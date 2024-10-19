Химки
Локомотив
«Химки»
Турнирное положение: Химчане сражаются за выживание в РПЛ. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Химки» в 11 поединках чемпионата настреляли всего 9 мячей. А вот пропускает команда куда чаще — 20 мячей.
Химки — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Химчане по всем статьям уступили «Краснодару» (0:4).
До того команда в Кубке России в серии пенальти одолела «Ростов». А вот поединок с «крылышками» принес лишь сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» проиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: химчане не побеждают с начала сентября. Да и серия из 3 матчей без забитых мячей в чемпионате явно угнетает.
Поединки с москвичами для команды складываются не удачно. В 7 последних очных встречах химчане потерпели поражения.
Очевидно, что химчане будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник нынче выглядит весьма и весьма прилично.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» способны попытать счастье в чемпионской гонке. По итогам 11 туров чемпионата команда находится на 2 месте.
Причем «Локомотив» весьма впечатляюще действует в плане реализации. В 11 матчах подопечные Михаила Галактионова отличились 26 мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Москвичи минимально переиграли «Крылья Советов».
До того команда в Кубке страны нанесла поражение «Оренбургу» (2:1). Да и «Спартак» подшефные Галактионова не заметили (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» добыл 5 побед. В этих матчах игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Локомотив» сейчас в огне! Команда победила уже в 7 матчах подряд.
При этом «Локомотив» не проигрывает «Химкам» уже 4 года. Да и в трех последних очных поединках москвичи разгромили соперника.
«Железнодорожники» имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Ну а Алексей Батраков уже стал открытием сезона!
И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой победный сериал. Команда Галактионова лишь по дополнительным показателям уступает лидерство «Краснодару».
Статистика для ставок
- «Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- Москвичи побеждают в 7 матчах кряду
- «Локомотив» уже 4 года не проигрывает химчанам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.61, а победа оппонента — в скромные 5.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.36.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Москвичи имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно начнут встречу максимально активно.
«Локомотив» намерен продлить свой победный сериал, да и оборона соперника ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.43