раз в 9 поединках Суперлиги.

    Галатасарай — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Антальяспор» был обыгран весьма уверенно (3:0).

    При этом «Галатасарай» до того нанес поражение «Аланьяспору» (1:0). А вот поединок с латвийским РФШ принес лишь паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Исмаил Якобс, Виктор Осимхен, Роланд Шаллаи, Хаким Зиеш — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: старт в Лиге Европы стамбульцы могут записать себе в актив. «Галатасарай» находится на 8 месте таблице.

    При этом «Галатасарай» вполне способен преуспеть в плане реализации. Да и Мауро Икарди постепенно набирает привычные кондиции.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только лазарет команды нынче переполнен.

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: «Эльфсборг» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 7 позиции.

    Причем «Эльфсборг» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 27 поединках чемпионата Швеции команда настреляла 50 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Эльфсборг» дома уступил «Хеккену» (1:3).

    При этом до того команда была бита «Сириусом» (1:4). А вот чуть ранее «Эльфсборг» минимально переиграл «Рому».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух своих последних поединках «Эльфсборг» проиграл. Причем в этих матчах команда пропустила 7 мячей.

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    В двух матчах Лиги Европы шведы набрали 3 очка. Так что команда явно поборется за попадание в евровесну.

    В кадровом плане «Эльфсборг» визуально выглядит весьма скромно. Вот только шведы имеют отнюдь не самые надежные тылы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и отсиживаться лишь в тылах шведы не собираются!

    Статистика для ставок

    • «Галатасарай» в среднем забивает 3 гола за матч

    • «Эльфсборг» проиграл в 2 своих последних матчах

    • Стамбульцы имеют двухматчевую победную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Турки постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.

    Стамбульцы явно намерены действовать первым номером, и наверняка проведут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88

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    «Галатасарай» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» учинит разгром шведам
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