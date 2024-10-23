Галатасарай
Эльфсборг
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Галатасарай» в текущем сезоне выступает весьма мощно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.
При этом «Галатасарай» в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 8 раз в 9 поединках Суперлиги.
Галатасарай — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Антальяспор» был обыгран весьма уверенно (3:0).
При этом «Галатасарай» до того нанес поражение «Аланьяспору» (1:0). А вот поединок с латвийским РФШ принес лишь паритет (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Исмаил Якобс, Виктор Осимхен, Роланд Шаллаи, Хаким Зиеш — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы стамбульцы могут записать себе в актив. «Галатасарай» находится на 8 месте таблице.
При этом «Галатасарай» вполне способен преуспеть в плане реализации. Да и Мауро Икарди постепенно набирает привычные кондиции.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только лазарет команды нынче переполнен.
«Эльфсборг»
Турнирное положение: «Эльфсборг» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 7 позиции.
Причем «Эльфсборг» в среднем забивает почти 2 гола за матч. В 27 поединках чемпионата Швеции команда настреляла 50 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Эльфсборг» дома уступил «Хеккену» (1:3).
При этом до того команда была бита «Сириусом» (1:4). А вот чуть ранее «Эльфсборг» минимально переиграл «Рому».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в двух своих последних поединках «Эльфсборг» проиграл. Причем в этих матчах команда пропустила 7 мячей.
В двух матчах Лиги Европы шведы набрали 3 очка. Так что команда явно поборется за попадание в евровесну.
В кадровом плане «Эльфсборг» визуально выглядит весьма скромно. Вот только шведы имеют отнюдь не самые надежные тылы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и отсиживаться лишь в тылах шведы не собираются!
Статистика для ставок
- «Галатасарай» в среднем забивает 3 гола за матч
- «Эльфсборг» проиграл в 2 своих последних матчах
- Стамбульцы имеют двухматчевую победную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 2.10Реал Мадрид — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Динамо Мх — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.06ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Турки постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.
Стамбульцы явно намерены действовать первым номером, и наверняка проведут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88