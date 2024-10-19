19 октября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане сражаются за выживание в РПЛ. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Химки» в 11 поединках чемпионата настреляли всего 9 мячей. А вот пропускает команда куда чаще — 20 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Химчане по всем статьям уступили «Краснодару» (0:4).

До того команда в Кубке России в серии пенальти одолела «Ростов». А вот поединок с «крылышками» принес лишь сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» проиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: химчане не побеждают с начала сентября. Да и серия из 3 матчей без забитых мячей в чемпионате явно угнетает.

Поединки с москвичами для команды складываются не удачно. В 7 последних очных встречах химчане потерпели поражения.

Очевидно, что химчане будут действовать с оглядкой на тылы. Да и соперник нынче выглядит весьма и весьма прилично.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» способны попытать счастье в чемпионской гонке. По итогам 11 туров чемпионата команда находится на 2 месте.

Причем «Локомотив» весьма впечатляюще действует в плане реализации. В 11 матчах подопечные Михаила Галактионова отличились 26 мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Москвичи минимально переиграли «Крылья Советов».

До того команда в Кубке страны нанесла поражение «Оренбургу» (2:1). Да и «Спартак» подшефные Галактионова не заметили (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» добыл 5 побед. В этих матчах игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Локомотив» сейчас в огне! Команда победила уже в 7 матчах подряд.

При этом «Локомотив» не проигрывает «Химкам» уже 4 года. Да и в трех последних очных поединках москвичи разгромили соперника.

«Железнодорожники» имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Ну а Алексей Батраков уже стал открытием сезона!

И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой победный сериал. Команда Галактионова лишь по дополнительным показателям уступает лидерство «Краснодару».

Статистика для ставок

«Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

Москвичи побеждают в 7 матчах кряду

«Локомотив» уже 4 года не проигрывает химчанам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.61, а победа оппонента — в скромные 5.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.36.

Прогноз: Москвичи имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно начнут встречу максимально активно.

«Локомотив» намерен продлить свой победный сериал, да и оборона соперника ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.43