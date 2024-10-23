23 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Галатасарай» и «Эльфсборг». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» в текущем сезоне выступает весьма мощно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.

При этом «Галатасарай» в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 8 раз в 9 поединках Суперлиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Антальяспор» был обыгран весьма уверенно (3:0).

При этом «Галатасарай» до того нанес поражение «Аланьяспору» (1:0). А вот поединок с латвийским РФШ принес лишь паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Исмаил Якобс, Виктор Осимхен, Роланд Шаллаи, Хаким Зиеш — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы стамбульцы могут записать себе в актив. «Галатасарай» находится на 8 месте таблице.

При этом «Галатасарай» вполне способен преуспеть в плане реализации. Да и Мауро Икарди постепенно набирает привычные кондиции.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только лазарет команды нынче переполнен.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 7 позиции.

Причем «Эльфсборг» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 27 поединках чемпионата Швеции команда настреляла 50 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Эльфсборг» дома уступил «Хеккену» (1:3).

При этом до того команда была бита «Сириусом» (1:4). А вот чуть ранее «Эльфсборг» минимально переиграл «Рому».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух своих последних поединках «Эльфсборг» проиграл. Причем в этих матчах команда пропустила 7 мячей.

В двух матчах Лиги Европы шведы набрали 3 очка. Так что команда явно поборется за попадание в евровесну.

В кадровом плане «Эльфсборг» визуально выглядит весьма скромно. Вот только шведы имеют отнюдь не самые надежные тылы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и отсиживаться лишь в тылах шведы не собираются!

Статистика для ставок

«Галатасарай» в среднем забивает 3 гола за матч

«Эльфсборг» проиграл в 2 своих последних матчах

Стамбульцы имеют двухматчевую победную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Турки постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.

Стамбульцы явно намерены действовать первым номером, и наверняка проведут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88