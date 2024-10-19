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    «Локомотив» совершит блицкриг

    «Химки» — «Локомотив». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, РПЛ, 19 октября 2024 года

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    «Локомотив»
    19 октября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане сражаются за выживание в РПЛ. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Химки» в 11 поединках чемпионата настреляли всего 9 мячей. А вот пропускает команда куда чаще — 20 мячей.

    Химки — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Химчане по всем статьям уступили «Краснодару» (0:4).

    До того команда в Кубке России в серии пенальти одолела «Ростов». А вот поединок с «крылышками» принес лишь сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» проиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: химчане не побеждают с начала сентября. Да и серия из 3 матчей без забитых мячей в чемпионате явно угнетает.

    Поединки с москвичами для команды складываются не удачно. В 7 последних очных встречах химчане потерпели поражения.

    Очевидно, что химчане будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник нынче выглядит весьма и весьма прилично.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» способны попытать счастье в чемпионской гонке. По итогам 11 туров чемпионата команда находится на 2 месте.

    Причем «Локомотив» весьма впечатляюще действует в плане реализации. В 11 матчах подопечные Михаила Галактионова отличились 26 мячами.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Москвичи минимально переиграли «Крылья Советов».

    До того команда в Кубке страны нанесла поражение «Оренбургу» (2:1). Да и «Спартак» подшефные Галактионова не заметили (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» добыл 5 побед. В этих матчах игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Локомотив» сейчас в огне! Команда победила уже в 7 матчах подряд.

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    При этом «Локомотив» не проигрывает «Химкам» уже 4 года. Да и в трех последних очных поединках москвичи разгромили соперника.

    «Железнодорожники» имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Ну а Алексей Батраков уже стал открытием сезона!

    И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой победный сериал. Команда Галактионова лишь по дополнительным показателям уступает лидерство «Краснодару».

    Статистика для ставок

    • «Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • Москвичи побеждают в 7 матчах кряду

    • «Локомотив» уже 4 года не проигрывает химчанам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.61, а победа оппонента — в скромные 5.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.36.

    Прогноз: Москвичи имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно начнут встречу максимально активно.

    «Локомотив» намерен продлить свой победный сериал, да и оборона соперника ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.43

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    «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» совершит блицкриг
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